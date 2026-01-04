Самолет от Лондон не кацна в София, пренасочен бе за Будапеща, а от там върнат в Лондон (ВИДЕО)

Силният обеден вятър обърка разписанието на кацащите самолети на столичното летище „Васил Левски“. Самолетът от Лондон на нискотарифната авиокомпания Easyjet не успя да кацне в София заради силния вятър. Машината беше пренасочена към Будапеща, тъй като резервното летище в подобни случаи – това в Пловдив, също не приемаше самолети за определен период в резултат на силен вятър. Летище в Бургас е затворено, поради ремонт на пистата.
Самолетът от Лондон каца в Будапеща. "Пътниците изчакаха няколко часа вътре в машината. След това им беше заявено, че имат 15 минути да решат дали да слязат в Будапеща или да се върнат в Лондон", каза читател на ФАКТИ.
Част от пътниците са решили да слязат в Будапеща. Други са предпочели да се върнат в Лондон.
Решение на пилота, а не на летището, е дали даден самолет ще продължи пътя си към крайната дестинация или ще се върне към началната си точка. Не е ясно какво ще се случи с пътниците, които е трябвало да се летят обратно с машината на авиокомпанията от София за Лондон. Следващият полет на авиокомпанията от британската столица към българската е утре – понеделник на обяд.
Самолетът на германския национален превозвач Lufthansa от Франкфурт успя да кацне на летище Пловдив и се очаква малко по-късно да се върне в София. Същата беше съдбата и на самолетите то Цюрих и Лондон, които трябваше да кацнат съответно в 10,15 ч. и 11,25 ч. на столичното летище.
Машината на нискотарифната Wizz Air от Меминген кацва във Варна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 😭😭😭
16:56 04.01.2026
2 Супер
16:59 04.01.2026
3 Хипотетично
Летище почти в центъра на града е удобство за бизнесмените и е шумна инквизиция за столичани, ама кой ги пита!
Коментиран от #14
16:59 04.01.2026
4 Берлин
17:00 04.01.2026
5 Един
Коментиран от #12
17:05 04.01.2026
6 Жоро
17:09 04.01.2026
7 някой не казва всичко
Коментиран от #10
17:18 04.01.2026
8 Летище Васил Левски официално
17:19 04.01.2026
9 малии
17:21 04.01.2026
10 Защото има нещо друго предполагам
До коментар #7 от "някой не казва всичко":Но едва ли ще разберем. Освен в София и в Пловдив летища има в Бургас и Варна. Има и в Букурещ дори е по близо.
17:25 04.01.2026
11 Няма екшън
Пилотът отговаря за животе на пътниците.
17:28 04.01.2026
12 Особено на избегалите проблемит слабо ни
До коментар #5 от "Един":Интересуват , а богатите да се оправят сами.Нещо тия компанията си го изкарват на българите които са ги дразнели
17:29 04.01.2026
13 Пасажерите
17:37 04.01.2026
14 На това
До коментар #3 от "Хипотетично":летище, писта - Север-Юг е абсурдна, по ред причини, като някои си ги изброил. От географска гледна точка, северни и южни ветрове за малко вероятни (Витоша, Ст. Планина), но завихре на ветровете е напълно възможно. Чисто икономичекси, наливането на едни милиони за писта, предвид трафика, също не е оправдано. А да се строи ново летище - пълен абсурд.
17:39 04.01.2026
15 Спецназ
Само едни проблеми, Баце!
Да те разкарват като панаирджииска мечка защото си се качил със всичкия си
акъл на делтапланер за 30 човека си го заслужил отсекъде, Баце!
17:39 04.01.2026
16 Българин
17:47 04.01.2026
17 си пън
17:57 04.01.2026