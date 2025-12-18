Нинова: Радев отгледа това ръководство на БСП и заедно съсипаха партията

Очаквам кризата да продължи, ако към досегашното недоволство се добави и социално такова. Очаквам това да се случи след Нова година, защото цените непрекъснато растат. Това заяви бившият председател на БСП и лидер на "Непокорна България" Корнелия Нинова в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Има накъде да расте напрежението и те всеки ден дават основание за това. Вижте случващото се с бюджета. Може ли да се гавриш така с народа? Внесени са три бюджета, като във всеки има една червена линия, която не се преминава – заплатите на депутатите и институциите на всеки три месеца, добави тя.

„10 години аз протестирам срещу модела „Борисов-Пеевски“ и ще продължа да го правя, докато този модел не бъде разграден. Изключиха ме от БСП и видяхте какво се случи“, изтъкна лидерът на "Непокорна България".

Тя коментира и случващото се в БСП след оставката на правителството. „Те не поемат никаква отговорност, това е мимикрия. Те искат да тупат топката преди празниците. Това бе тежко предателство към хората. На мен са ми правени същите оферти, каквито тези момчета приеха. Не съм ги приела, защото имам морал. Те не бяха уважавани като партньори, бяха употребени. Няма нищо изненадващо – те са поредната изхвърлена патерица“, обобщи Нинова.

По думите ѝ оставката на кабинета е в резултат на страха от протеста. Според Нинова трябва да се реформира този модел на управление и то дълбоко. Тя подчерта, че трябва да се намали броят на депутатите, да им се свалят имунитетите, както и да им се отнемат всички привилегии. Трябва качествено да се прегледат всички регулаторни органи, които се припокриват, а в тях са назначени всякакви калинки. Трябва да се ограничи броят на мандатите в НС на до три.

Според нея ръководството на БСП най-вероятно ще се присламчат към новия проект на Радев. Тя ги определи като нагаждачи и хора без морал.

Корнелия Нинова предупреди, че предстоят тежки месеци и каза, че ни трябват сериозни и качествени лидери.

Тя призова Радев да обявява проекта си и да реши с кой ще се коалира – Борисов или Пеевски. Тя прогнозира, че Радев няма да направи партия, защото досега се е отдръпвал. Нинова заяви, че Радев е разбил БСП, изправяйки се срещу нея. Това ръководство на БСП Радев го отгледа. Те съсипаха БСП, не аз. Договорът с „Боташ“ е катастрофа за България. Той легитимира това правителство, което сега си отива, обяви бившият лидер на БСП.