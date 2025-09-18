Важните новини във ФАКТИ на 18.09.2025 г.

И петият вот на недоверие не мина. Кабинетът "Желязков" отново оцеля

Кабинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие, съобщават от Нова телевизия. За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.

Заплашиха шефа на НСИ: За измамата с инфлацията ще ти подготвим тържествен прием в Казичене

Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!

От МВР за протеста на ПП пред парламента: Не са имали разрешение за блокиране входовете и изходите на НС

Няма съгласувателно разрешение от страна на Столичната община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание. Това съобщават от МВР във връзка с протеста на депутати от "Продължаваме промяната" (ПП) при парламента по-рано днес, предават от БТА.

Дора Янкова: Този вот на недоверие беше по-солидно подготвен, останалите преди това бяха по-кресливи

Вотовете на недоверие са една нормална парламентарна процедура. Когато си узрял за такъв вот, редно е да имаш солидна алтернатива, със солиден парламентарен дебат, да получиш одобрение и дори да обърнеш останалите. Сега – 8 месеца управление и 5 вота. Този беше по-солидно подготвен, останалите преди това – по-кресливи. Липсва ми онзи солиден парламентарен дебат с грижа към държавата. Това заяви пред БНТ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, цитирана от novini.bg

Във Велико Търново: Автобус събори пътен знак върху бебешка количка

Автобус на градския транспорт във Велико Търново се е ударил в пътен знак, който е паднал върху детска количка с бебе в нея. Инцидентът е станал тази вечер в района на Кооперативния пазар в старата столица, предаде кореспондент на "Фокус".

Антон Станков: Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Благомир Коцев е наказан предварително

Огорчен съм от решението на колегите. Не ги познавам персонално, не знам кое ги е подтикнало. Не може да се бяга от отговорност, когато си съдия. Това заяви бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на bTV по повод тримата съдии, определени да разгледат въззивната мярка за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, които си направиха отвод.

Ген. Кирил Радев за избора на шеф на ДАНС: Учудвам се защо президентът се е запънал. Този инат не е полезен

Ролята на ДАНС е изключително голяма. Липсата на титуляр – човек, който реализира политиката на правителството в сферата на националната сигурност, означава срив. ДАНС е част от европейската система за сигурност. Представете си служба без ръководител как се чувства. Оставям настрана как се чувстват служителите. Това заяви пред bTV о. р. ген. Кирил Радев по повод отказа на президента Румен Радев да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС, цитиран от novini.bg.

Любомир Стефанов: Партиите са като махленски пияници късно вечер. Ударили са дъното

След отхвърления вот на недоверие срещу правителството, политическата сцена у нас се разделя между две основни оценки – ден на надежда и ден на разочарование.

Доц. Борислав Цеков: Вотът на недоверие е нещо хубаво, но когато мотивите му са несериозни, той става водно пистолетче

Нереалистични бяха очакванията, че може някои депутати от управляващата коалиция да подкрепят петия вот на недоверие. Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS доцентът по конституционно право Борислав Цеков, който коментира неуспешния пети вот на недоверие към кабинета "Желязков", цитиран от novini.bg.

Атанас Атанасов, БСП: Самата опозиция знаеше, че този вот на недоверие няма как да мине

Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине. Това заяви народният представител от "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов в кулоарите на парламента, след като и петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен, предават от БТА. Проектът на решение за гласуване на недоверие на правителството беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.

Ивайло Мирчев: Правителството се е превърнало в пресслужба на "Главното Д"

Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери – един формален вдясно от мен – г-н Желязков, един, на който много му се иска, обаче дори днес го няма и в зала да си подкрепи собственото правителство, и един, който е истинският премиер - "главното Д", което току-що излезе. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев след неуспешния пети вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков, предават от БТА.

Росен Желязков към опозицията: Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза

Очаквано и петият на недоверие не беше успешен. Той беше внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България", подкрепен от подписите на АПС и МЕЧ. Вотът беше по темата "Вътрешна сигурност и обществен ред". В пленарна зала гласуваха 234 народни представители. "За" бяха 101 депутати от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие". "Против" бяха 113 народни представители от ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало. "Въздържал се" не гласува никой.

Пеевски след поредния провален вот на недоверие: Тези хора трябва да се научат какво е доблест. И аз ще им го покажа

„Това ще е резултатът три години и четири месеца“, коментира лаконично лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски след провала на петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, цитиран от novini.bg.

„Топлофикация“ за ремонта в „Дружба 2“: Хората няма да са без парно и топла вода през целия период

Във връзка с честите аварии в ж. к. „Дружба – 2“, веднага след края на отоплителния сезон, бяха предприети действия от страна на дружеството за задълбочен технически анализ на мрежата, която преминава през този район, съобщават от „Топлофикация“.

На първо четене: Комисията по вътрешна сигурност реши шефовете на службите да се избират от Народното събрание

Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи на първо гласуване председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. Предложенията за законови изменения са на депутати от управляващата коалиция, предават от БТА.

Иззеха 150 флакона райски газ от парти в училищен двор в Неделино

Общо 150 флакона с райски газ са иззети от импровизирана дискотека на открито в училищен двор в Неделино. Информацията потвърди за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Полицейската операция е извършена на 7 срещу 8 септември - след провеждането на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене в града. Диазотният оксид е открит зад бара, разпределен в 5 кашона по 30 флакона, с вместимост от по 600 грама. За случая не бе упоменато в полицейския бюлетин до днес.

Без стари коли в центъра на Пловдив за 7 месеца

Общинският съвет в Пловдив прие Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Пловдив. Точката предизвика дълго обсъждане и много предложения, изказвания и реплики. Съгласно предложението има определени две зони - малък и голям ринг или т. нар. Център и Широк център на града, за забрана движението на автомобили с екологична група 1, 2 и 3 от 1 октомври до 30 април 2026 г.

Проф. Огнян Минчев: Позицията на ПП е позиция на гол радикализъм. ДБ си дава по-трезва сметка и оценка на ситуацията

Ресурсите на ПП-ДБ не стигат, за да могат те да представляват функционална и достатъчно силна алтернатива на статуквото. Това обясни пред БНР политологът проф. Огнян Минчев. "Позицията на ПП е позиция на гол радикализъм. ДБ си дава по-трезва сметка и оценка на ситуацията".

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Депутатите приеха на първо четене предложението на Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало” за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента, съобщават от Нова телевизия. Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.

Осъдиха СО да премести трамвайните линии от локалното на бул. „Скобелев“

Столичната община окончателно е осъдена и има срок от една година, за да премести трамвайните линии, минаващи в локалното трасе под прозорците на блоковете на бул. „Ген. М. Скобелев“ до НДК.

Задължиха "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години

Парламентът удължи с пет години срока, за който на "Български пощи" ЕАД се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, считано от 30 декември 2025 г. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за пощенските услуги.

Асен Василев: Държавата не е с главно „Д“ като Делян, а с главно „Б“ като България

"Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме как заради един разрешен протест с коли, паркирани на паркинга на парламента, беше отцепен половината център на София", коментира пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев след сблъсъка с Делян Пеевски пред парламента тази сутрин.

Петър Петров: Раздаването на бонуси в АПИ продължава

Преди месец и половина излезе информация, че служители на АПИ са си раздали бонуси в размер на над 2,2 млн. лева. Премиерът Желязков заплаши в края на май месец, че ако няма подобрение в работата на АПИ, щяло да има структурни промени и уволнения.

Внимание! Измами с частни линейки

Нова измамна схема набира скорост в София и страната – този път измамниците са се насочили към най-уязвимите, болните хора, и към една от най-болезнените теми – спешната медицинска помощ. Докато институциите мълчат, измамниците вече са превърнали „бизнеса с частни линейки“ в златна мина.

Гуцанов: Всяко дете ще може да подава сигнал за насилие през специално приложение

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи специално приложение, през което деца ще могат да подават сигнали за свои връстници в риск или ако станат свидетели или жертва на насилие.