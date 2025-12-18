Столична община проучва възможностите за нова лифтова връзка между Княжево и Копитото СНИМКИ

Столична община представя предпроектно проучване за възможностите за развитие на Княжевския лифт и изграждане на нова въжена връзка между квартал "Княжево" и местността Копитото, съобщиха от общинската администрация.

Проучването е изготвено от специализирана консултантска компания от Франция в рамките на инициативата „Визия за Витоша“. Анализът разглежда различни технически, пространствени и инвестиционни сценарии за изграждане на съвременно лифтово съоръжение.

Съществуващият кабинков лифт по трасето е изграден през 1962 г. и преустановява работа през 1992 г., като капацитетът му е бил 600 души на час, припомня БТА. Според експертния анализ наличните машини, съоръжения и стълбове са неизползваеми и не могат да бъдат възстановени за експлоатация.

В рамките на предпроектното проучване на консултантите са възложени въпроси, свързани с възможността за използване на съществуващото трасе, прилагане на нови технологии в рамките на застроените петна на старите станции без разширяване, както и удължаване на първата станция до последната спирка на трамвайна линия № 5.

Експертите идентифицират потенциално място за нова начална станция в близост до последната спирка на трамвай № 5, което би осигурило удобна транспортна връзка. От тази локация са разработени три варианта за трасе на новата въжена линия – директна линия без междинна станция, линия с чупка при старата първа станция с използване на цялото старо трасе и линия с нова междинна станция, като се използва старото трасе до Копитото.

Предложеният вариант предвижда използване на съществуващите стъпки на лифта, което запазва статута на съоръжението и не налага откриване на нови процедури за одобряване на трасе и носещи елементи.

Снимка: Пресцентър на Столична община

Консултантите препоръчват и проучване на възможността за разширяване на функциите на крайната станция при Копитото без промяна на застроеното петно. Идеята е тя да бъде развита като мултифункционално пространство с обществен и туристически характер, включително зона за посетители, ресторант и панорамна площадка.

Планираното време за пътуване от първата станция в Княжево до Копитото, при вариант с междинна станция, е около 11 минути, като се предвижда запазване на капацитет от 600 души на час. В проучването са представени и примери от други държави, при които цените на билетите за подобни лифтови съоръжения варират между 8 и 18 евро.

Снимка: Пресцентър на Столична община

БТА припомня, че на 18 ноември Столичната община предложи Меморандум за сътрудничество за развитието на Природен парк „Витоша“ с цел възстановяване и модернизация на лифтовете, подобряване на достъпа до планината и изграждане на устойчива природосъобразна инфраструктура, адресиран до ключови държавни институции и заинтересовани страни, сред които Министерският съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Изпълнителната агенция по горите, дирекция „Природен парк Витоша“ и „Витоша Ски“ АД.