Корнелия Нинова: Банките нарушават закона за еврото, БНБ мълчи – сметката я плащат хората

6 Януари, 2026 19:26 586 8

По закон тази операция е безплатна до юни месец

Корнелия Нинова: Банките нарушават закона за еврото, БНБ мълчи – сметката я плащат хората - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Някои банки в страната нарушават безнаказано закона за въвеждане на еврото. Потърпевши отново са хората. После защо не вярвали на институциите. Банките изискват от тях заплащане на такси при обмяна на левове в евро.

За това би тревога лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

По закон тази операция е безплатна до юни месец. Най- странното е, че въпреки тази публично изнесена информация БНБ мълчи. Съгласно чл. 2 и чл. 3 от закона за БНБ, тя регулира и осъществява надзор на другите банки, като може да изисква документи и да прави проверки.

Призовавам БНБ да пресече тези закононарушения, а хората да не плащат такса за обмяната.

Банките в последните години правят между 2 и 3 млрд. лв. печалби. Управляващите от ГЕРБ, БСП , ДПС и ИТН се уплашиха и не им наложиха данък свръхпечалба, както направиха други европейски държави.

Вихри се спекула с цените, а сега и някои банки драстично нарушават закона. И всичко на гърба на народа. Докога???


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Права е отново Нинова

    3 0 Отговор
    Вчера в сайта имаше няколко статии с мнения на политолози и пиари на ГЕРБ че интервюто на Бойко Борисов при Дачков е гледано от близо 130 хил.човека и това означава че привържениците на Борисов доближавали тези на протеста в София? Как е възможно да се сравняват гледания на интервю с това на протест срещу определени хора и партия! Пример - преди няма и 24 часа бившият евродепутат и изпълнителен директор на БТВ Николай Бареков гостува на журналиста Велизар Енчев бивш народен представител от НФСБ които напусна когато влязоха в коалиция с ГЕРБ и бивш народен представител от БСП и водещ в Българска свободна телевизия. Интервюто с Бареков досега е гледано от близо 85 хиляди човека и това означава ли че неговата подкрепа е колкото на Борисов и равна на протестиращите. В това интервю Бареков показа факти за ужасяващия грабеж на Българския народ от Борисов и Пеевски. Данните са потресаващи....

    19:27 06.01.2026

  • 2 Ето цялото в ютуб

    1 0 Отговор
    Интересно е

    19:28 06.01.2026

  • 3 Откровен

    1 2 Отговор
    Хахаха...тая пак вапцала бузите с руж ,като копанарка на пазара...

    19:30 06.01.2026

  • 4 Асд

    1 1 Отговор
    Нарушават и на нея популисткия кариеризъм. Както се казва в един виц "ние сме единствената държава, която не се класира на европейското по футбол, за да можем да се подиграваме на тези, които отпадат."

    19:33 06.01.2026

  • 5 Да,бе

    1 0 Отговор
    БНБ нито е банка,народна извъобще,а българска е някакъв черен хумор,само дето не е смешно...Само правосъдната вакханалия е по-виновна за разпада на държавата.

    19:33 06.01.2026

  • 6 Митьо джибрата

    0 1 Отговор
    Венцооо,наздраве колега!
    Кажи Ко те черпи каката с зачервените бузки,че я покани у сайта ?

    19:33 06.01.2026

  • 7 !!!?

    3 0 Отговор
    Смяната на Лева с Евро в България се превърна в най-мащабната акция за пране на чували с пари без никакви доказателства за произхода им..., а Боко, Шиши и Мистър Кеш потриват ръце и се готвят за избори !!!?

    19:36 06.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Когато внасяш пари кеш, се удържа такса броене, и тя е висока. Това няма нищо общо с обмяната. Ако искаш таксата да е ниска, внасяш кинтите през банкомат.

    19:38 06.01.2026

