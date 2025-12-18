Финал на консултациите при президента: В петък Радев приема "Величие"

Последен ден на консултации при държавния глава Румен Радев. В петък президентът ще приеме представители на парламентарната група на „Величие“, съобщават от Нова телевизия.

С консултацията, която ще се проведе от 10.00 часа на „Дондуков“ 2, приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.