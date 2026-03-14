Борисов: Решението за "Боташ" е в ръцете на Ердоган

14 Март, 2026 12:45 1 286 57

  • бойко борисов-
  • боташ-
  • ердоган

Турците щедро казват на сегашния служебен министър Трайчо Трайков да преговорят "Боташ", каза лидерът на ГЕРБ

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов коментира ситуацията с горивата и позицията на България относно доставките на горива, докато беше на инспекция на вертикалния газов коридор край Варна. Той отново коментира договора с "Боташ", но заяви, че нещата са изцяло в ръцете на Ердоган.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Ние сме изцяло независими. Но независимостта идва и от това да си важен играч. И когато светът сега трепери за цената на газа и петрола, този който притежава газови и петролни тръби, коридори, а не знам дали знаете, осемдесет процента от помпените станции на Балканския полуостров са в България. Ердоган е голям играч. Сега плащаме по 600 хиляди евро на турските джензита и турците щедро казват на сегашния служебен министър Трайчо Трайков да преговорят "Боташ"."


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    17 6 Отговор
    От Боташ спестяваме по 30 000 000 на ден.

    Коментиран от #9, #11

    12:47 14.03.2026

  • 3 Сила

    31 7 Отговор
    Баце , дръж ми у....я ....!!!

    12:47 14.03.2026

  • 4 тиквата

    33 4 Отговор
    пак го кордисахте предизборно
    да напомни на стадото да се готови

    12:48 14.03.2026

  • 5 койдазнай

    10 9 Отговор
    Ердоган разбира се, може да се откаже и да ни спаси от плащането на милиарди долари. Но за целта ще трябва да получи поне три пъти повече. Тъй като ние българите сме тъпи, веднага ще се съгласим, Ердоган да ни опрости 5 млрд за следващите 5 години, срещу това да му платим 50 за следващите 10.

    12:49 14.03.2026

  • 6 Окооо

    31 4 Отговор
    Аве, вчера Борисов заяви, че е скъсал с Пеевски след падането на правителството им.... А пък в същото време, гласува проекта на Шиши за влизане в съвета на Тръмп..... ГЕРБ/ДПС винаги преди избори късат уж , ама за малко и след всички избори после пак се вземат..... Блажени са вярващите на думи на Борисов....

    12:50 14.03.2026

  • 7 Обикновен

    27 7 Отговор
    Да не стане така че Трайчо Трайков да успее да предоговори Боташ с по-приемливи за България условия и да се окаже че ГЕРБ са били напълно негодни през цялото време?

    Коментиран от #13, #16

    12:51 14.03.2026

  • 8 Само факти

    16 15 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    Коментиран от #26

    12:53 14.03.2026

  • 9 Ахааа

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само и единствено два варианта след изборите ! Или начело със санкционираният за мегакорупция в световен мащаб Пеевски, заедно с Борисов, както досега!!! Вторият вариант е начело с генерал Радев или коалиция около него, която да се опита да измъкне Родината от блатото ..

    Коментиран от #14, #18

    12:54 14.03.2026

  • 10 9689

    22 3 Отговор
    Мутра долнаи гадна ти си аут.

    12:55 14.03.2026

  • 11 Малеееее

    24 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Мислех си, че Тиквата Борисов е в затвора, а той пак се плези и скимти. Затвор за теб крадецо Борисов!

    12:55 14.03.2026

  • 12 Пич

    20 3 Отговор
    Кретените са си кретени!!! Вечно бързат като малко говедо пред майка си!!! Точно сега трябва да се чака, защото може да излезе, че Боташ е много ценна придобивка!!!

    Коментиран от #20

    12:55 14.03.2026

  • 13 Българин

    16 1 Отговор

    До коментар #7 от "Обикновен":

    Е чак така няма да стане.Ние кокошка, дето златни яйца дава да имаме, ще я заколим, за да си направим една чорба. По този начин унищожиха ПАВЕЦ Чаира, АЕЦ Козлодуй, газохранилището в Чирен, построихме газопровод, дето не може да си плаща разходите за експлоатация итнт.

    12:55 14.03.2026

  • 14 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    6 13 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    "От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. Гълъб Донев изпълнява длъжността служебен министър-председател на България"
    Това е един от периодите, в който мунчо кРадев управлява ЕДНОЛИЧНО държавата, като цар, като Путлер, и какво направи през този период, който сумарно с другите служебни правителства е две години ?!
    Нещо направи ли по въпроса с корупцията ?
    Нещо направи ли по въпроса с безграничната власт на главния Прокурор ?
    Нещо направи ли да пребори статуквото?
    Нещо направи ли да разбие мафиотския модел на Борисов-Пеевски ?
    НЕ! НЕ ! И НЕ !
    Дори напротив, "усещането" за корупция се засили, подписа заробващи договори от което България губи милиарди, не даде косъм да падне от мафиотите Борисов и Пеевски.
    Както през 2020 г. "вдигнатия юмрук" мафията вади резервния кон, за да канализира в грешна посока народното недоволство и осуети разграждането на мафиотско-олигархичен модел на управление.

    12:56 14.03.2026

  • 15 какво разбира бойко

    16 1 Отговор
    от енергетика??

    12:59 14.03.2026

  • 16 Даа

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Обикновен":

    Точно така си е, защото кой ни е виновен, че не използваме тръбите от Боташ, а внасят газ по гръцките тръби, за да печелят други... При работен режим, когато тръбопровода работи, ще носи големи ползи, както носеше в началото... Но дойдоха правителства на Празноглавчев и прекратиха фонтаните от тази тръба....

    12:59 14.03.2026

  • 17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    7 8 Отговор
    Това е играта - да си подават топката Резидента дезертьор румен кРадев с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    12:59 14.03.2026

  • 18 Последния Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    Вече има алтернатива.Регистрирахме партия на Протеста -Движение на непартийните кандидати.Обикновени хора от протеста.

    Коментиран от #27

    12:59 14.03.2026

  • 19 Много сме ларж

    2 2 Отговор
    И защо не спрем да плащаме?

    Коментиран от #23

    13:00 14.03.2026

  • 20 Верно ли

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Точно това си мисля и аз. Тука някакви мизерници, като Трайков да захлебят, ще направят Боташ още по-скъп. И нали довчера ревяха за Боташ, когато служебното праителство беше принудено да подпише договора, заради безразсъдните действия под диктовка на Киро Парапета, сега се пъчат с него !

    13:01 14.03.2026

  • 21 За кокошка няма прошка

    12 2 Отговор
    Ако бяхме нормална държава до сега трябваше да има съд и затвор за виновните

    13:02 14.03.2026

  • 22 Пешо

    15 3 Отговор
    Ти нали беше първи приятел с Ердоган,нали тичаше да се прегръщате.,Що толкова време нищо не направи?

    13:03 14.03.2026

  • 23 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Много сме ларж":

    Вече са спрели.Натрупани са 100 млн.

    13:04 14.03.2026

  • 24 .....

    6 5 Отговор
    Кой малоумник подписа неизгодно?

    13:04 14.03.2026

  • 25 Я да си каже

    5 6 Отговор
    Кой крадец набута така овцете🤣

    13:05 14.03.2026

  • 26 Така е

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Само факти":

    Към този списък може да се добави и забатачената реформа в армията, също "заслуга" на бойко.

    13:08 14.03.2026

  • 27 Даа

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    То хубаво се регистрират някакви движения, някакви Сияния и прочие... Те само ще разпилеят протестният вот, защото шанса да прескочат бариера е нулев! Това целта и играта на ГЕРБ/ДПС!

    Коментиран от #28

    13:09 14.03.2026

  • 28 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Даа":

    Единствената алтернатива е Движението на непартийните кандидати.

    13:13 14.03.2026

  • 29 А снимките

    9 2 Отговор
    и борчовете за Ганьо , а ?

    13:13 14.03.2026

  • 30 здравка клинчева

    8 3 Отговор
    как кръстихте детето на наталиту ,ейййй тоя ръсе семе на ляво и на дясно, аз поне се овардих да не ме заплоди ,както синоптичката

    13:14 14.03.2026

  • 31 ВРЪЩАЙ

    9 2 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!!!

    13:14 14.03.2026

  • 32 МУТРИ ВЪН

    11 3 Отговор
    Боко, върни откраднатото.

    13:15 14.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Умни еле па убави

    7 3 Отговор
    Ако извадиш златото от чекмеджето и продадеш къщата в Барселона,ще стигнат за боташ.

    13:17 14.03.2026

  • 35 дедо

    7 3 Отговор
    Долен боклук . Сваляйте му охраната от НСО , никакво руско ГРУ няма да го убива тоя нещастен дебелак , както и другарата намагнитизирана Дубайска Свинка.

    13:17 14.03.2026

  • 36 Джихади Йово

    5 1 Отговор
    Бегай бе б0кл4к! Като какъв се изявяваш?

    13:22 14.03.2026

  • 37 Чичоо

    4 0 Отговор
    На какъв език говориш? Какво е ова джензита?

    13:23 14.03.2026

  • 38 ТОЗИ ГОСПОДИН

    5 1 Отговор
    Разруши и предаде България много пъти за последните 25 години.

    13:24 14.03.2026

  • 39 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    6 1 Отговор
    Това са селските тарикатски номера на боко тиквата, сутринта едно, по обяд второ, вечерта трето - изключващо първо и трето, а сега в последните дни на парламента, само поразии. Каквото им нареди шиши, това правят. Cвинята е готов да потопи Бг, за да се извади от Магнитски.
    "Когато пеевски ме помоли, аз изпълнявам"
    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Ty-тyy

    13:24 14.03.2026

  • 40 Гост

    5 1 Отговор
    Цитат:
    "докато беше на инспекция на вертикалния газов коридор край Варна"...
    Ахаха ха.. , кво шЪ инспектира тоя швършеняк?
    Като какъв се явява? Смех на квадрат!!!

    13:26 14.03.2026

  • 41 Слабо

    5 3 Отговор
    Боташ е златна мина в ръцете на бизнесмени а не на крадци,за съжаление у нас има само от вторите,как други сключили договори печелят само ние не?

    13:30 14.03.2026

  • 42 Синя София

    6 2 Отговор
    Кухата лейка пак се изказа

    13:30 14.03.2026

  • 43 Питанка

    3 2 Отговор
    Сега, след като kaтyна около Шиши паша, Асвалт паша и Диван бей се присъединиха към частната cekта "за мир" на Тръмп, един доказан DPFил, и го спонсорираха с 1 млрд. $ от парите на всички българи, може ли да се твърди, че и те са PDFили и cekтанти ?!

    13:31 14.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 доник

    5 2 Отговор
    Мръсна кръдлива селска герберастка гад. Дано изгниеш в затвора.

    13:33 14.03.2026

  • 46 Тоя нали

    1 1 Отговор
    ходи при Ердоган и нищо не стана

    Коментиран от #53

    13:36 14.03.2026

  • 47 Сзо

    3 1 Отговор
    В ролята на какъв точно Боко тиквата прави инспекция на вертикалния газов коридор?

    Коментиран от #49

    13:36 14.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Много знайш

    1 0 Отговор
    Пак ще влачат по затворите,не им пречи на далаверата.

    13:42 14.03.2026

  • 51 Хейт

    4 1 Отговор
    Националният предател имал мнение. Точно човекът съсипал всички най-важни енергийни проекти. Сега турците щяха да внасят газ от нас и да ни се мазнят. Ама Толупът подписа ние да внасяме газ от тях. Точно той е най-виновен за договора с Боташ.

    13:42 14.03.2026

  • 52 Б.си бokлyka !

    3 1 Отговор
    "докато беше на инспекция на вертикалния газов коридор край Варна"
    Тая тиква съвсем се е самозабравила ! Като какъв ще ходи да прави инспекция ?

    13:43 14.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тиквуне,

    2 0 Отговор
    може в Турция властта да не натиска бизнеса. Ама крадльото не вдява

    13:45 14.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Град Симитли

    3 0 Отговор
    От кенефа ли се обажда ?!

    13:50 14.03.2026

  • 57 7алм.уд.ски 7ранс.ф0р.мърси

    0 0 Отговор
    4и.фу.7а Барух Бахар, по-известен като Бок0 7u.к.ва7а.

    13:53 14.03.2026

