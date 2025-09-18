Внимание! Измами с частни линейки

Нова измамна схема набира скорост в София и страната – този път измамниците са се насочили към най-уязвимите, болните хора, и към една от най-болезнените теми – спешната медицинска помощ. Докато институциите мълчат, измамниците вече са превърнали „бизнеса с частни линейки“ в златна мина.

Все повече хора, изправени пред тежка ситуация, търсят частна линейка в интернет в паниката от нуждата за незабавна помощ те попадат на десетки сайтове, които предлагат уж „професионални“ услуги. Но зад телефоните не стоят лекари или реални компании, а добре организирани измамници. Вместо сигурност, хората получават шок – след кратко превозване до болница им искат суми от 300 до 1000 лева. Пари, които се плащат „на ръка“. Разписки няма, касови бележки няма и няма как да се търси отговорност. Но не най-страшното е финансовата измама, а измама, която засяга живота и здравето на хората, като тези измамни линейки идват без лекар или със съмнителна квалификация, без оборудване или то не е работещо.

Най-често попадналите в тази измама са хора, които търсят спешна помощ и не искат да чакат държавните линейки. Но частните линейки нямат право да извършват спешна помощ и това не е главния проблем. Сценария в такива случаи е че без оборудване и без лекар често болния умира. Наше проучване показа, че болниците не приемат пациенти докарани с такива съмнителни линейки.

Докато измамниците линейки вършеят безнаказано, на пазара има и една компания, която доказва, че услугата може да бъде напълно легитимна, достъпна и професионална. Това е ЕНА1111 – Частни линейки ЕНА Първа помощ. Компанията работи в цялата страна и извън България. Разполага с автопарк от над 120 оборудвани линейки, които покриват всички европейски стандарти и са напълно регистрирани по смисъла на закона.

Частни линейки ЕНА Първа помощ разполагат с висококвалифицирани медицински екипи от реаниматори, лекари от различни области, медицински сестрии специално обучени шофьори. В зависимост от състоянието на пациента се формира екип, а при критични ситуации придружаващият състав се определя от лекуващия лекар. Ако състоянието на пациента се влоши, екипите са подготвени да реагират моментално, за да бъде опазен животът му. Това е най-висок клас услуга, която няма нищо общо с измамните „линейки фантоми“.

Докато хора в нужда продължават да стават жертви на измамници, които превръщат страха и болката в доходоносен бизнес, най-големите и най-добрите частни линейки ЕНА показват друг модел. Прозрачност, лицензи, сертификати, оборудвани линейки, доказан опит и екипи, които предоставят истинска медицинска помощ. Време е държавата да погледне по-сериозно на проблема с „измамите“ в линейките. А докато това се случи, хората трябва да знаят, че имат избор – измамата или сигурността.