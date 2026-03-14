Израелският министър на отбраната: Войната с Иран навлиза в решаваща фаза! Ще продължим толкова дълго, колкото е необходимо

14 Март, 2026 15:21 568 15

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заяви, че войната с Иран навлиза в "решаваща фаза". Изявлението му дойде след ударите на Съединените щати по иранския остров Харг, където се намира ключов петролен терминал.

По думите на Кац глобалната и регионалната конфронтация с Иран се води съвместно от президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху и ще продължи "толкова дълго, колкото е необходимо".

По-рано американският президент съобщи, че американските сили са нанесли удари по военни цели на остров Харг. Там се намира терминал, който обслужва около 90% от петролните доставки на Иран.

Тръмп заяви още, че САЩ са решили да не унищожават изцяло нефтената инфраструктура на острова, но предупреди, че това може да се промени, ако Иран продължи да блокира Ормузкия проток.

Ирански официални представители обаче съобщиха в събота, че петролните операции на остров Харг продължават в нормален режим въпреки нанесените удари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    1 8 Отговор
    Ще има окончателно решение за Иран този път, както и за Хизбула и Хамас.

    15:23 14.03.2026

  • 2 Израелският министър на агресията

    11 1 Отговор
    Ще продължим толкова дълго, колкото израелците ни изтърпят

    15:23 14.03.2026

  • 3 Лънкълн

    8 1 Отговор
    А, тези думи не ги ли каза бай Дончо Епщайна вчера?!
    Явно някой го е гранал за Мадуротоооо.. кой е той?!

    15:23 14.03.2026

  • 4 демократ

    2 3 Отговор
    Каза ли ви го бе от падъци. Няма значебие дори в Сащ какво мислят мозъка на Сащ е Израел. Без Израел в Сащ и пирон не могат да забият

    Коментиран от #8, #12

    15:26 14.03.2026

  • 5 Вече са в будна кома

    1 7 Отговор
    С Иран всичко приключва до края на месеца.

    Коментиран от #13

    15:26 14.03.2026

  • 6 Емо

    0 5 Отговор
    Само така!Изтумбете чаршафите.

    15:27 14.03.2026

  • 7 ВВП

    0 4 Отговор
    Мой анос спакоен . Я в бункере .

    15:27 14.03.2026

  • 8 Брачет,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    Не ме карай сега , пак да ти развивам теории за китайския Москвич ... 🤭

    15:29 14.03.2026

  • 9 Сатана Z

    3 0 Отговор
    То от Израел много не е останало при положение,че 60% от територията му е пустиня .

    15:34 14.03.2026

  • 10 Атина Паднала

    2 0 Отговор
    4ифутите имат малък проблем,те искат войната да продължи колкото е нужно но Иранците ще кажат кога войната е приключила и Израел не е в състояние нищо да направи за това.

    15:34 14.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Не ви ли стига боя , бе евреи смотани. Цял свят страда заради вашата мания да водите войни. Цялата ви Библия е пълна с войни и зверства. Ако света ви съчувстваше преди, сега ви мрази и съжалява , че ви създаде тази злобна държава. Като зареждам бензин и като пазарувам ви псувам , да знаете.

    Коментиран от #14

    15:35 14.03.2026

  • 12 демократ си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    А где неть.аняхуй ???!

    Коментиран от #15

    15:35 14.03.2026

  • 13 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вече са в будна кома":

    В края на кой месе,декември?

    15:36 14.03.2026

  • 14 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    А бе глу пак ако Айнщайн не е мислел различно и е слушал мало умните си немски даскали мислиш ли че щеше да стане нещо повече от шлосер котляр.

    15:38 14.03.2026

  • 15 Щерев

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "демократ си дзън":

    Сатаняху избяга в Германия според Билд/Bild.

    15:39 14.03.2026