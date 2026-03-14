Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Йорданова: Смяната на и.ф. главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а с Конституцията

14 Март, 2026 12:10 813 28

  • надежда йорданова-
  • пп-дб-
  • румен радев-
  • борислав сарафов-
  • главен прокурор

Искрено вярвам да излезем на терена на изборите със силни листи, заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Смяната на изпълняващия функции главен прокурор не е свързано с компрометираната личност на Сарафов, а заради съответствие с Конституцията на страната. Това каза съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Тук не става въпрос за една или друга личност, въпреки че компрометираната, за съжаление, личност на Сарафов е самостоятелен въпрос. Но законът е казал много ясно - Временно изпълняваш функциите главен прокурор или някой председател на върховните съдилища, ВАС или ВКС може да бъде само 6 месеца. Точка."

Йорданова каза, че и проблемът с изтеклия мандат на ВСС е изключително тежък:

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Проблемът е следният, в българските парламенти, няколко последователни български парламенти, се провалят в способността да формират мнозинство от 160 човека народни представители за избор на членове на ВСС от страна на парламента, които да отговарят на Конституцията. Простичко - да бъдат професионалисти с високи нравствени качества и с гръбнак, да нямат зависимости. Това са хубави думи в българската конституция, в българския закон. И това просто нещо се оказва много сложно за изпълнение на политиците."

Йорданова коментира заявките на Румен Радев и възможността за партньорство с неговата формация в бъдещия парламент.

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Аз чувам заявките на Румен Радев за това, че ще направят стъпки в посока по-добро правосъдие в България. На мен ми липсва конкретиката. Аз от една страна имам оптимизъм - има заявка една голяма парламентарна група в следващия парламент да има високо в дневния си ред проблемите за справедливостта и по-добрата работеща съдебна система в България. От друга страна имам скептицизма за конкретиката. Защото дяволът е в детайлите."

Йорданова коментира и състава на партийните листи на ПП-ДБ на предстоящите избори:

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Аз искрено вярвам да излезем на терена на изборите със силни листи, с ярки лица, с листи, които дават нашия потенциал, да изпълним заявката си за силна България в силна Европа."

По отношение на случая "Петрохан-Околчица" и обвиненията на ИТН към ПП-ДБ Йорданова подчерта, че те не задават реални въпроси, а става дума за изцяло политическа атака.

Надежда Йорданова - съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ: "Активността на групата на ИТН не е свързана с изясняване на обективните обстоятелства, а изцяло политически атаки. Случая "Петрохан-Околчица" трябва да бъде във фокуса на българското общество и на българските институции непрестанно. Тази трагедия, този криминален случай с непознат магнитуд от последните години трябва да бъде изяснен до край. Да бъдат установени всички факти и обстоятелства обективно, всестранно, безпристрастно."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 нито глас

    24 1 Отговор
    ППДБ искат да си сложат техен човек

    12:11 14.03.2026

  • 3 ППДБ да пипат конституция е катастрофа

    25 2 Отговор
    По каква конституция, ма голяма бяла птицо? Тая, която с некадърния ти шеф Бойкикев омазахте по поръчка на Шиши ли?!

    Коментиран от #22

    12:13 14.03.2026

  • 4 нито глас

    24 2 Отговор
    Боби Сарафов да ги подпука по линия Петрохан докато може още.

    12:15 14.03.2026

  • 5 Пич

    25 1 Отговор
    Оставка МА !!! Петроханско недоразумение тъпо!!!
    Ти ли за закон ще ни говориш...?!

    12:15 14.03.2026

  • 6 ВСИЧКИ

    21 1 Отговор
    СТЕ ЕДНАКВО ВРЕДНИ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ.

    12:16 14.03.2026

  • 7 Благой от СОФстрой

    18 1 Отговор
    Джyкестата флейтистка от паланките се издyxa пак!

    12:16 14.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    И ще сложат друг Сарафов.Изходът е прокурорите, съдиите и шефовете на МВР да се избират пряко от народа като кметовете за да се изчисти системата.

    12:17 14.03.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    10 1 Отговор
    Който има информация да каже ползва ли лубрикант каката. И дали си струва.

    Коментиран от #10

    12:19 14.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Евгени от Алфапласт":

    Толкова е тъпа че няма даже да усети като и го сложат.На протестите и викаме Тъпото Наде

    Коментиран от #14, #19

    12:31 14.03.2026

  • 11 Въпрос към факти

    12 2 Отговор
    ДОКОГА ЩЕ ДЪРЖИТЕ АНГЛИЙСКОТО ЗНАМЕ ПРЕД ДУМАТА ФАКТИ??????ДА ВИ ЧЕТАТ ИНГИЛИЗИТЕ ТОГАВА НЕ СТЕ БГ ПРЕСА

    Коментиран от #15

    12:33 14.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 даун

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос към факти":

    това е да смениш страницата ама 80 % от къде да знаете

    12:41 14.03.2026

  • 16 а мое ли

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ей черпак":

    да го начеша да му мине сърбежя

    12:42 14.03.2026

  • 17 малко истински факти

    10 1 Отговор
    Долнопробницата от петрохансколибералистичната секта пепейкодебейци пак изпростя тотално, както винаги .

    12:46 14.03.2026

  • 18 Майора

    10 1 Отговор
    Ало секретарката , товае в следствие на противоконституционният ЗСВ , който заедно сРистьо го написахте! Вие давате пълна свобода на съдиите , а прокурорите се избират по вината от НС , Коро е намеса на изпълнителнатавсъдебнставласт! И стигасте спекулирали със случая”Петрохан” , вие сте регистрирали и узаконили това НПО , фактите го доказват! Нищо не става от ас!

    12:46 14.03.2026

  • 19 На Дедо

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Защо? Да е тъпа!? Тружиничките по магистралата са още там. А я виж Надето, до къде стигна!!!

    12:50 14.03.2026

  • 20 да си го кажем

    9 1 Отговор
    Мис Пиги се опитва да говори за законност, но ние помним как скри досиетата от специалната прокуратура. Всичко туй макар и вярно е мъгла за да подтисне законността. Опита показва че ППДБ претендират за законност за да извършват беззакония.

    12:53 14.03.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    Това нещо лично трябва да отговори на въпроса:

    Защо регистрира педофилската секта?

    12:55 14.03.2026

  • 22 Бегай бе ,

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ППДБ да пипат конституция е катастрофа":

    защо поръчка на Шиши ? Ти казваш . че Христо Иванов -правната нула е човек на Шиши ,защо ? Аз пък допускам , че ПП-Дб са изнудили Шиши с Магнитски и той ги подкрепи в глупостите им и сега им гледа сеира .

    13:07 14.03.2026

  • 23 един

    2 1 Отговор
    С коя конституция, кухо лейко! Която окепазихте или която искате да приемете! В кухите ви тикви няма нищо друго, освен райски газ!

    13:28 14.03.2026

  • 24 някои

    2 0 Отговор
    надка маи маи иска да стане гламвин прокурор за това толкова надава вои ех да се издигнеш от секретарка на ицата до депутат а защо не и гл проскурор е голяма работа затова дерзаи надке бъдещето е пред теб

    13:37 14.03.2026

  • 25 Теслатъ

    2 0 Отговор
    Колко Удобно Оправдание...!!!! БравУс, Аферим, Машалла!!! Шиши сигурно държи такива Компромати за "лидерите" на ПП-ДБ, че на Асанчо от Сливенската махала и на Фелдфебела очичките им ще излетят от орбитите им!!!! -)))))))

    13:38 14.03.2026

  • 26 ха ха ха

    2 1 Отговор
    кошмарна е и да я гледаш, и да я слушаш - простотията и самонвлюбеността й прозират отвсякъде - нито речник, нито знания, нито визия за проблематиката, само папагалско повторение на едни и същи опорки! На какъвто и пост да я сложи Иванов, все си остава с манталитета на секретартата и не може да го надскочи

    13:45 14.03.2026

  • 27 рече

    1 1 Отговор
    петроханската

    13:45 14.03.2026

  • 28 Питанка

    0 0 Отговор
    Сега, след като kaтyна около Шиши паша, Асвалт паша и Диван бей се присъединиха към частната cekта "за мир" на Тръмп, един доказан DPFил, и го спонсорираха с 1 млрд. $ от парите на всички българи, може ли да се твърди, че и те са PDFили и cekтанти ?!

    13:46 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове