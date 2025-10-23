Новини
Лют скандал в Бургас: 12-класнички се сбиха в двора на СУ "Иван Вазов", откараха учителката им с линейка

23 Октомври, 2025 12:06 1 362 17

  • бърза помощ-
  • линейка-
  • ученички-
  • бой-
  • побой

Двете зрелостнички се сдърпали, защото едната пушила в тоалетната, разказват ученици от школото

Лют скандал в Бургас: 12-класнички се сбиха в двора на СУ "Иван Вазов", откараха учителката им с линейка - 1
Снимка: БГНЕС
Флагман Флагман

Лют тийнейджърски скандал се разигра преди минути в двора на СУ "Иван Вазов" в Бургас. Учителка на 12-те класове е била откарана с линейка. В този момент в двора на школото е пълно с ученици от гимназиите - СУ "Иван Вазов" и ПГЕЕ "К. Фотинов".

Пред репортер на Флагман.БГ децата от по-малките класове разказаха, че скандалът е бил между две ученички от 12-ти клас. Сдърпали се в малкото междучасие, когато едната спипала другата да пуши в тоалетните. Спорът се пренесъл извън сградата и тогава се намесила и учителката.

Двете тийнейджърки били изключително агресивни, обиждали се с груби епитети и цинизми. Докато госпожата се опитва да успокои ситуацията, едната от 12-класничките извадила лютив спрей с идея да напръска опонентката си.

Съдържанието на флакона обаче хвръкнало към лицето на преподавателката. Тя получила алергична реакция от спрея. Минути след това бе откарана с линейка.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 1 Отговор
    12-класнички 🤔🤔🤔

    12:08 23.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    14 2 Отговор
    Небалансирани хормони.

    Едно време се биехме за съученичките си.

    Сега е обратното кифлите се бият за некой Кроасан.

    Коментиран от #9

    12:14 23.10.2025

  • 3 Те като виждат че биячи бият хора и

    14 0 Отговор
    Никой нищо не им казва те защо да не бият и те. Нямат нито акъл нито образование. ....

    12:15 23.10.2025

  • 4 Селянин

    9 0 Отговор
    В града на адидас батките пеленачетата в първа група на детските градини ходят с ножки и се бият по площадките. Даже се чудя тези двете как не са се зачактали с боксовете.

    12:26 23.10.2025

  • 5 Големо възпитание

    5 1 Отговор
    Как са изкласили до 12-ти клас? Ако са толкова пълни с енергия могат да хванат 5-6 ученика, да се затворят в една вила 2-3 дена ида разпуснат.

    12:26 23.10.2025

  • 6 Р Г В

    10 1 Отговор
    Какво се случва в Гер.... креп... тази година в Южна,Югозападна и Северозападна България. Тежки катастрофи с ранени и загинали , убийства на ревностна основа и мъст, свлачища и наводнения с ранени и загинали , убийства в Молове , хулигански прояви в училища , нападения над лекари и прокурори .Управляващите особи да се отеглят за да не страдат обикновенните българи и да се срива международния имидж на държавата доколкото го има през последните две години.

    12:28 23.10.2025

  • 7 Сила

    6 1 Отговор
    Когато се бият две провинциални селски пръчки не се месете ....оставете ги да се млатят тия примати !!!

    12:28 23.10.2025

  • 8 Без име

    12 0 Отговор
    Поколение на пълни откачалки!Родителите им са същите!

    Коментиран от #10

    12:38 23.10.2025

  • 9 Сигурен съм

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    За тебе никой не се е бил🤭🤭🤭

    12:42 23.10.2025

  • 10 Родителите им са дори по лоши

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Но да и малките са буклучки и буклуци. Те не могат да четат и да пишат. Абсолютно неграмотни са и много вредни. Нямат самооценка. Нищожества са повечето

    Коментиран от #11

    12:46 23.10.2025

  • 11 Представям си

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Родителите им са дори по лоши":

    Бабите и дядовците какви боклуци са

    Коментиран от #12

    12:48 23.10.2025

  • 12 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Представям си":

    А ти сигурно си от родата на Тагарчев ?

    12:50 23.10.2025

  • 13 Наследството на комунизма

    3 1 Отговор
    Тези деца са възпитани от родители които са възпитаван от своя страна от хора живели през развития социализъм който възпитава ше хората в това, че държавата се грижи за всичко. Обаче държава вече няма

    12:53 23.10.2025

  • 14 Има деца които правят злини по

    3 0 Отговор
    свое собствено усмотрение това е много опасно. Има друго които имитират лоши родители но това не е оправдание. Те правят подобни злини като родителите си. Мен ми се случи едно към едно същата злина.

    12:55 23.10.2025

  • 15 Не разбрах

    1 0 Отговор
    1. Едното момиче се е възмутило заради това, че другата пуши в тоалетната ли? 2. Да не би пък да ги карат да дават дежурства и да следят някой да не пуши в тоалетните? 3. В други сайтове пише, че са се сбили, тук ни казват, че това било само агресивен спор с размяна на груби реплики. 4. Интересно е коя от двете е имала наглостта в присъствието на учителка да извади спрей - виновната пушачка или онази, която ѝ е направила забележка?

    13:00 23.10.2025

  • 16 Стамат

    0 0 Отговор
    Едно време и за мен така се сбиха две ученички. И двете викаха - "Вземи го ти!"

    13:06 23.10.2025

  • 17 Eлеметарно

    0 0 Отговор
    Родителите не бият, учителите не бият ... Е видяхте ли? даже ученичките бият! Ако бяха бити - нямаше да си и помислят - друго е когато познаваш ... боя!

    13:06 23.10.2025

