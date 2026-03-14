Проф. Асен Асенов: Цените на горивата може да скочат с до 15%, успокояване скоро не се очаква

14 Март, 2026 13:10 487 12

Пазарът със сигурност е напрегнат, коментира преподавателят в Американския университет във Вашингтон

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ако САЩ премахнаха една от ключовите санкции срещу Русия – забраната за продажба на руски петрол – ще се усети ли това по цените на горивата? И как войната в Близкия изток влияе върху световната икономика и българския пазар? По тези теми говори пред бТВ преподавателят в Американския университет във Вашингтон, проф. Асен Асенов.

Мярката за руския петрол ще важи за танкерите, натоварени до 12 март, като периодът е до 11 април. Според проф. Асенов временното облекчаване на санкциите може да увеличи предлагането на петрол, но ефектът върху пазара няма да бъде решаващ.

„Тези санкции ще облекчат търсенето на пазара, разбира се, тъй като ще предложат повече петрол. Но нека да не забравяме, че руската петролна индустрия сама по себе си е в затруднено положение – първо с корабите, а второ, защото през годините на санкции тя не беше обновявана.“ По думите му пазарът на петрол остава силно напрегнат, а основните неизвестни са политическите решения и развитието на конфликта в Близкия изток.

„Пазарът със сигурност е напрегнат. Големите неизвестни са решенията от страна на Доналд Тръмп и какъв ще бъде отговорът от Иран.“ Според него Русия няма да промени значително баланса на пазара.

„Русия няма да помогне съществено. Тя ще помогне най-вече на себе си и всъщност ще стане най-големият печеливш от тази война.“ Въпросът дали българските потребители ще усетят поевтиняване на горивата обаче остава с по-скоро песимистичен отговор.

„Моята проверка на цените на горивата в България показва, че увеличението тук е далеч по-малко, отколкото в САЩ, които са самозадоволяващи се. Моите очаквания са, че скоро това няма да се случи. По-скоро рискът цените да нараснат е по-голям.“ Професорът прогнозира, че цената на петрола може значително да се повиши. „Очакванията са, че цената на барел петрол може да стигне 125–150 долара.“ Причината е напрежението около стратегическия Ормузки проток и военните действия в региона.

„Докато няма разминиране и решение на проблема в този пролив, нещата няма да се оправят.“ Дори увеличеният износ от Русия и Саудитска Арабия няма да бъде достатъчен, за да успокои пазарите. „Тези количества не са достатъчни да успокоят пазарите.“ Ако конфликтът продължи, поскъпването на горивата може да се усети и в Европа. „Аз допускам, че поне с 10 до 15 процента могат да се качат горивата.“

Според него краткосрочно успокояване на пазара не се очаква. „Успокояване на пазарите най-вероятно в следващата седмица или две няма да има, докато не се постигне някакво споразумение.“

Проф. Асенов коментира и изявленията на Доналд Тръмп, че Иран е победен и търси споразумение. „Работата на Доналд Тръмп е да успокоява пазарите. Какво ще се случи на място в следващите дни е твърде рано да се прогнозира.“ Той все пак изрази надежда за дипломатическо решение. „Дай Боже Иран да се съгласи на отстъпки и да се стигне до някакво споразумение.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Литър бензин по 4 евро и всичко нагоре.

    13:11 14.03.2026

  • 2 колето бацила

    2 0 Отговор
    Резултата е,че отиваме все-повече яко в черепа!

    13:14 14.03.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Ето ви по точна прогноза!!! Войната само до края на месеца да продължи - 30+% нагоре!!!

    13:14 14.03.2026

  • 4 ПРОГРЕСИВЕН ГРАЖДАНИН НА BUL

    3 0 Отговор
    И КО МЕ
    ИНТЕРЕСУВА...
    ТУК СИВИЯ ТРАНС ПОРТЕН БИЗНЕС
    ПОЧВА ЛЕКО ПО ЛЕКО ДА МРЪНКА...😀
    ВЖ.НОВИНИТЕ ПО ПЪРВА ПРОГРАМА...

    13:15 14.03.2026

  • 5 Хм...

    3 0 Отговор
    Ама 15% изобщо, на година, на месец или на ден?
    В Германия вече забраниха корекция на цените на горивата повече от веднъж дневно.

    13:16 14.03.2026

  • 6 Гориил

    5 0 Отговор
    Жалко е, но Европа засега няма да може да получава руски петрол. Това изисква премахване на европейските санкции или получаване на разрешение от Кремъл. Това включва увеличаване на износа на енергия за най-големите икономики в Азия.

    13:19 14.03.2026

  • 7 Пешо

    1 0 Отговор
    Така е откакто Бойко не е на власт,Тръмп си прави каквото иска.

    13:29 14.03.2026

  • 8 УдоМача

    1 0 Отговор
    Няма страшно! В клуба на богатите не могат да ни уплашат. Ово е стандарт!

    13:34 14.03.2026

  • 9 Очаква се двойно поскъпване

    3 0 Отговор
    Всъщност поскъпването ще е двойно, или повече. Те краварите за това направиха тази война.

    13:39 14.03.2026

  • 10 Гориил

    2 0 Отговор
    Ще можете да си набавите американски петрол. Тръмп обеща да увеличи производството на САЩ и да сподели резервите си с европейските съюзници. Но това няма да се случи бързо. Освен това цените на американския петрол ще бъдат два пъти по-високи от тези на руския. Русия залива азиатските пазари с петрол и няма интерес към Европа.

    13:42 14.03.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Дреме ми. Аз не съм автомобил.

    13:42 14.03.2026

  • 12 Много

    0 0 Отговор
    оптимистична е тази прогноза - само 10%-15%.
    По-вероятно е къде 50% да е увеличението в крайните цени.

    13:56 14.03.2026

