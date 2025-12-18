Нинова: Радев отгледа това ръководство на БСП и заедно съсипаха партията

Очаквам кризата да продължи, ако към досегашното недоволство се добави и социално такова. Очаквам това да се случи след Нова година, защото цените непрекъснато растат. Това заяви бившият председател на БСП и лидер на "Непокорна България" Корнелия Нинова в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
Има накъде да расте напрежението и те всеки ден дават основание за това. Вижте случващото се с бюджета. Може ли да се гавриш така с народа? Внесени са три бюджета, като във всеки има една червена линия, която не се преминава – заплатите на депутатите и институциите на всеки три месеца, добави тя.
„10 години аз протестирам срещу модела „Борисов-Пеевски“ и ще продължа да го правя, докато този модел не бъде разграден. Изключиха ме от БСП и видяхте какво се случи“, изтъкна лидерът на "Непокорна България".
Тя коментира и случващото се в БСП след оставката на правителството. „Те не поемат никаква отговорност, това е мимикрия. Те искат да тупат топката преди празниците. Това бе тежко предателство към хората. На мен са ми правени същите оферти, каквито тези момчета приеха. Не съм ги приела, защото имам морал. Те не бяха уважавани като партньори, бяха употребени. Няма нищо изненадващо – те са поредната изхвърлена патерица“, обобщи Нинова.
По думите ѝ оставката на кабинета е в резултат на страха от протеста. Според Нинова трябва да се реформира този модел на управление и то дълбоко. Тя подчерта, че трябва да се намали броят на депутатите, да им се свалят имунитетите, както и да им се отнемат всички привилегии. Трябва качествено да се прегледат всички регулаторни органи, които се припокриват, а в тях са назначени всякакви калинки. Трябва да се ограничи броят на мандатите в НС на до три.
Според нея ръководството на БСП най-вероятно ще се присламчат към новия проект на Радев. Тя ги определи като нагаждачи и хора без морал.
Корнелия Нинова предупреди, че предстоят тежки месеци и каза, че ни трябват сериозни и качествени лидери.
Тя призова Радев да обявява проекта си и да реши с кой ще се коалира – Борисов или Пеевски. Тя прогнозира, че Радев няма да направи партия, защото досега се е отдръпвал. Нинова заяви, че Радев е разбил БСП, изправяйки се срещу нея. Това ръководство на БСП Радев го отгледа. Те съсипаха БСП, не аз. Договорът с „Боташ“ е катастрофа за България. Той легитимира това правителство, което сега си отива, обяви бившият лидер на БСП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧОВЕК
18:12 18.12.2025
2 леля корни техноимпекс
18:13 18.12.2025
3 Тая жена
Коментиран от #9
18:14 18.12.2025
4 Брата
18:15 18.12.2025
5 А КОЯ
Коментиран от #20
18:15 18.12.2025
6 ФЕЙК - либераст
18:16 18.12.2025
7 Вярно е
18:16 18.12.2025
8 Град Симитли
дъртия Кубрат всуе е разправял на синовете си....
Ни те са прехванали нещо, нито правнуците им!
18:17 18.12.2025
9 Ама
До коментар #3 от "Тая жена":...ИЗКЛЮЧИТЕЛНО !
Коментиран от #17
18:18 18.12.2025
10 Горски
Коментиран от #23, #28, #31
18:18 18.12.2025
11 Права е отново Нинова и точна
Миналия месец говореха, че ще изкарат пълен мандат. Пеевски беше техния гарант за правителството, щеше да прави държава с голямо "Д". Имаха планове да грабят до 2030 г.
Когато народа излезе, плановете се променят. Затова човек не трябва да се самозабравя.
Коментиран от #27
18:19 18.12.2025
12 Какво Можеш ?
Да очакваш !
От Безпринципни Хора !
За тази Работна Трябват Принципи !
И Интелект !
Какво Направи ?
Ти За Това ?
Хайде !
Да не се Връщаме !
Във Времето !
Коментиран от #14
18:23 18.12.2025
13 Леко с херувимските крила
18:24 18.12.2025
14 Започваш !
До коментар #12 от "Какво Можеш ?":Започваш !
Да Прииличаш !
На ПП-ДБ !
18:25 18.12.2025
15 кури
18:27 18.12.2025
16 Гражданин
18:27 18.12.2025
17 и тъпа
До коментар #9 от "Ама":и проста!
18:28 18.12.2025
18 Орел
18:28 18.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Коня Солтуклиева
До коментар #5 от "А КОЯ":И твойта ръчичка ли държа, за да гласуваш за него?!
И още няколко стотин хиляди " ръчички" ?!
... "Първо гредата в своето око, после сламката в чуждото!.."
18:29 18.12.2025
21 Убийца!
18:30 18.12.2025
22 Избирател
И как протестираш - като си правите "сглобки" с тях ли и ги подкрепяте в НС - голямо "протестиране" пада. До сега винаги гласувате с тях и съм сигурен че ще продължиш да го правиш.
18:31 18.12.2025
23 Като Гледам !
До коментар #10 от "Горски":Като Гледам !
Тая Пасмина !
Има ли !
Въобще Някой Тук !
Който !
Да Става !
За Президент !
За Министър Председатнел !
И Така Нататък !
--
За Чеп !
За Зеле !
18:32 18.12.2025
24 Рамбо
18:32 18.12.2025
25 Някой
18:32 18.12.2025
26 Ей вижте Радев,
18:32 18.12.2025
27 Тия примати на снимката
До коментар #11 от "Права е отново Нинова и точна":Най добре олицетворяват качеството,интелекта и същността на Българския народ!!!!
18:32 18.12.2025
28 Много правилно
До коментар #10 от "Горски":Корнелия, го направи президент, даже имаше решение , да сключи брак с любовницата си, за да е авторитет пред стадото
18:33 18.12.2025
29 Права е жената!
18:34 18.12.2025
30 Хмм
18:36 18.12.2025
31 Помнещ
До коментар #10 от "Горски":"Радев съсипа държавата, ти за БСП се кахъриш"
Сигурно Радев си направи "сглобка" с ББ и Шиши след като ги изпра преди това - как всички "евроатлантици" получиха амнезия кой свали тиквата и прасето от власт и кой ги върна на бял кон чисти (изпрани) и неопетнени. Ако не бяха вашите любимци сега двамата щяха да са просто лош спомен.
18:36 18.12.2025