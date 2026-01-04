Самолет от Лондон не кацна в София, пренасочен бе за Будапеща, а от там върнат в Лондон (ВИДЕО)

Силният обеден вятър обърка разписанието на кацащите самолети на столичното летище „Васил Левски“. Самолетът от Лондон на нискотарифната авиокомпания Easyjet не успя да кацне в София заради силния вятър. Машината беше пренасочена към Будапеща, тъй като резервното летище в подобни случаи – това в Пловдив, също не приемаше самолети за определен период в резултат на силен вятър. Летище в Бургас е затворено, поради ремонт на пистата.

Самолетът от Лондон каца в Будапеща. "Пътниците изчакаха няколко часа вътре в машината. След това им беше заявено, че имат 15 минути да решат дали да слязат в Будапеща или да се върнат в Лондон", каза читател на ФАКТИ.

Част от пътниците са решили да слязат в Будапеща. Други са предпочели да се върнат в Лондон.

Решение на пилота, а не на летището, е дали даден самолет ще продължи пътя си към крайната дестинация или ще се върне към началната си точка. Не е ясно какво ще се случи с пътниците, които е трябвало да се летят обратно с машината на авиокомпанията от София за Лондон. Следващият полет на авиокомпанията от британската столица към българската е утре – понеделник на обяд.

Самолетът на германския национален превозвач Lufthansa от Франкфурт успя да кацне на летище Пловдив и се очаква малко по-късно да се върне в София. Същата беше съдбата и на самолетите то Цюрих и Лондон, които трябваше да кацнат съответно в 10,15 ч. и 11,25 ч. на столичното летище.

Машината на нискотарифната Wizz Air от Меминген кацва във Варна.