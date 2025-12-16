Новини
България »
Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ пред ФАКТИ: Струва ми се, че за президента политическата игра е „сега или никога“

Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ пред ФАКТИ: Струва ми се, че за президента политическата игра е „сега или никога“

16 Декември, 2025 08:58 810 16

  • добромир-
  • живков-
  • маркет линкс-
  • борисов-
  • пеевски-
  • герб-
  • президент-
  • радев-
  • бсп-
  • меч

Очаквам да имаме по-висока избирателна активност през пролетта, когато се очакват предсрочните избори, казва социологът

Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“ пред ФАКТИ: Струва ми се, че за президента политическата игра е „сега или никога“ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ескалиращите протести, сривът на доверието в институциите и все по-видимата политическа мобилизация в страната очертават нова и нестабилна обществена картина. Социологическите данни показват сериозни размествания в електоралните нагласи, нарастващо недоволство срещу модела на управление и реална възможност за промяна на политическата конфигурация. Пред ФАКТИ говори социологът Добромир Живков от „Маркет ЛИНКС“.

- Г-н Живков, от „Маркет ЛИНКС“ публикувахте последните данни от социологическо проучване, според което шест партии влизат в парламента. Нека направим уговорката, че проучването е направено между 3 и 7 декември, между двата големи протеста. Какво показаха протестите на 1 и 10 декември?
- До голяма степен те показаха едно и също – огромна политическа мобилизация в цялата страна. За разлика от предишни многобройни протести, които бяха основно в София, сега виждаме ясно изразен национален обхват. Това ни дава основание да ги сравняваме с протестните вълни от 1989–1990 г. и 1996-1997 г. Ясно се видя, че сегашните два протеста се различават един от друг, като надграждат с участието на значително по-голям брой български граждани по площадите. В този смисъл има натрупване на огромна гражданска енергия и тя очевидно е насочена срещу модела на управление, неговите изразители, но и срещу бюджета. Оттам тръгна цялото това недоволство.

- Опозицията очакваше ли такава масовост?
- Честно казано, струва ми се, че по-скоро не. В началото видяхме заложения максимум – недопускане на бюджета или промяна на бюджета, както и да го формулираме. След това обаче се видя, че гражданската енергия е значително по-голяма. Исканията за оставка се наложиха като водещи, чухме ги ясно след протеста на 1 декември, а те станаха и искания на ПП-ДБ.

- Данните ви показват, че 72% от хората са против бюджета, а 56% искат оставката на кабинета. И двете се случиха. Ще се запази ли тази енергия у протестиращите?
- Според мен - да. Ключовото в случая е, че тази енергия, за разлика от 2013-а и 2020 г., не беше загубена. Тогава тя се разпиля в „успешната отбрана“ на кабинетите „Орешарски“ и „Борисов 3“, което ѝ повлия негативно. Сега имаме значително по-бързо подаване на оставка, което води до осъзнаването от страна на българските граждани, че в момента те имат реална власт да определят посоката на държавното развитие. Това е специфично усещане и може да осигури допълнителна и по-продължителна енергия на протестиращите и за онези, които подкрепят протестната вълна. Затова смятам, че тази енергия ще се задържи до следващите избори. Това са около три месеца и очаквам дотогава тези тенденции да се доразвият и да имаме по-висока избирателна активност през пролетта, когато се очакват предсрочните избори.

- При ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ давате лек спад спрямо момента на сформиране на кабинета "Желязков". Протестите ли са причината?
- Не само протестите. По-скоро действията на партиите и лидерите в управленската коалиция, включително и „ДПС – Ново начало“. Поредицата от действия, още в началото на лятото, ясно показаха нарастваща политическа радикализация. Тя беше видима след арестите на зам. кметове на ПП-ДБ, но най-вече след този на кмета на Варна Благомир Коцев. След два месеца лятно затишие влязохме в много гореща политическа зима. Видяхме как се подсилва репресивната машина на държавата със свръховластяване на институции и се появиха сериозни съмнения, че те ще бъдат използвани като бухалки - този път вече и срещу бизнеса. Всичко това се натрупа и заедно с опитите на опозицията да бъде изключена от комисиите в Народното събрание, доведе до изливането на недоволството по улици и площади.

- Шест партии в парламента – ГЕРБ-СДС, ПП–ДБ, „Възраждане“, „ДПС – Ново начало“, МЕЧ и БСП. Виждате ли конфигурация за кабинет измежду тях?
- Не съм сигурен, че виждам стабилна конфигурация, освен ако не говорим за някакво възпроизвеждане на сегашния модел с ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“. Но, имайки предвид обществените настроения в момента, се съмнявам, че след три месеца хората ще позволят това управление да се възпроизведе в какъвто и да е вариант. Възможни са по-сериозни размествания, включително появата на нов политически субект около президента Радев или други значими промени.

- „Величие“ остават под чертата. Има ли при тях скрит вот?
- При по-малките политически сили по-често има изкривявания в социологическите измервания, защото вотът за тях е много ситуационен. Те имат ядра, които не са големи, но значителна част от избирателите им взимат решение в последните ден-два преди вота. „Величие“ успяват да привлекат именно такъв несистемен, наказателен вот. Не е изключено да влязат в следващ парламент – виждали сме това и при „Има такъв народ“ и затова нищо не е сигурно в сегашната ситуация, когато има буквално тектонични размествания в социално-политическите нагласи.

- Ако говорим за доверие в политическите фигури – единствено президентът Румен Радев е с положителен баланс. Кога можем да очакваме партия около него?
- Не мога да кажа кога. Дори и днес президентът отклони този провокативен въпрос, който му зададе Атанас Атанасов при консултациите, които се провеждат. Ако Радев реши да довърши втория си мандат и отложи подобна крачка за есента на следващата година, е възможно историческият момент вече да е отминал. Лично на мен ми се струва, че за президента политическата игра е „сега или никога“.

- Как си обяснявате факта, че нито един действащ политик няма положителен рейтинг на доверие?
- Това е ясно установена и трайна картина у нас, за съжаление. Кризата на доверие в институциите и политическата класа е основна характеристика за нашата действителност. Липсват обединяващи фигури, обществото е силно фрагментирано и всеки подкрепя само „своите“. Подобни феномени се наблюдават и в други демокрации, но у нас недоверието е особено дълбоко и ясно отразява оценката за работата на политическата класа през последните 10–15 години.

- Ако партия на президента Радев бъде създадена, откъде би взела гласове?
- На първо място – от негласуващите. Това е сериозен ресурс. Президентът ще черпи подкрепа и от влезлите в изборите през 2021 г., с надеждата за промяна, но останали разочаровани от действията на „Има такъв народ“ и „Продължаваме промяната“. Освен това той има потенциал да привлече и значителна част от русофилския сегмент, който макар и фрагментиран, е между 20 и 25% от гласуващите. Това поставя под риск формации като МЕЧ, „Величие“, „Има такъв народ“ и донякъде и "Възраждане".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майора

    6 5 Отговор
    Стига хвалене на неродената партия на разединителя Радев! Той не мжа да обедини народа камо ли да създаде партия и спечели изборите!

    Коментиран от #7

    09:05 16.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 българин

    2 1 Отговор
    всички ка-пу-ти в един глас реват -сега или никога НО истината е - НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ НЕКА ДОБРЕ ДА СЕ НАКИСНЕ ПРАНЕТО

    09:09 16.12.2025

  • 4 евалата чалгопитеци

    2 2 Отговор
    Как е? Просперирате ли? Получихте ли сигурността и предвидимостта за която скачахте по площадите? Ще останете ли доброволно в България?

    09:15 16.12.2025

  • 5 Никой

    1 2 Отговор
    150 000 човека излязоихме против ГЕРБ - този си повтаря нещо.

    Довиждане - приятели - бяхте страхотни - 100 лева пенсия на 3 лева на ден - супер бяхте.

    09:15 16.12.2025

  • 6 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Сретан амстердамеца е написал новият бюджет в евро .Сите в парлАМаТА ще са Za

    Коментиран от #12

    09:17 16.12.2025

  • 7 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    Майоре,я кажи до сега кой е обединил народа?Плюнката Плевлю?Нищо не направилия Първанов?Синия демагог П.Стоянов?Разединителя Ж.Желев?Уважавам кръгозора ти до рамките на батальон,ама голямата политика я остави на такива самородни анализатори ,като Стоянчо.Момчето работи упорито върху себе си..Даже може да овладее и урока за главните букви.Нищо чудно.

    09:19 16.12.2025

  • 8 хаха

    2 0 Отговор
    Да ти шуркам на дипломата, добромирчо. Фигуранта трябва да няма грам акъл за да се яви сега, точно преди големия батак с инфлация и обедняване заради еврото.

    09:20 16.12.2025

  • 9 ЕДИНСТВЕНАТА ОПОЗИЦИЯ

    1 1 Отговор
    Битката ще е между ДПС

    и Шайката на Радев, начело с ППДБ.

    ГЕРБ ЩЕ ГЛЕДАТ УМНО и Борисов пак ще прави сглобки на тъмно.

    ДПС
    е единствената опозиция на Радев.

    Ще изненада доста подобни самозвани анализатори!

    ГЕРБ не са за вярване, като нищо ще се сглобят с Радев .

    09:21 16.12.2025

  • 10 Шон

    0 0 Отговор
    на подобни лицемерни физиономии не е препоръчително да изказват мнение

    09:22 16.12.2025

  • 11 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    По принцип си има партията на С. Янев, за кво му е нова?!
    ... А за кво му е въобще да "слиза на терен"?!
    ... Двамата Шишковци от години го карат, ама той ги изнервя:))

    Коментиран от #16

    09:25 16.12.2025

  • 12 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Намекваш за Боко?Може пък Сретан и да му е простил.Нали знаеш,"в затвора попаднал на хора и станал човек."Може и сега в затвора да има такива добри хора.

    09:26 16.12.2025

  • 13 провинциалист

    0 0 Отговор
    "72% от хората са против бюджета, а 56% искат оставката на кабинета" - глупости на търкалета! 100% искат да се оттърват от две конкретни фигури.

    09:28 16.12.2025

  • 14 Мистър Кеш и Шарлатаните

    0 0 Отговор
    Една очаквано добра комбинация.

    09:28 16.12.2025

  • 15 Аман

    2 0 Отговор
    от маниполатори, бабуват на нероден Петко

    09:29 16.12.2025

  • 16 ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коня Солтуклиева":

    Ще е абсолютен автогол за Радев, ако се свърже по някакъв начин със Стефан Янев, той е индивидът въвел фашистките зелени сертификати като премиер. Народа никога няма да забрави този геноцид.

    09:29 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове