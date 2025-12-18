Новини
Нинова: Радев отгледа това ръководство на БСП и заедно съсипаха партията

18 Декември, 2025

  • корнелия нинова-
  • бсп-
  • румен радев-
  • политически проект

10 години аз протестирам срещу модела „Борисов-Пеевски“ и ще продължа да го правя, докато този модел не бъде разграден. Изключиха ме от БСП и видяхте какво се случи

Нинова: Радев отгледа това ръководство на БСП и заедно съсипаха партията - 1
Мария Атанасова

Очаквам кризата да продължи, ако към досегашното недоволство се добави и социално такова. Очаквам това да се случи след Нова година, защото цените непрекъснато растат. Това заяви бившият председател на БСП и лидер на "Непокорна България" Корнелия Нинова в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Има накъде да расте напрежението и те всеки ден дават основание за това. Вижте случващото се с бюджета. Може ли да се гавриш така с народа? Внесени са три бюджета, като във всеки има една червена линия, която не се преминава – заплатите на депутатите и институциите на всеки три месеца, добави тя.

„10 години аз протестирам срещу модела „Борисов-Пеевски“ и ще продължа да го правя, докато този модел не бъде разграден. Изключиха ме от БСП и видяхте какво се случи“, изтъкна лидерът на "Непокорна България".

Тя коментира и случващото се в БСП след оставката на правителството. „Те не поемат никаква отговорност, това е мимикрия. Те искат да тупат топката преди празниците. Това бе тежко предателство към хората. На мен са ми правени същите оферти, каквито тези момчета приеха. Не съм ги приела, защото имам морал. Те не бяха уважавани като партньори, бяха употребени. Няма нищо изненадващо – те са поредната изхвърлена патерица“, обобщи Нинова.

По думите ѝ оставката на кабинета е в резултат на страха от протеста. Според Нинова трябва да се реформира този модел на управление и то дълбоко. Тя подчерта, че трябва да се намали броят на депутатите, да им се свалят имунитетите, както и да им се отнемат всички привилегии. Трябва качествено да се прегледат всички регулаторни органи, които се припокриват, а в тях са назначени всякакви калинки. Трябва да се ограничи броят на мандатите в НС на до три.

Според нея ръководството на БСП най-вероятно ще се присламчат към новия проект на Радев. Тя ги определи като нагаждачи и хора без морал.

Корнелия Нинова предупреди, че предстоят тежки месеци и каза, че ни трябват сериозни и качествени лидери.

Тя призова Радев да обявява проекта си и да реши с кой ще се коалира – Борисов или Пеевски. Тя прогнозира, че Радев няма да направи партия, защото досега се е отдръпвал. Нинова заяви, че Радев е разбил БСП, изправяйки се срещу нея. Това ръководство на БСП Радев го отгледа. Те съсипаха БСП, не аз. Договорът с „Боташ“ е катастрофа за България. Той легитимира това правителство, което сега си отива, обяви бившият лидер на БСП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧОВЕК

    11 4 Отговор
    ВИЦА НА ДЕНЯ!

    18:12 18.12.2025

  • 2 леля корни техноимпекс

    11 4 Отговор
    кaк caмo мe нaглacиxa шoфьopa нa caмoлeти и нaco фpитюpникa никoгa нямa дa им гo пpocтя!

    18:13 18.12.2025

  • 3 Тая жена

    17 7 Отговор
    е нагла

    Коментиран от #9

    18:14 18.12.2025

  • 4 Брата

    13 3 Отговор
    Корнелка когато беше министър, БСП то можеше да участва в правителството а сега е против.

    18:15 18.12.2025

  • 5 А КОЯ

    10 0 Отговор
    ...отгледа Радев,хвана го за ръчичка и го заведе пред вратата на Президенството?

    Коментиран от #20

    18:15 18.12.2025

  • 6 ФЕЙК - либераст

    12 5 Отговор
    Курнела беше първа, след нея Зафирката и Гуци, Иванчо Сика-дялан камък уверено водиха БСП-то към дъното! И на всички провалено "политици" все Радев е виновен!

    18:16 18.12.2025

  • 7 Вярно е

    8 7 Отговор
    Курнела е права.

    18:16 18.12.2025

  • 8 Град Симитли

    5 0 Отговор
    Оня притча за снопа пръчки,
    дъртия Кубрат всуе е разправял на синовете си....
    Ни те са прехванали нещо, нито правнуците им!

    18:17 18.12.2025

  • 9 Ама

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тая жена":

    ...ИЗКЛЮЧИТЕЛНО !

    Коментиран от #17

    18:18 18.12.2025

  • 10 Горски

    9 8 Отговор
    Г-жо Нинова, вие сте лично виновна за хаоса в България. Ако не беше направила този президент, помислете той какво направи? Радев съсипа държавата, ти за БСП се кахъриш. Какви откровения само.

    Коментиран от #23, #28, #31

    18:18 18.12.2025

  • 11 Права е отново Нинова и точна

    9 2 Отговор
    Вижте ги добре -
    Миналия месец говореха, че ще изкарат пълен мандат. Пеевски беше техния гарант за правителството, щеше да прави държава с голямо "Д". Имаха планове да грабят до 2030 г.
    Когато народа излезе, плановете се променят. Затова човек не трябва да се самозабравя.

    Коментиран от #27

    18:19 18.12.2025

  • 12 Какво Можеш ?

    6 1 Отговор
    Какво Можеш ?

    Да очакваш !

    От Безпринципни Хора !

    За тази Работна Трябват Принципи !

    И Интелект !

    Какво Направи ?

    Ти За Това ?

    Хайде !

    Да не се Връщаме !

    Във Времето !

    Коментиран от #14

    18:23 18.12.2025

  • 13 Леко с херувимските крила

    5 0 Отговор
    Всеки играч се бори с конкуренцията в неговият коридор. Да не би случайно тя да не иска гласовете на бесепарите за новата си формация?

    18:24 18.12.2025

  • 14 Започваш !

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Какво Можеш ?":

    Започваш !

    Да Прииличаш !

    На ПП-ДБ !

    18:25 18.12.2025

  • 15 кури

    5 0 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    18:27 18.12.2025

  • 16 Гражданин

    4 1 Отговор
    Другарко Курнела, ти ходи с делегация в Москва при генерал Решетников от КГБ за избор на вашия кандидат за президент, забрави ли?!

    18:27 18.12.2025

  • 17 и тъпа

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ама":

    и проста!

    18:28 18.12.2025

  • 18 Орел

    4 1 Отговор
    Теб с мед да те намажат. Всички други са ти виновни, импексова.

    18:28 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "А КОЯ":

    И твойта ръчичка ли държа, за да гласуваш за него?!
    И още няколко стотин хиляди " ръчички" ?!
    ... "Първо гредата в своето око, после сламката в чуждото!.."

    18:29 18.12.2025

  • 21 Убийца!

    3 1 Отговор
    Закопа партията!

    18:30 18.12.2025

  • 22 Избирател

    2 0 Отговор
    "10 години аз протестирам срещу модела „Борисов-Пеевски“ и ще продължа да го правя"

    И как протестираш - като си правите "сглобки" с тях ли и ги подкрепяте в НС - голямо "протестиране" пада. До сега винаги гласувате с тях и съм сигурен че ще продължиш да го правиш.

    18:31 18.12.2025

  • 23 Като Гледам !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Като Гледам !

    Тая Пасмина !

    Има ли !

    Въобще Някой Тук !

    Който !

    Да Става !

    За Президент !

    За Министър Председатнел !

    И Така Нататък !
    --

    За Чеп !

    За Зеле !

    18:32 18.12.2025

  • 24 Рамбо

    3 1 Отговор
    Мучащтата забрави ли, че другаря Боташ е дете на нея и рашиста Решетников. Партията я заноли тя, по поръчка на Костича.

    18:32 18.12.2025

  • 25 Някой

    3 0 Отговор
    А какво ще каже за този етап от живота си: "между 1997 и 2005 г. Нинова е изпълнителен директор на „Техноимпекс“ АД.Назначена е на тази длъжност при правителството на ОДС. Същевременно е назначена и на поста председател на съвета на директорите на „Техноимпортекспорт“. „Техноимпекс“ и „Техноимпортекспорт“ са външнотърговски дружества, предвидени за приватизиране, като впоследствие Нинова оглавява и приватизационния екип, отговарящ за първото дружество. На 28-годишна възраст Нинова участва с още 27 души в дружеството, приватизирало „Техноимпекс“. Петър Жотев, министър на икономиката и енергетиката при Иван Костов, твърди, че премиерът лично му е спуснал кандидатурата на Нинова „като тьмносиня“" И за протежето си Калоян Методиев кадър на СДС.

    18:32 18.12.2025

  • 26 Ей вижте Радев,

    4 3 Отговор
    Пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил....

    18:32 18.12.2025

  • 27 Тия примати на снимката

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Права е отново Нинова и точна":

    Най добре олицетворяват качеството,интелекта и същността на Българския народ!!!!

    18:32 18.12.2025

  • 28 Много правилно

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Корнелия, го направи президент, даже имаше решение , да сключи брак с любовницата си, за да е авторитет пред стадото

    18:33 18.12.2025

  • 29 Права е жената!

    5 1 Отговор
    „Те не поемат никаква отговорност, това е мимикрия. Те искат да тупат топката преди празниците. Това бе тежко предателство към хората........ на 100% е права

    18:34 18.12.2025

  • 30 Хмм

    3 0 Отговор
    зафиров беше паж на нинова и действа като нея, тя в полза на ДБ, той в полза на пеевскии борисов

    18:36 18.12.2025

  • 31 Помнещ

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    "Радев съсипа държавата, ти за БСП се кахъриш"

    Сигурно Радев си направи "сглобка" с ББ и Шиши след като ги изпра преди това - как всички "евроатлантици" получиха амнезия кой свали тиквата и прасето от власт и кой ги върна на бял кон чисти (изпрани) и неопетнени. Ако не бяха вашите любимци сега двамата щяха да са просто лош спомен.

    18:36 18.12.2025

