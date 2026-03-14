Борисов: Решението за "Боташ" е в ръцете на Ердоган

Бойко Борисов коментира ситуацията с горивата и позицията на България относно доставките на горива, докато беше на инспекция на вертикалния газов коридор край Варна. Той отново коментира договора с "Боташ", но заяви, че нещата са изцяло в ръцете на Ердоган.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Ние сме изцяло независими. Но независимостта идва и от това да си важен играч. И когато светът сега трепери за цената на газа и петрола, този който притежава газови и петролни тръби, коридори, а не знам дали знаете, осемдесет процента от помпените станции на Балканския полуостров са в България. Ердоган е голям играч. Сега плащаме по 600 хиляди евро на турските джензита и турците щедро казват на сегашния служебен министър Трайчо Трайков да преговорят "Боташ"."