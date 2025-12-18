Финал на консултациите при президента: В петък Радев приема "Величие"

Последен ден на консултации при държавния глава Румен Радев. В петък президентът ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“, съобщават от Нова телевизия.
С консултацията, която ще се проведе от 10.00 часа на „Дондуков“ 2, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.
Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
14:20 18.12.2025
2 Ъхъъъъъъ
Лесно е!
Преди гласуване всеки си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!
14:24 18.12.2025
3 Възpожденец 🇧🇬
Така се молеха и докараха царя,но този път няма да се получи.
14:26 18.12.2025
4 Програмист
14:30 18.12.2025
5 Софиянец
14:31 18.12.2025
6 Народа
Коментиран от #7
14:33 18.12.2025
7 Какъв народ
До коментар #6 от "Народа":си ти,най-обикновен помияр.
14:49 18.12.2025
8 Ей вижте Радев,
14:53 18.12.2025
9 Тоя кромид лук нищо няма да направи
15:00 18.12.2025
10 Колко точно ни струва
15:01 18.12.2025
11 Подлец, атлантик и ционист
15:04 18.12.2025