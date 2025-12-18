Новини
Финал на консултациите при президента: В петък Радев приема "Величие"

18 Декември, 2025 14:18 675 11

С консултацията, която ще се проведе от 10.00 часа на „Дондуков“ 2, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

Финал на консултациите при президента: В петък Радев приема "Величие" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Последен ден на консултации при държавния глава Румен Радев. В петък президентът ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“, съобщават от Нова телевизия.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 2 Отговор
    ПРИКЛЮЧВАЙ С КОНСУЛТАЦИИТЕ,ЩОТО ФЪРЧИЛАТА ТИ ДОЙДОХА.

    14:20 18.12.2025

  • 2 Ъхъъъъъъ

    10 0 Отговор
    Да гласуват само грамотни!
    Лесно е!
    Преди гласуване всеки си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!

    14:24 18.12.2025

  • 3 Възpожденец 🇧🇬

    4 8 Отговор
    Всички кремълски бандити, начело с тиквата и шиши, се молят на Радев да създаде партия, за да прецакат ППДБ. Нещо неясно!?

    Така се молеха и докараха царя,но този път няма да се получи.

    14:26 18.12.2025

  • 4 Програмист

    3 9 Отговор
    САМО ВЕЛИЧИЕ НЕ КЛЕКНАХА НА МАФИЯТА! ДОРИ И СЛЕД КАТО ВЗЕХА ХОРАТА ИМ ЗА ЗАЛОЖНИЦИ!

    14:30 18.12.2025

  • 5 Софиянец

    4 8 Отговор
    Ивелин Михайлов е единственият политик, който влезе в политиката и стана 200 пъти по-беден от преди

    14:31 18.12.2025

  • 6 Народа

    9 5 Отговор
    Искаме Пеевски и Борисов в затвора! Няма да спрем протестите, не искаме и нови избори до като тия двамата не бъдат вкарани в затвора

    Коментиран от #7

    14:33 18.12.2025

  • 7 Какъв народ

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Народа":

    си ти,най-обикновен помияр.

    14:49 18.12.2025

  • 8 Ей вижте Радев,

    7 2 Отговор
    Пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил.... Ако нещо греша моля поправете ме колеги

    14:53 18.12.2025

  • 9 Тоя кромид лук нищо няма да направи

    8 2 Отговор
    Тоя в главата прилича на червен лук, повтаря запомнени думи краде и с дъто си , та тоа ще направи нещохубаво ама на куково лято. Тъп и грозен с нахална жена.

    15:00 18.12.2025

  • 10 Колко точно ни струва

    6 1 Отговор
    Лицето Радев се пита в задачата? Сложничка е

    15:01 18.12.2025

  • 11 Подлец, атлантик и ционист

    5 2 Отговор
    Бюджетен кърлеж и лъжец. Това е Радев !

    15:04 18.12.2025

