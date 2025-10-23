Лют скандал в Бургас: 12-класнички се сбиха в двора на СУ "Иван Вазов", откараха учителката им с линейка

Лют тийнейджърски скандал се разигра преди минути в двора на СУ "Иван Вазов" в Бургас. Учителка на 12-те класове е била откарана с линейка. В този момент в двора на школото е пълно с ученици от гимназиите - СУ "Иван Вазов" и ПГЕЕ "К. Фотинов".

Пред репортер на Флагман.БГ децата от по-малките класове разказаха, че скандалът е бил между две ученички от 12-ти клас. Сдърпали се в малкото междучасие, когато едната спипала другата да пуши в тоалетните. Спорът се пренесъл извън сградата и тогава се намесила и учителката.

Двете тийнейджърки били изключително агресивни, обиждали се с груби епитети и цинизми. Докато госпожата се опитва да успокои ситуацията, едната от 12-класничките извадила лютив спрей с идея да напръска опонентката си.

Съдържанието на флакона обаче хвръкнало към лицето на преподавателката. Тя получила алергична реакция от спрея. Минути след това бе откарана с линейка.