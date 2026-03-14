1 г. затвор и 2 млн. евро глоба за бивш национал на Нидерландия

Бившият нидерландски национал Ромео Кастелен получи тежка присъда за пране на пари. Той беше осъден на 18 месеца затвор, като една година от тях ще трябва да прекара зад решетките, а останалите шест месеца са условни. Освен това трябва да плати и глоба в размер на 2 милиона евро.

Съдът в Цволе обяви решението в четвъртък, с което приключи дело, продължило повече от шест години. Кастелен беше арестуван на летище Схипхол в Амстердам през ноември 2019 г., след като кучета-специалисти откриха приблизително 140 000 евро в багажа му.

Той твърди, че парите са негови печалби от казино и приходи от продажба на часовници, но прокурорите стигнаха до различно заключение. Подсъдимият планира да обжалва решението. Според адвокат Джералд Рьотхоф, съдията не е взел предвид достатъчно кариерата на Кастелен, по време на която той е спечелил „много милиони“. Рьотхоф твърди, че това би могло да обясни разходите.

Още като тийнейджър Кастелен, който сега е на 42 години, прави фурор в АДО Ден Хааг и Фейенорд, което кара Хамбургер да извади сериозна сума и да го купи. Той обаче не успява да се наложи в Бундеслигата и играе предимно за втория отбор. Следват престои в руския Волга (Нижни Новгород), Австралия, Южна Корея и Китай преди да се завърне в Нидерландия, където приключва кариерата си във Венло на 34 г.