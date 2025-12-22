Стоян Тончев: Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом за дълбока деградация на медийната среда

Случаят “Цънцарова“ не е за една журналистка. Той е симптом. Симптом за дълбока деградация на медийната среда и за пълната подмяна на понятието “независима журналистика“.

Големите телевизии отдавна не формират обществено мнение, те го следват. Следват политически конюнктури, рекламни интереси и корпоративни страхове. Затова и рейтингът им пада. Не заради “Фейсбук омраза“, а защото зрителят вече разпознава фалша.

bTV не защити журналистически принцип. Тя защити бизнес модел. Между редовете позицията на дружеството е ясна: политическата симпатия е допустима, докато не пречи на икономическите ни интереси. Когато започне да ги засяга, тя вече е “проблем“ и ние го отстраняваме.

Истинският въпрос не е дали Мария Цънцарова е симпатизирала на ПП–ДБ. То е видно. А чашата с надписа беше “намигане” към протестите. За мен истинският въпрос е защо протест на журналисти и граждани се превръща в политическа сцена за партийни лидери. Кой допусна това и с каква цел?

Когато Мирчев, Асен Василев, Денков и Божанов застават на първа линия, протестът престава да бъде граждански и на журналистическата гилдия. Той става инструмент. Това е видимият “външен натиск“. Не от анонимни центрове на влияние, а от напълно легитимирана парламентарна коалиция.

И тук идва голямата подмяна: обществото бива убеждавано, че защитава свободата на словото, докато реално обслужва партийно позициониране. Така излиза.

Затова и когато протестът е открито партиен, като последния в “Триъгълника на властта”, на него присъстват предимно хора по партийна линия и симпатии - едва 8-10 хиляди човека.

Телевизиите не падат, защото някой ги атакува. Те падат, защото загубиха доверие. А доверието не се възстановява с позиции, декларации и морализаторство.

Обществото има единствения реален лост - своя избор. Да изключи програмата, да не консумира, да бойкотира.

Големите телевизии не от днес вървят към самозатриване. Въпросът не е дали, а колко бързо.

Прочетох поста на журналиста Стоян Георгиев, с който съобщава, че днес е подал молба за напускане на bTV. Така се прави. Когато не се чувстваш на мястото си и средата е отровна - махаш се.