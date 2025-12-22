Солени сметки за парно или нова формула за сградна инсталация? Димитър Тодоров пред ФАКТИ

Софиянци пак ще плащат солено за парно, защото Министерството на енергетиката така и не е представило още нова формула за определяне на дела на сградната инсталация в общата енергия за отопление. Формулата бе отменена от Върховния административен съд (ВАС) през септември, а месец по-късно и от Съда на ЕС в Люксембург с мотивите, че е непрозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление на всяко едно домакинство. Какво ни чака… Пред ФАКТИ говори експертът Димитър Тодоров, с когото вече коментирахме подробно темата. Единственото обяснение за сметките за парно дойде наскоро от Иван Маринов, шеф на дирекция “Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации” в Министерството на енергетиката. Той обяви, че ВАС е отменил формулата заради допуснати процесуални нарушения, а не защото била с грешни параметри. "Сградната инсталация е дължима и трябва да се разпредели", обяви Маринов и допълни, че в Наредбата за топлоснабдяването има правила за определяне на размера на месечните сметки за парно и едната възможност е начисляването на прогнозни сметки, които после да бъдат коригирани с изравнителни. Другата възможност е всяка етажна собственост да определи какъв да бъде делът на сградната инсталация в общата енергия за отопление – между 20 и 40 процента.



- Г-н Тодоров, темата за сметките за парно и как се изчислява сградната инсталация е повече от актуална. Съдът отмени формулата, Министерството на енергетиката все още не може да предложи нова… Какво става?

- В края на годината формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация (СИ) стана толкова актуална, колкото бюджетът на държавата. Министерството на енергетиката все още не може да предложи нова формула, така както и правителството не можа да предложи удовлетворителен бюджет. Преди дни ваши колеги от в. "Сега" публикуваха статия: „Софиянци ще плащат парно за ноември по сметките от миналата година“. В нея те пускат отговор към тях от "Топлофикация София": "До момента, в който министерството на енергетиката представи решение или бъде приета нова нормативна уредба, месечните фактури за топлинна енергия се изготвят в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката, т.е. – на база прогнозен дял, който се изравнява след края на отоплителния сезон. Сметките за месец ноември се изчисляват на база реалното потребление на топлинна енергия от предходния период." Каква ирония само… Създаването на една формула за изразходвана енергия е сведена по трудност до направата на бюджета на държавата.



- Но вие какво още виждате?

- Сериозно погледнато, в тази статия г-н Иван Маринов - шеф на дирекция “Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации” в министерството, казва, че има две възможности. Едната възможност е начисляването на прогнозни сметки, които после да бъдат коригирани с изравнителни. Другата възможност е всяка етажна собственост да определи какъв да бъде делът на сградната инсталация в общата енергия за отопление – между 20 и 40%.

За тези проценти и за ролята на общото събрание на етажната собственост вече говорихме в предишното интервю.



Казахме, че с такова решение Министерството на енергетиката сваля от себе си всякаква отговорност



и обрича абонатите на междусъседски войни. Това не се приема от никого и поради тази причина изчисляването на енергията на сградната инсталация се извършваше досега по формулата.



- Защо го правят от Министерството на енергетиката?

- Да кажат! За по-голяма яснота нека си спомним някои неща отпреди 7 години. През 2018 г. тази прословута формула също беше отменена от Върховния административен съд. Пред Министерството на енергетиката беше поставена задача да промени Наредбата за топлоснабдяване 16-334/ 06.04.2007 г. и да предложи нова формула за сградната инсталация. Проведоха се много съвещания с представители от топлофикациите, от федерацията на потребителите, от фирмите за дялово разпределение и даже от научните среди, преди да се назначи работна група от министъра на енергетиката. Още тогава бяха забелязани трудностите за създаване на нова формула и споменатият вече Иван Маринов, а и не само той, предлагаха да се запише в наредбата процент в интервала от 20 до 40. И го записаха, но като възможност.



- И сега пак се лансира тази теза…

- Точно така. На въпроса как са определени тези проценти, беше отговорено, че е била извършена статистическа обработка на много изравнителни сметки в цялата страна и резултатът бил, че енергията на сградната инсталация спрямо общата енергия за отопление се движи между тези проценти. Последва втори въпрос, на който никой не пожела да отговори.



А той беше следният: „Как може да се прави статистическа обработка на данни, за които предварително се знае, че не са верни? Тези данни са получени чрез използването на съществуващата формула за сградната инсталация, която е отменена от съда?“



Този въпрос стои и сега със страшна сила. Ако и сега никой не може и не желае да отговори на този въпрос, то министерството трябва да забрави за тези 20 и 40 % и да тръгне по друг път.



- Има ли такъв?

- Такъв път има. Трябва да се върви по правия път, а той е - да се спазва законът.

В чл.10 т. 1 от Директива 2012/27 е записано „информацията за фактурирането да бъде точна и да се основава на действителното потребление“. В чл. 155, ал. 2 от Закона за енергетиката също е записано, че „топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно“. Т.е. казано е пределно ясно , че трябва да се фактурира действителното потребление. В изравнителните сметки е дадена енергията за отопление на етажната собственост. Тя е получена като от общия разход на енергия за обекта (по показанията на топломера в абонатната станция) е извадена енергията за топлата вода. Получената енергия за отопление може да се счита за действителна. Умножавайки тази енергия по 0,15, ще получим енергията на сградната инсталация. Предлаганата формула изглежда така:

Qси = 0,15 Qот

където:

Qси = енергията на сградната инсталация за СЕС;

Qот = енергията за отопление от изравнителната сметка;

0,15 = коефициент, показващ частта на енергията на сградната инсталация спрямо енергията за отопление от изравнителната сметка.



Проста, ясна, разбрана, достъпна и прозрачна формула! Коефициентът 0,15 го има и в предишната методика към наредба 16-334/06.04.2007 за топлоснабдяване, има го и в сегашната методика към наредба Е-РД-04-1/12.03.2020г., има го и в т.5.1.1. от правилата за дялово разпределение в наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването. А в Закона за енергетиката и енергийната ефективност от 2004 г. в §69 ал.3 е написано „Частта от топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация по смисъла на чл. 112в, ал. 2, се определя в размер 10 на сто от общото количество топлинна енергия за отопление на сградата“. Както се вижда, предлаган е и по-нисък процент.



Тези документи показват, че 15% е един реален процент, обсъждан от много енергетици, експерти, специалисти в министерството на енергетиката, даже и депутати, и е приет вече 25 години, което дава пълно основание той да се използва при изчисляването на енергията от сградната инсталация.





Това е формулата. Може да считаме, че ако се приеме, ще бъде извадена рибената кост, която е заседнала в гърлото на министерството на енергетиката.

