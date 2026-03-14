Израелският министър на отбраната: Войната с Иран навлиза в решаваща фаза! Ще продължим толкова дълго, колкото е необходимо

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заяви, че войната с Иран навлиза в "решаваща фаза". Изявлението му дойде след ударите на Съединените щати по иранския остров Харг, където се намира ключов петролен терминал.

По думите на Кац глобалната и регионалната конфронтация с Иран се води съвместно от президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху и ще продължи "толкова дълго, колкото е необходимо".

По-рано американският президент съобщи, че американските сили са нанесли удари по военни цели на остров Харг. Там се намира терминал, който обслужва около 90% от петролните доставки на Иран.

Тръмп заяви още, че САЩ са решили да не унищожават изцяло нефтената инфраструктура на острова, но предупреди, че това може да се промени, ако Иран продължи да блокира Ормузкия проток.

Ирански официални представители обаче съобщиха в събота, че петролните операции на остров Харг продължават в нормален режим въпреки нанесените удари.