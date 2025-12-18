Новини
България »
Столична община проучва възможностите за нова лифтова връзка между Княжево и Копитото СНИМКИ

Столична община проучва възможностите за нова лифтова връзка между Княжево и Копитото СНИМКИ

18 Декември, 2025 16:55 356 2

  • лифт-
  • княжево-
  • копитото

Анализът разглежда различни технически, пространствени и инвестиционни сценарии

Столична община проучва възможностите за нова лифтова връзка между Княжево и Копитото СНИМКИ - 1
Снимка: Пресцентър на Столична община
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Столична община представя предпроектно проучване за възможностите за развитие на Княжевския лифт и изграждане на нова въжена връзка между квартал "Княжево" и местността Копитото, съобщиха от общинската администрация.

Проучването е изготвено от специализирана консултантска компания от Франция в рамките на инициативата „Визия за Витоша“. Анализът разглежда различни технически, пространствени и инвестиционни сценарии за изграждане на съвременно лифтово съоръжение.

Съществуващият кабинков лифт по трасето е изграден през 1962 г. и преустановява работа през 1992 г., като капацитетът му е бил 600 души на час, припомня БТА. Според експертния анализ наличните машини, съоръжения и стълбове са неизползваеми и не могат да бъдат възстановени за експлоатация.

В рамките на предпроектното проучване на консултантите са възложени въпроси, свързани с възможността за използване на съществуващото трасе, прилагане на нови технологии в рамките на застроените петна на старите станции без разширяване, както и удължаване на първата станция до последната спирка на трамвайна линия № 5.

Експертите идентифицират потенциално място за нова начална станция в близост до последната спирка на трамвай № 5, което би осигурило удобна транспортна връзка. От тази локация са разработени три варианта за трасе на новата въжена линия – директна линия без междинна станция, линия с чупка при старата първа станция с използване на цялото старо трасе и линия с нова междинна станция, като се използва старото трасе до Копитото.

Предложеният вариант предвижда използване на съществуващите стъпки на лифта, което запазва статута на съоръжението и не налага откриване на нови процедури за одобряване на трасе и носещи елементи.

Столична община проучва възможностите за нова лифтова връзка между Княжево и Копитото СНИМКИ
Снимка: Пресцентър на Столична община

Консултантите препоръчват и проучване на възможността за разширяване на функциите на крайната станция при Копитото без промяна на застроеното петно. Идеята е тя да бъде развита като мултифункционално пространство с обществен и туристически характер, включително зона за посетители, ресторант и панорамна площадка.

Планираното време за пътуване от първата станция в Княжево до Копитото, при вариант с междинна станция, е около 11 минути, като се предвижда запазване на капацитет от 600 души на час. В проучването са представени и примери от други държави, при които цените на билетите за подобни лифтови съоръжения варират между 8 и 18 евро.

Столична община проучва възможностите за нова лифтова връзка между Княжево и Копитото СНИМКИ
Снимка: Пресцентър на Столична община

БТА припомня, че на 18 ноември Столичната община предложи Меморандум за сътрудничество за развитието на Природен парк „Витоша“ с цел възстановяване и модернизация на лифтовете, подобряване на достъпа до планината и изграждане на устойчива природосъобразна инфраструктура, адресиран до ключови държавни институции и заинтересовани страни, сред които Министерският съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Изпълнителната агенция по горите, дирекция „Природен парк Витоша“ и „Витоша Ски“ АД.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пропуск

    0 0 Отговор
    Забравили са от общината първо да поискат разрешение като попитат Тома Белев.

    Коментиран от #2

    16:58 18.12.2025

  • 2 екоталибанс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пропуск":

    Напротив сетили са се да не го питат😉

    17:06 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове