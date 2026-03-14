Балабанов за служебния кабинет: Представителите им са в Тик Ток

14 Март, 2026 11:40 605 31

Станислав Балабанов отрече председателят на комисията по енергетика Павела Митова да не е свикала заседание и така да е застрашила получаването на близо 440 млн. евро по ПВУ

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Правителството трябва да прави всичко възможно българските граждани да се чувстват сигурни и не да изпадаме в криза, от която излизане няма", каза зам.-председателят на ПГ на "Има такъв народ" Станислав Балабанов в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Станислав Балабанов, ИТН: "Така че призовавам наистина служебното правителство да извадя необходимия пакет от мерки, защото в момента само ги слушаме на едни думи. Общо взето политическите им представители са герои в Тик Ток, снимат стълбища на министерства, кабинети, как изглеждат. Малко са влезли в ролята на тур-оператори за два месеца, да си влязат в правомощността, ако въобще имат експертиза и да видим какво ще се случи с тях."

Станислав Балабанов отрече председателят на комисията по енергетика Павела Митова да не е свикала заседание и така да е застрашила получаването на близо 440 млн. евро по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ). Той обвини "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), че те ги критикуват, защото искат да усвоят тези средства.

Станислав Балабанов, ИТН: "Те, нали си спомняте, че бяха радетел за зелената сделка, за затварянето на мините, за затварянето на въглищните централи. Но такива пари, по предназначение, ако могат спокойно те да усвоят, ще захранят, разбира се, близките на първо място до тях фирми. А ние да сме им смокиновия лист, който да го разреши, не е нито момента, нито целта наша. Въпреки това, направихме комисия от "Има такъв народ" три пъти, без кворум. Така че, уважаеми ПП-ДБ, като искате нещо подобно, намерете мнозинство. Ние действаме по закон в парламента."

По повод случая "Петрохан", Балабанов обвини кмета на София Васил Терзиев, че не е изразил съжаление, че е спонсорирал неправителствената организация и не е поискал прошка за действията си. По повод протеста на близките на загиналите на Петрохан и Околчица, депутатът попита защо там е бил бившият

Станислав Балабанов, ИТН: "Сигурно има своите предпоставки да бъде на един такъв протест, но аз чета между редовете и питам, ако аз исках да си направя НПО, дали Борислав Сандов щеше да ми го разреши за 72 часа и Борислав Сандов тогава със заместник-министър Тома Белев, видни представители на зеления сектор, дали щяха да дадат, ако аз бях заместник министър, 1 милион евро на моята съпруга, която имаше НПО."

Според Станислав Балабанов ИТН ще влезе в следващия парламент:

Станислав Балабанов, ИТН: "Ще "Има такъв народ" в 52-я парламент. И понеже ще "Има такъв народ", ще има такъв народ, който ще си грижи за това да бъдат запазени и пазени българските деца, традиционното българско семейство. Границите ни, за да не допускаме мигрантски натиски. Икономиката ни, която ще бъде дясна, защото ще харчим толкова колкото произвеждаме, а не да раздуваме бюджети и разходи, като Асен Василев пет години, та да си чудим и да говорим днес как 3% дефицит е нещо хубаво. Така че "Има такъв народ", ще той не е оня консервативен традиционалистически модел в българския парламент, който ще спре този либерален разгул."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Деций

    22 0 Отговор
    Пеевски подлоги,не зная с какви очи изобщо се показвате.

    11:43 14.03.2026

  • 2 Стига

    23 2 Отговор
    сте давали трибуна на този селски петел.

    11:43 14.03.2026

  • 3 Първанов

    19 0 Отговор
    Цялото Шоу на Слави и ИТН трябва да бъдат съдени за опростачването на поколения българи. Сега след като си изпълниха зодачата,поставена от мафията могат да напуснат политеческата сцена с пълни гуши, за да отстъпят място на следващите популисти

    Коментиран от #19

    11:44 14.03.2026

  • 4 Сила

    18 0 Отговор
    Тоя селски бабанка и онова късото провинциално човеченце станаха по мразени от Тиквата , Шиши , Сокола , Копейкин и Шкембе войвода взети заедно !!!???
    Егати талантливите провинциални момченца ....!?!

    11:44 14.03.2026

  • 5 Първанов

    16 0 Отговор
    До всички гласували за ИТН. Браво популисти успяхте да забавите България с още някоя година по пътя на прогреса

    11:46 14.03.2026

  • 6 Новичок

    13 0 Отговор
    Ще,ще,ще ти се ама друг път.Продажници такива за децата за семейството мислели.Защо не гласувахте за махането на държавната охрана на Пеевски и Бойко ??? И3мекяри.Пфу...

    11:47 14.03.2026

  • 7 Доктора

    15 0 Отговор
    Еее, нема такива бооооокл@ци. А този е башът.

    11:48 14.03.2026

  • 8 Дориана

    13 5 Отговор
    Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов станаха най- мразените и противни хора Да се замислят защо паднаха толкова ниско.България ще се освободи от едни предатели по-малко в Парламента и едни съюзници на Борисов и Пеевски по. малко.

    11:48 14.03.2026

  • 9 този когато и да умре

    7 0 Отговор
    ,все е късно.

    11:48 14.03.2026

  • 10 Ура,,Ура

    11 0 Отговор
    Някой да е чул Балабанов да е казал нещо лошо за Главчев, при който се случиха най мръсните избори? А нещо лошо да е казал за Хаяши, Шиши и Боко? Напълно ясен е този човечец и неговите мераци. Пак иска да е платена подлога. Но този път няма да му се получи.

    Коментиран от #16

    11:49 14.03.2026

  • 11 Дориана

    8 7 Отговор
    Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов използваха трагедията за своите политически цели като омаскариха всички от убитите до политическите опоненти та чак замесиха Будизма като религия и я забъркаха с педофилия и секти. Срам и позор , който буди отвращение. Със сигурност ще получат отговор от Вселената .

    11:49 14.03.2026

  • 12 бажанака

    9 0 Отговор
    на този рогоносец му набутаха булка със заредена фурна е хахото налапа общата и сега и отглежда хлапето срещу депутатско място ,ако всички бажанаци се хваним на хора не тъпан а високоговорителя няма да чува последния

    11:49 14.03.2026

  • 13 Съвсем скоро

    11 0 Отговор
    Този, Точко африкански и Чалгун ще бъдат аут от политиката и никой няма да ги бръсне за суива

    11:50 14.03.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    И на тоя челюстта му е деформирана от брускизъм като на кьоравия кьопав дългуч.🤣

    11:51 14.03.2026

  • 15 Ще видим

    3 0 Отговор
    Директни без заобиколи.Може да влязат.Не знам как не можаха да ги замесят с чекмеджета,къщи и т.н.

    11:53 14.03.2026

  • 16 Дориана

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Да точно така българската история е пълна с предатели. Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов предадоха своите избиратели и станаха най- върлите защитници и съюзници на Борисов и Пеевски. Сега си получават заслуженото падат надолу под 1 %. Нека да злобеят колкото си искат.

    11:54 14.03.2026

  • 17 Един

    3 0 Отговор
    След като един месец ни надуваха главите с приказките за педофилия вчера итн,герб и дпс гласуваха да ни вкарат в частния фонд на друг педофил международно известен

    11:54 14.03.2026

  • 18 Един от хората

    3 0 Отговор
    След като един месец ни надуваха главите с приказките за педофилия вчера итн,герб и дпс гласуваха да ни вкарат в частния фонд на друг педофил международно известен

    11:56 14.03.2026

  • 19 Дориана

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Първанов":

    За ужас на ИТН им е заложен финансов срив. Това е нашето отмъщение за това , че се превърнаха в маша на Борисов и Пеевски.

    11:56 14.03.2026

  • 20 Браво,

    3 0 Отговор
    БВ и ГЛ за ръчичката и скок там, от където няма излизане. Блатни, гнусни, жалки

    11:57 14.03.2026

  • 21 Докато

    3 0 Отговор
    бляботи в студиата ще се сдобие с още някое чаве чеждо

    11:59 14.03.2026

  • 22 оня с коня

    1 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    12:00 14.03.2026

  • 23 Калоян

    6 0 Отговор
    Този полужурналист по-добре да пита господаря си - Дубайския падишах и началника си със зулуското наименование Седящия в скута , дали ще има излишни пари да им купят присъствие в следващия парла мент?!

    12:03 14.03.2026

  • 24 итн

    5 0 Отговор
    има такива негодници

    12:03 14.03.2026

  • 25 Падение!

    3 1 Отговор
    Поредно падение на мазния Гошко Любенов от БНТ ,който и днес не пропусна да се подложи на Тиквата и на Прасето, като с влажен поглед на болна крава слушаше просатщининте и цинизмите на Джебчията Балбана, хвърлени по ПРП и ДБ, и дори му беше много драго на мазния Гошко Любенов! Че засрами се бе, Любенов Тиквен и Свински лакей, засрами се! Добре, нали нещо се мъчиш да го играеш "голям водещ"?! Че да беше попитал Джебчията Балабна защо ТЕ не направят протест пред Сдъебната палата за случая "Петрохан"?! Вчера хиляди хора протестираха срещу фалшивите информации и срещу лъжите на ГДБОпаджии, ДАНСаджии и подобните им - истинските убийци на шестимата? Защо не попита Клепотамана Балабна Джебчията откъде ортака му Хаджи Тошко Африкански с мръсния и циничен език държи в 17 банки огромни суми, равняващи се на 600 хиляди лева?! Защо не го попита бе, страхливецо Гошко?! И откъде са тези пари, от хонорарите, които му плащат Тиквата и Прасето за да изливат кофи помия по ПП и ДБ?! Че поне веднъж покажи достойнство и мъжка чест бе, мазен Гошо Любеновия, поне веднъж! Или ти е много драго да си на нивото на простаците-чалгари на сакатия Славуц на дивана?!

    12:03 14.03.2026

  • 26 Този

    5 0 Отговор
    сайт не се интересува от факти. Да живеят клюките гадни, мръсни, долни. Шишизиран сайт

    12:04 14.03.2026

  • 27 Споко, Тиквоний ще си намери други

    0 1 Отговор
    политически "патерици" като ПП, ДБ пе о фили, и вълненията и надеждите на Румен Радева Полит Партия Коалиция.

    Аве, всичките са маскари, отивам да изпия една биричка и ще им гледам сеира политически Април.

    Е ве М ти и политиката и политиците.

    Тиквоний е облякъл дългият черен шлифер и черно шалче.
    A навънка е 20С +🤣😂🤣🤣🤣🤣❤️🇧🇬

    Ела, ела Господи си прибери верисиите че ноо зулуми сториха, господ да ги убие.🤣

    12:04 14.03.2026

  • 28 който гласува за тия

    2 0 Отговор
    трябва да му се издава жълта книжка служебно!

    12:05 14.03.2026

  • 29 Любенов и Василев

    2 0 Отговор
    Василев и Любенов. Позорници

    12:06 14.03.2026

  • 30 Нагъл Чалгар!

    1 0 Отговор
    Лекето Балабанов!

    12:06 14.03.2026

  • 31 данни на социологията

    0 0 Отговор
    По последни данни на социологията, най-мразените, най-презирани и ненавиждани от целокупния български народ политици са Клептомана Балбана Джебчията и простака он ямболско Хаджи Тошко Африкански, на чийто циничен и мръсен език биха завидели всички цигани-каруцари в държавата! В сравнение с омразата на българския народ към двамата гнусни, нагли и противни чалгари, отношението му към Прасето с тегло 190 кг. е направо любов! Толкова много са мразени чалгарите на сакатоот учиндолско ниощжество! Да, ама с всяко падане на процентите им за изборите, които сега са 0,8%, направо в геометрична прогресия се увеличават наглостта и простащината им! Пък мазния Любенов Гошо що ли не отиде на дивана да смени памперсите на сакатия? Така де, да покаже истински слугинаж към Тиквата и Прасето, не само да кани патериците им в предаването си!

    12:10 14.03.2026

