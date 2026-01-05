Заради силния вятър: Туристическо корабче се удари в кейовата стена на пристанището в Созопол

Туристическо корабче се е ударило в кейовата стена на пристанището в Созопол.

По непотвърдена информация котвата се е скъсала и корабът е отнесен от пристанището от ураганния вятър. Плавателният съд се е блъснал в камъните на кейовата стена.

По първоначални данни корабът има и пробойна в корпуса. Според жители на Созопол има още няколко потънали лодки, като на места са повредени и понтоните.

Щъркелово гнездо е паднало от електрически стълб в самоковското село Поповяне вследствие на силния вятър, съобщи пиарът от Община Самоков Виктория Петрова – Консепсион.

Тя допълни, че е подаден сигнал в Контактния център към общината, както и към Електроразпределителни мрежи – Запад, като техни служители ще предприемат необходими действия по отстраняване на проблема. На място има и паднали жици.

Заради ураганен вятър бяха пренасочени 7 полета на софийското летище "Васил Левски", а три излитащи бяха отменени.



Пренасочени са: полет на EasyJet от Лондон до София, който е кацнал в Будапеща и се е върнал обратно; полет на “Флай Дубай” се е върнал в Дубай, а на Swiss се е върнал в Цюрих.



Самолетът на “Луфтханза” от Франкфурт е кацнал на летището в Пловдив.



Полет на Ryanair от Лондон до София е анулиран.



От София са анулирани полетите на EasyJet и Ryanair до Лондон, както и на Swiss до Цюрих.



Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите самолети от сайта на летището.

Над 30 м/сек (108 км/ч) бе скоростта на вятъра вчера следобед в района на Рилските езера в Рила планина и времето не ставаше за разходки на открито в планината.



Планинските спасители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.



Силен южен вятър с пориви до 100 км/ч се очаква и този следобед

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни, дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.

Вследствие на силния ураганен вятър, на територията на Боровец бяха съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите.



С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена.

Заради опасната обстановка беше задействана и системата BG-ALERT в района. Призовават се хората да следват указанията на местните власти и аварийните служби.



"Всички на територията на к.к. Боровец и околността, бъдете внмателни поради ураганен вятър", се посочва в съобщението.

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.



Ангел Джоргов, кмет на Самоков: "На място с колегите от пожарната, така преценихме, че може би е по-добре да предупредим хората да не ходят на места, където има дървета в гората също. Има много паднали дървета на територията на целия курортен комплекс. Тук в Самоков също беше силен вятъра, затова затворихме и ледената ни пързалка, която е в парк "Туристическа градина" превантивно, въпреки, че нямаше паднали дървета. Но преценихме от гледна точка на безопасността да го направим това нещо и в крайна сметка решихме да я задействаме. По-добре да притесним някой, отколкото да съжаляваме, че не сме го направили."



След утихване на вятъра Планинска спасителна служба, съвместно с екипи на "Бороспорт" и Община Самоков, ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.



ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт "Ситняково".



Ситуацията се наблюдава непрекъснато. Призовават се всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.

Екип на полицията в Бургас е забелязал бедстваща сърна, нападната и тежко нахапана от хищници в района на местността Аркутино в петък. Животното се е опитало да се спаси, като е скочило във водата.

Незабавно е потърсено съдействие от директора на бургаския зоопарк, който се е включил в спасяването късно вечерта, хоспитализирал животното и извършил обработка на раните.



В продължение на два дни дивото животно е под непрекъснато наблюдение, грижи и лечение в Зоопарк - Бургас. Благодарение на денонощните усилия на специалистите, състоянието му се подобрява и животното бързо възвръща силите си.



Сърната вече е напълно възстановена, а днес ще бъде освободена в естествената си среда в присъствието на специалисти, в природен резерват в района на Аркутино.