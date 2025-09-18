Новини
Внимание! Измами с частни линейки

18 Септември, 2025 12:54 1 493 11

  • спешна помощ-
  • измами-
  • линейки

Този път измамниците са се насочили към най-уязвимите - болните хора, и към една от най-болезнените теми – спешната медицинска помощ

Внимание! Измами с частни линейки - 1
Снимка: Shutterstock
Факти Факти

Нова измамна схема набира скорост в София и страната – този път измамниците са се насочили към най-уязвимите, болните хора, и към една от най-болезнените теми – спешната медицинска помощ. Докато институциите мълчат, измамниците вече са превърнали „бизнеса с частни линейки“ в златна мина.

Все повече хора, изправени пред тежка ситуация, търсят частна линейка в интернет в паниката от нуждата за незабавна помощ те попадат на десетки сайтове, които предлагат уж „професионални“ услуги. Но зад телефоните не стоят лекари или реални компании, а добре организирани измамници. Вместо сигурност, хората получават шок – след кратко превозване до болница им искат суми от 300 до 1000 лева. Пари, които се плащат „на ръка“. Разписки няма, касови бележки няма и няма как да се търси отговорност. Но не най-страшното е финансовата измама, а измама, която засяга живота и здравето на хората, като тези измамни линейки идват без лекар или със съмнителна квалификация, без оборудване или то не е работещо.

Най-често попадналите в тази измама са хора, които търсят спешна помощ и не искат да чакат държавните линейки. Но частните линейки нямат право да извършват спешна помощ и това не е главния проблем. Сценария в такива случаи е че без оборудване и без лекар често болния умира. Наше проучване показа, че болниците не приемат пациенти докарани с такива съмнителни линейки.

Докато измамниците линейки вършеят безнаказано, на пазара има и една компания, която доказва, че услугата може да бъде напълно легитимна, достъпна и професионална. Това е ЕНА1111 – Частни линейки ЕНА Първа помощ. Компанията работи в цялата страна и извън България. Разполага с автопарк от над 120 оборудвани линейки, които покриват всички европейски стандарти и са напълно регистрирани по смисъла на закона.

Частни линейки ЕНА Първа помощ разполагат с висококвалифицирани медицински екипи от реаниматори, лекари от различни области, медицински сестрии специално обучени шофьори. В зависимост от състоянието на пациента се формира екип, а при критични ситуации придружаващият състав се определя от лекуващия лекар. Ако състоянието на пациента се влоши, екипите са подготвени да реагират моментално, за да бъде опазен животът му. Това е най-висок клас услуга, която няма нищо общо с измамните „линейки фантоми“.

Докато хора в нужда продължават да стават жертви на измамници, които превръщат страха и болката в доходоносен бизнес, най-големите и най-добрите частни линейки ЕНА показват друг модел. Прозрачност, лицензи, сертификати, оборудвани линейки, доказан опит и екипи, които предоставят истинска медицинска помощ. Време е държавата да погледне по-сериозно на проблема с „измамите“ в линейките. А докато това се случи, хората трябва да знаят, че имат избор – измамата или сигурността.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Порно

    31 1 Отговор
    А къде е надписа - "Реклама"

    12:57 18.09.2025

  • 2 честен ционист

    3 13 Отговор
    С частната линейка поне ще стигнеш жив до там, за където си се запътил.

    12:57 18.09.2025

  • 3 Наследника

    2 0 Отговор
    Тъй кажете бе, сега вече знам как да разтоваря бабката.

    12:59 18.09.2025

  • 4 Даа

    8 0 Отговор
    Като кажат дай 1000 лева и болния или оздравява и хуква или получава инфаркт

    Коментиран от #9

    13:05 18.09.2025

  • 5 Един

    8 0 Отговор
    Като ми каже 1000 лева и болните ще станат двама.

    13:18 18.09.2025

  • 6 Валентина

    10 1 Отговор
    Доколкото разбирам, частните линейки ЕНА си правят реклама!

    13:30 18.09.2025

  • 7 Истината:

    7 0 Отговор
    Измами с частни линейки със суми от 300 до 1ООО лева е
    Новата Герберска кражба!

    13:47 18.09.2025

  • 8 Бай Ганьо

    0 1 Отговор
    Бол пари си имал,дал си....

    13:49 18.09.2025

  • 9 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Казваш я каруцата, я каруцаря, ама 1000 лева? Снощи сънувах най-добрия ми приятел. Ухапа ме змия на едно трудно място. Той звънна на доктора, и му казаха да изсмучи мястото. Приятеля ми се обърна и ми рече; Свършваш брат, няма начин.

    13:56 18.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Частните линейки са таксита с креват. Знаят го и гаргите. За колко се спазариш, за толко возят. Кви измами, кви 5лв.?

    14:14 18.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Частните линейки се ползват предимно, когато трябва да се метне някой дърт и безполезен дръгел в някоя болница за да пукне там, а не в къщи. Или за да се замъкне в някой старчески дом и да пукне там, а не по пътя. Безсмислено разказване на мърша насам натам, но струва пари. За никакви измами не идва реч.

    14:23 18.09.2025

