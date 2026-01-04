Новини
Инспектори на НАП на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника по сигнал за завишени цени

4 Януари, 2026 14:52 1 160 22

Инспектори на НАП на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника по сигнал за завишени цени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) влязоха на проверка в магазин от верига за бяла и черна техника на бул. "Андрей Сахаров" в София по сигнал за завишение на цената на конкретна бяла техника.

Колегите ще направят каквото е необходимо, за да се види дали сигналът е верен или отново е фалшив, тъй като напоследък, последните дни особено, зачестяват доста фалшиви сигнали, които циркулират и в социалните мрежи, но след проверка данните засега сочат, че по-голямата част от тях не отговарят на истината, коментира пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в Националната агенция за приходите, предава БТА.

Тя уточни, че извън сигнала в магазина от веригата ще се проверява за необосновано завишение на цените и на останалите стоки.

Анна Митова допълни, че днес ще бъдат направени проверки и в други подобни магазини в София, както и в хранителни вериги, като посочи, че отново има подадени сигнали към вчерашна и днешна дата.

Сред тях тя визира сигнал, свързан с повишение на цената на конкретна марка хляб, който ще бъде проверен днес от инспекторите на НАП. Подаден сигнал има и за завишение на цени на билети за междуградски превози.

По въпроса за цените на горивата, Митова напомни, че по закон закръгляването трябва да бъде в полза на клиента. Оттам нататък, ако има закръгляване нагоре, ние го приемаме по-скоро като необосновано повишение на цените, но всеки един случай се изследва поединично, коментира още тя и допълни, че има проверки и в този сектор.

Санкциите, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото, са до в равностойността в евро на 10 000 лв. за първо нарушение, до 20 000 лв. за второ, а за повторно нарушения имуществената санкция може да достигне от 100 000 до 200 хиляди лева. Така че са много сериозни глобите и отново апелираме към недобросъвестните търговци да коригират поведението си. Засега, това което наблюдаваме при проверките, е, че по-голямата част от търговците все пак спазват закона, за което им благодарим, обобщи Митова.

Тя информира, че проверките на НАП в страната продължават и другата седмица, като такава утре ще има във Велико Търново, а в началото ѝ се очаква да има и обобщени данни от Координационния център за еврото.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою мизерника

    15 1 Отговор
    инфлацията е под 3%

    14:54 04.01.2026

  • 2 НАП е част от крадливата мафия

    23 0 Отговор
    НАП какво става с цените гледате ли ги в небето

    14:55 04.01.2026

  • 3 кой му дреме

    24 0 Отговор
    магазина да не се казва зора

    Коментиран от #6

    14:56 04.01.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    24 0 Отговор
    НАП да назовава имената на магазините.
    Да не ги крие, както партизаните се криха по горите

    14:56 04.01.2026

  • 5 Да проверявт

    12 3 Отговор
    Защо търгашите не връщат ресто в евро

    14:57 04.01.2026

  • 6 Не е

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Магазина на свин ята е - Техномаркет

    14:58 04.01.2026

  • 7 на изгрев

    9 0 Отговор
    Влезли са за проверка в магазин на зазоряване, ама дали са се поразсънили, та да има ефект.

    14:58 04.01.2026

  • 8 Зора и Ардес

    13 0 Отговор
    Са магазините. На пазара никой не връща Евро.

    14:59 04.01.2026

  • 9 Гост

    10 1 Отговор
    Не е луд този който яде зелника, а този който му го дава. Човешкият материал е кофти в България.

    Коментиран от #17

    15:01 04.01.2026

  • 10 ужилване

    12 1 Отговор
    А кой контролира големите електронни напр. румънски магазини за техника и др.?
    Там, какви игри са не е истина? 😳

    15:02 04.01.2026

  • 11 проверката

    8 0 Отговор
    в магазин от верига за бяла и черна техника на бул. "Андрей Сахаров" 20 в София още не означава, че има нарушение на правилата за търговия, но е с превантивен ефект.

    15:05 04.01.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    11 1 Отговор
    Духът от бутилката е пуснат и сега няма оправия, каквото и проверки да има, грабежа започва отново с всичка сила! Така изпуснаха духа от бутилката и преди 36 години.

    15:12 04.01.2026

  • 13 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ПО ДВЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА!ПЕРАЛНИ БЯХА 350...600 ЛЕВА СЕГА ПОД 850 ЛЕВА НЯМА!

    15:15 04.01.2026

  • 14 Те ви клуба на богатите

    5 0 Отговор
    Всичко е по старо му - мижи да те лажем

    15:30 04.01.2026

  • 15 ДИЖЕЙ МОЧА

    2 0 Отговор
    ОТ ЦЕНИТЕ НА ТАЯ ЧЕРНА ТЕХНИКА
    НАПАВО МИ Е ПРИЧЕРНЯЛО ПРЕД ОЧИТЕ...

    15:53 04.01.2026

  • 16 За цената на хляба

    2 1 Отговор
    Хляба защо е по-СКЪП

    Коментиран от #18, #21

    16:01 04.01.2026

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    16:01 04.01.2026

  • 18 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "За цената на хляба":

    по малко да ядеш че се дебелее от хляба бе серсеемино

    16:02 04.01.2026

  • 19 българите са кофти ХОРА

    2 0 Отговор
    обаче яко ва прееебаха с това евро а?

    16:02 04.01.2026

  • 20 Свинемаркет

    1 0 Отговор
    Тук Цените са с голямо "Ц"

    16:02 04.01.2026

  • 21 Защото Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "За цената на хляба":

    Защото Е !

    Вреден !

    С превантивна Цял !

    16:18 04.01.2026

  • 22 Защо Няма 25 Евро ?

    1 0 Отговор
    Защо Няма 25 Евро ?

    Свикнали сме !

    С 50 Лева !

    16:20 04.01.2026

