Удължителният бюджет ще бъде гласуван на първо четене в ресорната комисия

Замразяване на заплатите с изключение на минималната - това предвижда удължителният закон, приет от кабинета в оставка, който ще бъде гласуван в бюджетната комисия към Народното събрание на първо четене. С него правителството се задължава да прави максимално толкова разходи, колкото постъпления е събрало.

Това обобщи БНТ.

Текстовете ще бъдат обсъдени в ресорната комисия, а вчера премиерът в оставка Росен Желязков заяви:

"Необходимо е да има правна и финансова сигурност, докато това или всяко друго Народно събрание през 2026 година съумее да формира необходимото мнозинство, което да предложи проект на бюджет, който, както и предложеният от нас може да събере положителното становище на социалните партньори - и работодатели, и синдикати".

Двете най-големи парламентарно представени политически сили - ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ подкрепят идеята за удължителен закон.