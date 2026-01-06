Корнелия Нинова: Банките нарушават закона за еврото, БНБ мълчи – сметката я плащат хората

Някои банки в страната нарушават безнаказано закона за въвеждане на еврото. Потърпевши отново са хората. После защо не вярвали на институциите. Банките изискват от тях заплащане на такси при обмяна на левове в евро.

За това би тревога лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

По закон тази операция е безплатна до юни месец. Най- странното е, че въпреки тази публично изнесена информация БНБ мълчи. Съгласно чл. 2 и чл. 3 от закона за БНБ, тя регулира и осъществява надзор на другите банки, като може да изисква документи и да прави проверки.

Призовавам БНБ да пресече тези закононарушения, а хората да не плащат такса за обмяната.

Банките в последните години правят между 2 и 3 млрд. лв. печалби. Управляващите от ГЕРБ, БСП , ДПС и ИТН се уплашиха и не им наложиха данък свръхпечалба, както направиха други европейски държави.

Вихри се спекула с цените, а сега и някои банки драстично нарушават закона. И всичко на гърба на народа. Докога???