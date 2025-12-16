Новини
България »
Удължителният бюджет ще бъде гласуван на първо четене в ресорната комисия

Удължителният бюджет ще бъде гласуван на първо четене в ресорната комисия

16 Декември, 2025 07:12 499 6

  • удължителен бюджет-
  • депутати-
  • парламент

Замразяване на заплатите с изключение на минималната

Удължителният бюджет ще бъде гласуван на първо четене в ресорната комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Замразяване на заплатите с изключение на минималната - това предвижда удължителният закон, приет от кабинета в оставка, който ще бъде гласуван в бюджетната комисия към Народното събрание на първо четене. С него правителството се задължава да прави максимално толкова разходи, колкото постъпления е събрало.

Това обобщи БНТ.

Текстовете ще бъдат обсъдени в ресорната комисия, а вчера премиерът в оставка Росен Желязков заяви:

"Необходимо е да има правна и финансова сигурност, докато това или всяко друго Народно събрание през 2026 година съумее да формира необходимото мнозинство, което да предложи проект на бюджет, който, както и предложеният от нас може да събере положителното становище на социалните партньори - и работодатели, и синдикати".

Двете най-големи парламентарно представени политически сили - ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ подкрепят идеята за удължителен закон.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Горките гладни глупаци, които рипаха по паветата, за да им дадат нещо ! Е , дадоха им - НИЩО !!! На държавните замразяват заплатите , а на частните сигурно ще ги намалят алчните и безконтролни капиталисти !!! Ама за заплатите , ей !!! Не за цените. Цените ще са третият български космонавт!!!

    07:36 16.12.2025

  • 2 Нострадамус

    3 2 Отговор
    Днес ще арестуват Бойко Методиев Борисов и след като му бъдат прочетени обвиненията ще го карат в затвора в град Яши, Румъния, за да не се пречи на разследването

    07:39 16.12.2025

  • 3 Сигурност, но за кого?

    3 3 Отговор
    всичко замразено, което е добре, но само МРЗ се вдига, защото с нея са обвързани много плащания, вклч. осигуровки. Не става ясно и защо 3 месеца министерство на енергетиката не състави формула за СИнсталация парно.
    Опитът да се изпращат сметки по старите от наември миналата година е незаконен, а решението ще бъде успешно обжалвано във всеки съд.
    Невероятно, 3 месеца не могат да съставят формула за СИ, и затова топлият ноември, ще получим сметки за парно за студения 2024 ноември, да се смееш ли, да плачеш ли?
    Вкараха държавата в криза с Еврозоната и бягат.
    След ПП, ДБ, СДС, ГЕРБ, ДБ, ИТН, БКП ПОТОП.

    07:40 16.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    0 1 Отговор
    Браво, за това ли скачахте до онзи ден по площадите!?
    Ако има истински, а не фалшиви синдикати, още довечера 200 хиляди пред парламенха да напомнят на депутатите, вкл. на опиталите да яхнат онзи ден протеста ПП-лгДБ-ейци, че всъщност са "слуги", а не "началници" на народа и не си правят дребни сметки всеки да крадне, в зависимост от конфигурацията слес изборите...

    07:49 16.12.2025

  • 6 Коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "На бас 👍":

    На изборите ГЕРБ ще спечели само в затворите, защото вече тези от гробищата няма да гласуват, а тези от администрацията ще получат предколедно уволнение, а някои от тях дори ще връщат неправомерно отпуснати и изплатени заплати.

    07:49 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове