Инспектори на НАП на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника по сигнал за завишени цени

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника на бул. "Андрей Сахаров" в София по сигнал за завишение на цената на конкретна бяла техника.

Колегите ще направят каквото е необходимо, за да се види дали сигналът е верен или отново е фалшив, тъй като напоследък, последните дни особено, зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи, но след проверка данните засега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината, коментира пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в Националната агенция за приходите, предава БТА.

Тя уточни, че извън сигнала в магазина от веригата ще се проверява за необосновано завишение на цените и на останалите стоки.

Анна Митова допълни, че днес ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги, като посочи, че отново има подадени сигнали към вчерашна и днешна дата.

Сред тях тя визира сигнал, свързан с повишение на цената на конкретна марка хляб, който ще бъде проверен днес от инспекторите на НАП. Подаден сигнал има и за завишение на цени на билети за междуградски превози.

По въпроса за цените на горивата, Митова напомни, че по закон закръгляването трябва да бъде в полза на клиента. Оттам нататък, ако има закръгляване нагоре, ние го приемаме по-скоро като необосновано повишение на цените, но всеки един случай се изследва поединично, коментира още тя и допълни, че има проверки и в този сектор.

Санкциите, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото, са до в равностойността в евро на 10 000 лв. за първо нарушение, до 20 000 лв. за второ, а за повторно нарушения имуществената санкция може да достигне от 100 000 до 200 хиляди лева. Така че са много сериозни глобите и отново апелираме към недобросъвестните търговци да коригират поведението си. Засега, това което наблюдаваме при проверките, е, че по-голямата част от търговците все пак спазват закона, за което им благодарим, обобщи Митова.

Тя информира, че проверките на НАП в страната продължават и другата седмица, като такава утре ще има във Велико Търново, а в началото ѝ се очаква да има и обобщени данни от Координационния център за еврото.