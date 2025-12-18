Новини
Парламентът гласува промени по важни законопроекти

18 Декември, 2025 06:07, обновена 18 Декември, 2025 05:16 582 1

  • парламент-
  • депутети-
  • законопроекти

В дневния ред са дебатите за изменения в Кодекса на труда и Семейния кодекс

Снимка: БНР
Парламентът ще гласува промени по важни законопроекти, които ще засегнат както работещите родители, така и семейната политика в страната. В дневния ред са дебатите за изменения в Кодекса на труда и Семейния кодекс.

Парламентът ще обсъди три законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Проектите предвиждат нови мерки за подобряване на баланса между професионалния и семейния живот на работещите родители.

Законопроектът, внесен от Деница Сачева от ГЕРБ, предлага разширяване на възможностите за работа с гъвкаво работно време и работа от разстояние за родители и осиновители на деца до 12-годишна възраст.

Законопроектът, внесен от Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ, предлага нова възможност за ползване на платен годишен отпуск по часове.

Ще бъде обсъден и друг законопроект, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители, с който се предлага възможността за ползване на отпуск по бащинство на части.

Очаква се парламентът да разгледа и важен законопроект за изменение в Семейния кодекс на второ четене. Той обединява три законодателни инициативи, свързани с родителската отговорност след раздяла или развод и цели по-ясна регламентация на родителските права и задължения.

С промените се въвежда съвместна родителска отговорност, при която и двамата родители носят отговорност за възпитанието и грижите на детето, независимо дали живеят заедно или са разделени.

Ще има и споделено родителство, при което се предвижда детето да прекарва минимум 127 дни годишно с всеки от родителите, освен ако това не застрашава живота или здравето му.

Ще се въведат и промени в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие, включително разширяване на понятието за психическо насилие, за да се включи и осуетяването на правото на детето на контакт с другия родител.


