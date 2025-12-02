Новини
Извозиха до болнични заведения пострадали при погрома в центъра на София

2 Декември, 2025 00:22, обновена 2 Декември, 2025 00:26 652 10

  • линейки-
  • спешна помощ-
  • пострадали-
  • софия

Осем линейки са изпратени на терен и още три са в готовност

Извозиха до болнични заведения пострадали при погрома в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Осем линейки са изпратени на терен и още три са в готовност. Има няколко пострадали, които са извозени до болнични заведения с различни контузии и наранявания.

Това съобщи в ефира на БТВ говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ в София Катя Сунгарска във връзка с протестите тази вечер.

Спешните екипи работят, преглеждат на място, каза Сунгарска. Тя отбеляза, че много от хората, които не са се почувствали добре, не остават на мястото, на което са извикали спешните екипи и така доста се разпилява този толкова ценен ресурс.

На този етап пострадалите не са толкова много, колкото са доста тежките картини, които се виждат по телевизията, посочи говорителят на Спешна помощ. По думите ѝ ситуацията е динамична, затова не може да се ангажира с точен брой на пострадалите. Сунгарска подчерта, че няма данни за тежко пострадали хора.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Морален Стожер

    2 14 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe другата срамни ориенталски хора, тричат кучета, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    Коментиран от #2, #3

    00:26 02.12.2025

  • 2 От протеста

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Морален Стожер":

    И ти си провокатор. Зад клавиатурата си силен. Аде дай си адресчето лигльо, да ти дойда у вас, да видиш че си мишка.

    00:27 02.12.2025

  • 3 Тракиец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Морален Стожер":

    Млъквай бе да ти с,е,Р,а в устата

    00:28 02.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Тези дето куките ги извозиха до арестите, тепърва ще се разболеят.

    00:32 02.12.2025

  • 5 отел берлин

    1 0 Отговор
    горим ли е ?

    00:36 02.12.2025

  • 6 Морален Стожер

    1 5 Отговор
    Бълxapитee са прости примитивни жалки подобия на същества! Бълxapитe друсат срамни ориенталски хора, тричат кучета, варят ракия и се наливат като свинe, кефят се на пангарски "спортове" като мазни пехливански борби, вдигане на железа и прочие простотии. Бълxapите никой не ги брои за хора, защото са жалки подообия. Примитивни, пppocти, нечистоплътни, първични, гнyccни.

    Коментиран от #7

    00:37 02.12.2025

  • 7 Себе си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Морален Стожер":

    описа

    00:41 02.12.2025

  • 8 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор
    Въпрос- кой плаща превоза на гамените до болницата- защото, ако накрая го плащат всички софийски граждани, мога само да им се изсмея с глас. Вмессто да поискат да го плати ппдб, кмета на София и всеки политик и политическа партия, организирали и подкрепили протеста, щом са съгласни да им бъркат в джоба и за това, значи си заслужват и управниците си.

    00:42 02.12.2025

  • 9 Артилерист

    0 0 Отговор
    Провокаторите вероятно са от агитката на отбора, чийто привърженик е и Борисов, която навремето щурмува ва парламента в случая "Белия автобус". Няма да забравя колко настръхнали, зли и озверени бяха. Тътреха боклуджийските кофи, за да блъскат оградата, къртеха павете да замерят полицаите, ревяха побеснели, че никой "червен" жив няма да се измакне. Това всъщност е властта и демократическата реалност в България.

    00:43 02.12.2025

  • 10 Кой В Крайна Сметка !

    1 0 Отговор
    Кой В Крайна Сметка !

    Предизвика !

    Погрома !

    Власт Имащите !

    Със Своите Репресивни Действия !

    Срещу !

    Българския !

    Народ !

    00:43 02.12.2025

Новини по градове:
