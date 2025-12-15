Новини
Държавата отпусна 53 млн. лв. допълнително за метрото в София

15 Декември, 2025 18:20 554 9

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в общ размер 53,0 млн. лв. по бюджета на Столична община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи.

Част от средствата - 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на Метро „София“, Линия 3, Етап 3: участък ул. „Шипка“ - ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“) - Зала „Арена София“/„София Тех парк“ - бул. „Цариградско шосе“ с дължина 6 км и 6 метростанции. С ресурса ще се обезпечи и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ на линия „София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо „Обеля“. А другата част от средствата - 13,0 млн. лв., са за покриване на разходи за полицейската охрана на метрото за 2025 г„ което е Стратегически обект за националната сигурност „Метрополитен - София“.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на столицата, като ползите от него за подобряване условията на живот чрез облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване, са значителни, пишат от МС. Метрото е основна транспортна система в София, превозваща значителен брой пътници на масовия градски транспорт и допринася за изпълнението на ключови цели за развитие на града. То е обект от стратегическо значение за националната сигурност, поради което охраната на метрото през годините се осъществява от звено на СДВР с цел гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сигурно

    9 0 Отговор
    От тази сума поне 20% са за ГРАБ !

    Коментиран от #5

    18:21 15.12.2025

  • 2 Държавата отпусна 53 млн. лв

    6 0 Отговор
    пак лапане и пълнене на чекмеджета
    преди да затворят лавката на чекмеджарите временно преди избори

    18:24 15.12.2025

  • 3 Мунчо

    6 1 Отговор
    До кога държавата ще плаща за удобствата на софиянци?

    Коментиран от #6

    18:27 15.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    А у наше село път вече няма! А не е общински, че да мрънкам на кмета!
    Да си плащат софиянци за кефа бе!

    18:29 15.12.2025

  • 5 подценяваш ги

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    минимума е 50%

    18:46 15.12.2025

  • 6 Докато целия прованс

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    Не се настани в столицата.

    19:03 15.12.2025

  • 7 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Отпускайте отпускайте3 1996-7 чука на вратата, само ще се казва 2026-7.

    19:10 15.12.2025

  • 8 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Коя е тая държава дет отпуска???Държавата сме ние гражданите според основният закон в страната! Престанете да прикривате и отмивате вина с такива заявления - "държавата,"властта" и прочие.....Има си конкретно кой отпуска - министерски съвет,министерства!Пишете точно и съгласно високо прокламираните журнаслистическа етика и журналистически морал! Уж дет ги има......

    19:17 15.12.2025

  • 9 тез пък

    0 0 Отговор
    Да ги бяха дали за боклукчийски камиони. Кола си има всеки.

    19:28 15.12.2025

