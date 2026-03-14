Мила Роберт тръгна на национално турне

14 Март, 2026 13:49 710 10

Първата спирка на певицата бе снощи в Сливен

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Мила Роберт тръгва на национално турне в седем града, за да представи своя албум SRCE. От „Покемон“ до „Сълзи от ракия“ публиката в Сливен, Русе, Плевен, Варна, Бургас и Пловдив ще може да чуе най-големите хитове на изпълнителката на живо, съобщават от екипа на певицата.

Заедно със своя бенд „Риалити" Мила Роберт ще изнесе концерти на 13 март в Сливен, на 14 март в Русе, на 19 март в Плевен, на 25 март в Бургас, на 3 април в София, на 15 април във Варна и на 27 април в Пловдив.

Мила Роберт ще подари на публиката ударно звучене, силна емоция и безкомпромисно сценично присъствие, които превърнаха албума SRCE в един от най-обсъжданите музикални проекти в България, казват от екипа на изпълнителката, цитирани от БТА.


  • 1 7алм.уд.ски 7ранс.ф0р.мърси

    10 1 Отговор
    Още един м.6.ж, който се пр3с7.рува на ж..на.

    13:54 14.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Тази тръпка националният флаг на Прайда

    13:57 14.03.2026

  • 3 Първата спирка на певицата бе снощи в Сл

    4 1 Отговор
    А па я го прочетох като първата свирка

    Коментиран от #4

    14:02 14.03.2026

  • 4 Пустиня(к)

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Първата спирка на певицата бе снощи в Сл":

    Бе и ти не си сбъркал. Иначе, тоо пич, не знам що, ама ич не ме кефи у рокля.

    14:15 14.03.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    12 2 Отговор
    Таа сороска вместо да е в затвора за гавра с българското знаме, турнета ще ми прави 🤬💀

    14:23 14.03.2026

  • 6 Змей

    7 1 Отговор
    Е сега ще има възможност и да се изходи върху Българското знаме.

    14:25 14.03.2026

  • 7 Тази

    5 0 Отговор
    не може да тръгва на национално турне, защото потъпка националното знаме.
    Маже да тръгне само на сатанинско-лгтб турне.

    14:48 14.03.2026

  • 8 Чували

    2 0 Отговор
    Ли сте вица за трима юнаци, които напъвали ламята, и я галели по главите за да не плаче? Е....... не е виц, Мила Роберт е била......

    14:53 14.03.2026

  • 9 Четвъртия фен

    1 0 Отговор
    Бездарница,като майка си

    15:06 14.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Че кой го слуша тоз ....... многоточие, да не го трият. Освен ако няма да прави турне по затворите дето и е мястото

    15:35 14.03.2026