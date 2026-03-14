Явор Божанков: Не е време за скандали, България е в много сложно положение

Пред Народното събрание все още стоят редица важни задачи, а междувременно политическите партии подреждат кандидатдепутатските си листи за предстоящите избори. В центъра на напрежение в коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ се оказа депутатът Явор Божанков, който коментира ситуацията и отношенията си с партньорите в студиото.

Още в началото той подчерта, че не желае да задълбочава вътрешните конфликти в коалицията.

„Банално е – стотици пъти съм обяснявал прословутото гласуване за Силви Кирилов. Но има нещо по-важно в момента. Аз дълбоко вярвам, че е време да събираме, не е време да делим.“

Според него политическата ситуация в България е изключително сложна и изисква повече единство.

„Не е време за скандали, защото България е в много сложно положение – и геополитическо, но и вътрешнополитическо.“ Божанков потвърди, че има напрежение около това дали ще бъде част от листите на коалицията на следващите избори, като уточни, че позицията на „Продължаваме промяната“ е той да не бъде включен.

„Категоричната позиция на „Продължаваме промяната“, доколкото съм информиран, е, че не желаят да бъда част от тези листи заради моето гласуване за Силви Кирилов.“ Въпреки това той заяви, че ще продължи да подкрепя коалицията.

„Дали съм в или извън листите, ще работя за висок изборен резултат на нашата коалиция.“ По думите му в момента няма друга политическа сила, която да представлява демократичната общност в страната. „Няма друга формация, която да представлява демократичната общност в следващия парламент.“ Той допълни, че именно тази коалиция гарантира европейската ориентация на България. „Няма друг политически субект, който да гарантира европейския път на България.“ Божанков коментира и работата си като депутат, като посочи едно от постиженията, с които се гордее.

„Бях автор на декларацията, че Русия е режим, поддържащ тероризма. Успях да събера мнозинство и това е официалната позиция на България.“ В същото време призна, че не е успял да прокара друга своя кауза – свързана с т.нар. фалшиво положителни тестове за наркотици при шофьори.

„Внесох законопроект и два проекта на решение, но законопроектът беше отхвърлен, а проектите дори не бяха разгледани.“ По отношение на отношенията си с ръководството на „Продължаваме промяната“, включително с Асен Василев, Божанков потвърди, че разговори е имало, но не пожела да разкрива подробности. „Разговарял съм с ръководството на „Продължаваме промяната“, включително с него. Но това е личен разговор и няма да го предам в ефир.“ Той подчерта, че политиката трябва да се води от държавния интерес, а не от лични конфликти.

В края на разговора Божанков категорично отхвърли спекулации, че би се присъединил към други политически сили. „Няма нито да приема, нито да обмисля такова предложение. Единствената политическа формация, която бих подкрепил, е тази на демократичната общност.“