Новини
България »
Всички градове »
Стоян Тончев: Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом за дълбока деградация на медийната среда

Стоян Тончев: Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом за дълбока деградация на медийната среда

22 Декември, 2025 16:40 623 25

  • стоян тончев-
  • случаят цънцарова-
  • симптом-
  • деградация-
  • медийна среда

Истинският въпрос не е дали Мария Цънцарова е симпатизирала на ПП–ДБ. То е видно. А чашата с надписа беше “намигане” към протестите. За мен истинският въпрос е защо протест на журналисти и граждани се превръща в политическа сцена за партийни лидери. Кой допусна това и с каква цел?

Стоян Тончев: Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом за дълбока деградация на медийната среда - 1
Снимка: bTV
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист

Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом. Симптом за дълбока деградация на медийната среда и за пълната подмяна на понятието “независима журналистика“.

Големите телевизии отдавна не формират обществено мнение, те го следват. Следват политически конюнктури, рекламни интереси и корпоративни страхове. Затова и рейтингът им пада. Не заради “Фейсбук омраза“, а защото зрителят вече разпознава фалша.

bTV не защити журналистически принцип. Тя защити бизнес модел. Между редовете позицията на дружеството е ясна: политическата симпатия е допустима, докато не пречи на икономическите ни интереси. Когато започне да ги засяга, тя вече е “проблем“ и ние го отстраняваме.

Истинският въпрос не е дали Мария Цънцарова е симпатизирала на ПП–ДБ. То е видно. А чашата с надписа беше “намигане” към протестите. За мен истинският въпрос е защо протест на журналисти и граждани се превръща в политическа сцена за партийни лидери. Кой допусна това и с каква цел?

Когато Мирчев, Асен Василев, Денков и Божанов застават на първа линия, протестът престава да бъде граждански и на журналистическата гилдия. Той става инструмент. Това е видимият “външен натиск“. Не от анонимни центрове на влияние, а от напълно легитимирана парламентарна коалиция.

И тук идва голямата подмяна: обществото бива убеждавано, че защитава свободата на словото, докато реално обслужва партийно позициониране. Така излиза.

Затова и когато протестът е открито партиен, като последния в “Триъгълника на властта”, на него присъстват предимно хора по партийна линия и симпатии - едва 8-10 хиляди човека.

Телевизиите не падат, защото някой ги атакува. Те падат, защото загубиха доверие. А доверието не се възстановява с позиции, декларации и морализаторство.

Обществото има единствения реален лост - своя избор. Да изключи програмата, да не консумира, да бойкотира.

Големите телевизии не от днес вървят към самозатриване. Въпросът не е дали, а колко бързо.

Прочетох поста на журналиста Стоян Георгиев, с който съобщава, че днес е подал молба за напускане на bTV. Така се прави. Когато не се чувстваш на мястото си и средата е отровна - махаш се.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Кольо

    20 4 Отговор
    Стига ни занимавахте с тая мисирка!

    16:42 22.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Мисирките знаят истината но лъжат народа за пари.Това е непростимо.Всички мисирки в Белене.

    16:42 22.12.2025

  • 3 Потрес

    12 4 Отговор
    Още малко и ще си украсите коледните елхи с цънцърки🤮

    16:43 22.12.2025

  • 4 САМО ДА ОТБЕЛЕЖА

    20 3 Отговор
    Цънцарова нито е журналистка, нито е независима. Соросоидната тиня се раздвижи.

    16:44 22.12.2025

  • 5 църцънова

    17 4 Отговор
    дoкoгa щe ни зaнимaвaтe c тoвa злoбнoтo нeдoнoceнo copocoиднo джyджe?

    16:44 22.12.2025

  • 6 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Црънцарова и такива като нея не трябва да забравят от чия ръка се хранят.Шут в ГЗ и на улицата.

    16:44 22.12.2025

  • 7 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Мария отива в парламента и там ще громи завладяната държава

    16:44 22.12.2025

  • 8 Пеевски

    4 3 Отговор
    Тя ми е на синджир.Като види Копейкин и викам:Дръж!

    16:44 22.12.2025

  • 9 Българин

    5 10 Отговор
    Най-достойната и красива журналистка-без нея няма БТВ

    Коментиран от #14

    16:45 22.12.2025

  • 10 Механик

    9 0 Отговор
    време е за бойкот на БТВ-завладяната медия

    16:46 22.12.2025

  • 11 Тик- Ток

    6 0 Отговор
    "Който не чете вестници не е информиран,а който чете вестници е дезинформиран."

    -Марк Твен

    16:47 22.12.2025

  • 12 Знахарова

    5 0 Отговор
    Каквото повикало- такова се обадило. Ще се погрижат за Цънцарова за говорител на ПП/ДБ, за да нямат повече противоречиви изявления.

    16:47 22.12.2025

  • 13 Това не е само при журналистите

    3 0 Отговор
    Тук ако кажеш нещо което не харесва на един който трие той те превръща в нещо незначително и е заличава като личност която може да има линия която не съвпада с линията на Урсула и розовите понита. Европейската комисия Сорос и евро гей джендърските само настани ли се там горе в Брюксел.

    16:47 22.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Бих простил на мисирките лъжи от незнание или по идейни причини но те лъжат народа за пари.Това е непростимо.

    Коментиран от #17, #18

    16:47 22.12.2025

  • 15 Тик- Ток

    1 5 Отговор
    Аз гледах бТВ само заради Цънцата и сега повече няма да погледна канала

    16:48 22.12.2025

  • 16 Пич

    3 1 Отговор
    Така се е усмихнала , все едно някой я е настъпил по шашаците ! Странна работа , змия шашаци има ли ?!

    16:48 22.12.2025

  • 17 Ей скъперник ч

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Единият боклук това лято го погребаха, другия от време на време изчезва. Само ти, най-големият от всички, нямаш почивен ден. Луд умора няма, отивай на доктор.

    16:49 22.12.2025

  • 18 Тик- Ток

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Точно това е ролята на медиите,да заблуждават овцете,всеки който казва истината бива разпънат на кръст като Волен Сидеров,пише го в библията

    16:50 22.12.2025

  • 19 жцклили

    4 1 Отговор
    Абе къде ги видяхте тези журналисти дето всеки ден пишете за тях??? Те нали ако бяха журналисти, България нямаше да е кочина управлявана от едни крадци и лъжци??? Нали ако имаше такива за които пишете сега затворите щяха да са пълни с измет??? Няма журналисти а още по малко е тая с редките зъби. Бокук, поръчков боклук. Спрете да ни занимавате с лакеите на Сорос и ПП и ДБ педофили. Слава на Господ Иисус Христос, маха се едно посредствено платено поръчково недоразумение, мИрси.

    16:50 22.12.2025

  • 20 Сулю

    2 1 Отговор
    Цънцарова журналист ли е!? Сериозно!

    16:53 22.12.2025

  • 21 факт

    1 0 Отговор
    Журналисти вече почти няма. Има миcиpки.

    16:54 22.12.2025

  • 22 Винченцо Андолини

    2 1 Отговор
    Абе никой не е длъжен да й гледал глупостите или да й плаща за старанието да ги прави.
    Да си отвори едно каналче в тубата и да си забавлява там феновете.
    Изключително падение и срам за журналистиката.

    16:55 22.12.2025

  • 23 Горски

    3 1 Отговор
    Злобна жена, която си беше повярвала, че е голяма журналистка. Да каниш само пет-шест души по всички студия, да забраниш всички руски телевизии, да остракираш всякакви гласове, несъгласни с НАТО и с Брюксел, да оцветиш студията си в цветовете на Украйна, да говориш от сутрин до вечер срещу Путин и руските шпиони в България и в Европа, да громиш социализма, да се подиграваш с живота на цели поколения – на това ли трябва да му казваме свободна журналистика? Със самото си присъствие и с невротичното си поведение Мария Цънцарова е ярък представител на ослепялата от пристрастия, от шаблони и клишета така наречена журналистика. Това нейното не беше журналистика, тя непрекъснато се караше назидателно на определени събеседници, а на други се мазнеше, въпреки че можеше да бъде обратното. Журналистическата и култура като на професионалист е нула, гражданската - също. На никого няма да липсва, може да стане професионален протестант от името на някоя партия, но повече да не ползва широко публична трибуна, защото е грозно.

    16:55 22.12.2025

  • 24 Цънцарка не ми липсва

    1 1 Отговор
    От 5 години изключих телевизора и загубих дистанционното. Понякога в Ютюб срещам Миролюба Бенатова и Генка Шикерова колкото да констатирам, че остаряват грозно и злобно. И ако не беше злобно може би нямаше да е толкова грозно. Ако Цънцърка се хареса с дядо Петко да му роди едно внуче може да се позакрепи някак си на парапета.

    16:55 22.12.2025

  • 25 Бялджип

    0 1 Отговор
    Прочетох внимателно публикацията. Струва ми се точна.

    16:56 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол