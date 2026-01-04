Инспектори на НАП на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника по сигнал за завишени цени

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника на бул. "Андрей Сахаров" в София по сигнал за завишение на цената на конкретна бяла техника.
Колегите ще направят каквото е необходимо, за да се види дали сигналът е верен или отново е фалшив, тъй като напоследък, последните дни особено, зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи, но след проверка данните засега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината, коментира пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в Националната агенция за приходите, предава БТА.
Тя уточни, че извън сигнала в магазина от веригата ще се проверява за необосновано завишение на цените и на останалите стоки.
Анна Митова допълни, че днес ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги, като посочи, че отново има подадени сигнали към вчерашна и днешна дата.
Сред тях тя визира сигнал, свързан с повишение на цената на конкретна марка хляб, който ще бъде проверен днес от инспекторите на НАП. Подаден сигнал има и за завишение на цени на билети за междуградски превози.
По въпроса за цените на горивата, Митова напомни, че по закон закръгляването трябва да бъде в полза на клиента. Оттам нататък, ако има закръгляване нагоре, ние го приемаме по-скоро като необосновано повишение на цените, но всеки един случай се изследва поединично, коментира още тя и допълни, че има проверки и в този сектор.
Санкциите, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото, са до в равностойността в евро на 10 000 лв. за първо нарушение, до 20 000 лв. за второ, а за повторно нарушения имуществената санкция може да достигне от 100 000 до 200 хиляди лева. Така че са много сериозни глобите и отново апелираме към недобросъвестните търговци да коригират поведението си. Засега, това което наблюдаваме при проверките, е, че по-голямата част от търговците все пак спазват закона, за което им благодарим, обобщи Митова.
Тя информира, че проверките на НАП в страната продължават и другата седмица, като такава утре ще има във Велико Търново, а в началото ѝ се очаква да има и обобщени данни от Координационния център за еврото.
1 бою мизерника
14:54 04.01.2026
2 НАП е част от крадливата мафия
14:55 04.01.2026
3 кой му дреме
Коментиран от #6
14:56 04.01.2026
4 АГАТ а Кристи
Да не ги крие, както партизаните се криха по горите
14:56 04.01.2026
5 Да проверявт
14:57 04.01.2026
6 Не е
До коментар #3 от "кой му дреме":Магазина на свин ята е - Техномаркет
14:58 04.01.2026
7 на изгрев
14:58 04.01.2026
8 Зора и Ардес
14:59 04.01.2026
9 Гост
Коментиран от #17
15:01 04.01.2026
10 ужилване
Там, какви игри са не е истина? 😳
15:02 04.01.2026
11 проверката
15:05 04.01.2026
12 БОЛШЕВИК
15:12 04.01.2026
13 Боруна Лом
15:15 04.01.2026
14 Те ви клуба на богатите
15:30 04.01.2026
15 ДИЖЕЙ МОЧА
НАПАВО МИ Е ПРИЧЕРНЯЛО ПРЕД ОЧИТЕ...
15:53 04.01.2026
16 За цената на хляба
Коментиран от #18, #21
16:01 04.01.2026
17 оня с коня
До коментар #9 от "Гост":БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !
16:01 04.01.2026
18 оня с коня
До коментар #16 от "За цената на хляба":по малко да ядеш че се дебелее от хляба бе серсеемино
16:02 04.01.2026
19 българите са кофти ХОРА
16:02 04.01.2026
20 Свинемаркет
16:02 04.01.2026
21 Защото Е !
До коментар #16 от "За цената на хляба":Защото Е !
Вреден !
С превантивна Цял !
16:18 04.01.2026
22 Защо Няма 25 Евро ?
Свикнали сме !
С 50 Лева !
16:20 04.01.2026