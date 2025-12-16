Удължителният бюджет ще бъде гласуван на първо четене в ресорната комисия

Замразяване на заплатите с изключение на минималната - това предвижда удължителният закон, приет от кабинета в оставка, който ще бъде гласуван в бюджетната комисия към Народното събрание на първо четене. С него правителството се задължава да прави максимално толкова разходи, колкото постъпления е събрало.
Това обобщи БНТ.
Текстовете ще бъдат обсъдени в ресорната комисия, а вчера премиерът в оставка Росен Желязков заяви:
"Необходимо е да има правна и финансова сигурност, докато това или всяко друго Народно събрание през 2026 година съумее да формира необходимото мнозинство, което да предложи проект на бюджет, който, както и предложеният от нас може да събере положителното становище на социалните партньори - и работодатели, и синдикати".
Двете най-големи парламентарно представени политически сили - ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ подкрепят идеята за удължителен закон.
1 Пич
07:36 16.12.2025
2 Нострадамус
07:39 16.12.2025
3 Сигурност, но за кого?
Опитът да се изпращат сметки по старите от наември миналата година е незаконен, а решението ще бъде успешно обжалвано във всеки съд.
Невероятно, 3 месеца не могат да съставят формула за СИ, и затова топлият ноември, ще получим сметки за парно за студения 2024 ноември, да се смееш ли, да плачеш ли?
Вкараха държавата в криза с Еврозоната и бягат.
След ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДБ, ИТН, БКП ПОТОП.
07:40 16.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
Ако има истински, а не фалшиви синдикати, още довечера 200 хиляди пред парламенха да напомнят на депутатите, вкл. на опиталите да яхнат онзи ден протеста ПП-лгДБ-ейци, че всъщност са "слуги", а не "началници" на народа и не си правят дребни сметки всеки да крадне, в зависимост от конфигурацията слес изборите...
07:49 16.12.2025
6 Коментар
До коментар #4 от "На бас 👍":На изборите ГЕРБ ще спечели само в затворите, защото вече тези от гробищата няма да гласуват, а тези от администрацията ще получат предколедно уволнение, а някои от тях дори ще връщат неправомерно отпуснати и изплатени заплати.
07:49 16.12.2025