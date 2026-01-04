Новини
Самолет от Лондон не кацна в София, пренасочен бе за Будапеща, а от там върнат в Лондон (ВИДЕО)

4 Януари, 2026 16:51 1 663 17

Пренасочени полети от летище „Васил Левски“ заради силния вятър

Самолет от Лондон не кацна в София, пренасочен бе за Будапеща, а от там върнат в Лондон (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Силният обеден вятър обърка разписанието на кацащите самолети на столичното летище „Васил Левски“. Самолетът от Лондон на нискотарифната авиокомпания Easyjet не успя да кацне в София заради силния вятър. Машината беше пренасочена към Будапеща, тъй като резервното летище в подобни случаи – това в Пловдив, също не приемаше самолети за определен период в резултат на силен вятър. Летище в Бургас е затворено, поради ремонт на пистата.

Самолетът от Лондон каца в Будапеща. "Пътниците изчакаха няколко часа вътре в машината. След това им беше заявено, че имат 15 минути да решат дали да слязат в Будапеща или да се върнат в Лондон", каза читател на ФАКТИ.

Част от пътниците са решили да слязат в Будапеща. Други са предпочели да се върнат в Лондон.

Решение на пилота, а не на летището, е дали даден самолет ще продължи пътя си към крайната дестинация или ще се върне към началната си точка. Не е ясно какво ще се случи с пътниците, които е трябвало да се летят обратно с машината на авиокомпанията от София за Лондон. Следващият полет на авиокомпанията от британската столица към българската е утре – понеделник на обяд.

Самолетът на германския национален превозвач Lufthansa от Франкфурт успя да кацне на летище Пловдив и се очаква малко по-късно да се върне в София. Същата беше съдбата и на самолетите то Цюрих и Лондон, които трябваше да кацнат съответно в 10,15 ч. и 11,25 ч. на столичното летище.

Машината на нискотарифната Wizz Air от Меминген кацва във Варна.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
