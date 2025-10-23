Лют скандал в Бургас: 12-класнички се сбиха в двора на СУ "Иван Вазов", откараха учителката им с линейка

Лют тийнейджърски скандал се разигра преди минути в двора на СУ "Иван Вазов" в Бургас. Учителка на 12-те класове е била откарана с линейка. В този момент в двора на школото е пълно с ученици от гимназиите - СУ "Иван Вазов" и ПГЕЕ "К. Фотинов".
Пред репортер на Флагман.БГ децата от по-малките класове разказаха, че скандалът е бил между две ученички от 12-ти клас. Сдърпали се в малкото междучасие, когато едната спипала другата да пуши в тоалетните. Спорът се пренесъл извън сградата и тогава се намесила и учителката.
Двете тийнейджърки били изключително агресивни, обиждали се с груби епитети и цинизми. Докато госпожата се опитва да успокои ситуацията, едната от 12-класничките извадила лютив спрей с идея да напръска опонентката си.
Съдържанието на флакона обаче хвръкнало към лицето на преподавателката. Тя получила алергична реакция от спрея. Минути след това бе откарана с линейка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:08 23.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Едно време се биехме за съученичките си.
Сега е обратното кифлите се бият за некой Кроасан.
Коментиран от #9
12:14 23.10.2025
3 Те като виждат че биячи бият хора и
12:15 23.10.2025
4 Селянин
12:26 23.10.2025
5 Големо възпитание
12:26 23.10.2025
6 Р Г В
12:28 23.10.2025
7 Сила
12:28 23.10.2025
8 Без име
Коментиран от #10
12:38 23.10.2025
9 Сигурен съм
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":За тебе никой не се е бил🤭🤭🤭
12:42 23.10.2025
10 Родителите им са дори по лоши
До коментар #8 от "Без име":Но да и малките са буклучки и буклуци. Те не могат да четат и да пишат. Абсолютно неграмотни са и много вредни. Нямат самооценка. Нищожества са повечето
Коментиран от #11
12:46 23.10.2025
11 Представям си
До коментар #10 от "Родителите им са дори по лоши":Бабите и дядовците какви боклуци са
Коментиран от #12
12:48 23.10.2025
12 Само питам
До коментар #11 от "Представям си":А ти сигурно си от родата на Тагарчев ?
12:50 23.10.2025
13 Наследството на комунизма
12:53 23.10.2025
14 Има деца които правят злини по
12:55 23.10.2025
15 Не разбрах
13:00 23.10.2025
16 Стамат
13:06 23.10.2025
17 Eлеметарно
13:06 23.10.2025