Нейнски: България е в по-добро положение по отношение на доставките на газ и петрол

14 Март, 2026 15:10 496 12

Няма пряка заплаха за страната ни, каза външният ни министър

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е в по-добро положение в сравнение с други европейски държави по отношение на доставките на газ и петрол, защото в много по-малка степен от тях се снабдява с петролни продукти през Ормузкия проход, тъй като основните доставки минават през Черно море. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на Дарик радио, коментирайки конфликта в Близкия Изток.

България, като страна член на ЕС, има гарантирани запаси, които създават много по-голямо спокойствие за икономиката, рафинерията на „Лукойл“ преработва суров петрол. Проблемът идва от цените, на които ние няма как да влияем, но правителството ги следи и се предприемат мерки за борба със спекулата. Контролът на държавата в областта на недопускане на спекула е ключов. Ако цените на петрола станат непосилно високи за бизнеса и за домакинствата, ще се оповестят мерките. Прави се много сериозен анализ и правителството е подготвено за всякакви сценарии, добави тя.

Няма пряка заплаха за страната ни, има дотолкова доколкото всяка война представлява заплаха за световния мир, каза още тя. На въпрос дали има риск Европа да плати цената на пореден конфликт Нейнски посочи, че натискът от страна на Иран е всички да платят – да плати Близкият Изток чрез войната, чрез затваряне на Ормузкия проход, говори се и за активиране на хутите, които ще възпрепятстват канали за доставка.

Начинът за натиск от страна на Иран е през цените на петрола. Имало е интересно предложение от Русия – обогатеният уран да го вземат в Русия като един вид гаранция за спиране на войната, нещо, на което САЩ са отказали, защото подобно действие открива редица въпроси, които също представляват заплаха за световния мир. „Казват дори, че войната в Иран ще бъде решена най-вече в Ормузкия проток и дали САЩ ще съумеят на първо място да разрушат тези ядрени балистични установки, с които гвардейският корпус атакува, защото проблемът в Иран е дали националното ръководство на Иран може да контролира този гвардейски революционен корпус“, добави Нейнски.

На въпрос дали има риск иранска ракета да бъде насочена към България Нейнски каза, че на този етап смята, че няма такъв риск и това е уверението от страна на външното министерство на Иран. Това е вербалната страна на въпроса, а практическата страна е, че се вижда значението на това, че България е член на НАТО, каза още Нейнски.

По думите ѝ дефицитът, който все още имаме в отбранителната ни система, е липсата на противоракетна отбрана. В Северна Гърция има съоръжения, които защитават българската територия, допълни Нейнски.

Нейнски каза още, че в понеделник в Брюксел е предвидена среща между нея и гръцкия външен министър и отново тези теми ще бъдат коментирани. Предстои и среща с американския посланик в НАТО и ще може да чуе плановете и оценките им за развитието на конфликта и отново ще препотвърди желанието на България да получи всички гаранции за сигурността на хората.

За американските самолети, които са на летище „Васил Левски“ в София, Нейнски подчерта, че не се използват за войната в Близкия Изток. Самолетите цистерни са тук по нота с ангажименти към НАТО, а НАТО не е страна към войната в Залива. Тези самолети са тук с много ясен мандат и няма искане за промяната му, допълни тя.

На въпрос за това, че САЩ официално свалиха санкциите за купуване на петрол от Русия и дали тази мярка е резонна, Нейнски каза, че отговорът ѝ съвпада с казаното от президента на Украйна Володимир Зеленски, че това ще даде сериозна глътка въздух на Русия във войната срещу Украйна, защото, втренчени в проблемите с петрола и войната в Залива и опита за превенция на заплахата от Иран, не бива да забравяме другата война. Русия и Иран са съюзници не само във войната в Украйна, но и във войната в Иран, независимо какво се говори публично, каза още Нейнски.

За основния акцент на мерките, които се обмислят от служебното правителство за недопускане на спекула с цените, Нейнски каза, че се проверява начинът, по който функционира „Лукойл“. На този етап имаме резерви по отношение на доставките, увери тя и посочи, че имаме дългосрочни договори с Азербайджан и в момента няма основание за повишаване на цените. Ако конфликтът продължи прекалено дълго и цените на петрола продължат да растат, правителството е готово с пакет от мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 0 Отговор
    Тази е много доказано тъпа муюия !!! Резерв е нещо, което се свършва!!!

    15:12 14.03.2026

  • 2 ТИРаджия

    12 0 Отговор
    Аз не разбирам езика на женските животни които лаят

    Коментиран от #4

    15:12 14.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Дъртия вампир пак е изпълзял от ковчега да пие кръв.

    15:12 14.03.2026

  • 4 Звездоброец

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТИРаджия":

    Но тя е мъжко - фамилия НеинскИ .

    Коментиран от #7

    15:19 14.03.2026

  • 5 си дзън

    2 7 Отговор
    Докато БГ е вързана с русията никога няма да е в добро положение.
    "Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни българи,
    че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е била да им разори милото Отечество"
    Георги С. Раковски, "Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите", 1861 г., Букурещ.

    15:21 14.03.2026

  • 6 мадам Гейнски:

    7 0 Отговор
    България е в най-добро положение по отношение на
    бръмбари и калинки и парашутисти и общ поръчкари и чекмеджари

    15:21 14.03.2026

  • 7 Пакета пакета

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Звездоброец":

    Провери ли

    15:21 14.03.2026

  • 8 мани беги

    7 0 Отговор
    тая е на държавна хранилка цял живот, а и все я возят, така че кво знае за цените на горивата и другите цени на стоки и услуги ... защо давате трибуна на политически трупове ... защо герберастите се съюзиха със сдс и извадиха от нафталина няколко полит лумпена

    15:22 14.03.2026

  • 9 Мишел

    4 0 Отговор
    Патка.

    15:24 14.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Емил Стефанов

    4 0 Отговор
    Не аз да съм добре а комшията да го отнесе!?!Абсурдистан по булгаристански...

    15:27 14.03.2026

  • 12 Българин

    1 0 Отговор
    Енергетиката тука винаги е принадлежала на Русия. Така че горива ще има за всички, но цените ще бъдат каквито Путин определи!

    15:28 14.03.2026

