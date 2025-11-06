Шофьор почина зад волана на ученически автобус в Златоград

Шофьор от Неделино почина от масивен инфаркт на пътя в ученически автобус, съобщава БТА. Нещастният инцидент с 66-годишния мъж е станал в четвъртък към 10,40 часа в Златоград на бул. "България". В автобуса е нямало пътници.
Шофьорът преминал технически преглед на автобуса в Златоград и малко след това, докато шофирал, му прилошало. Успял да спре автобуса и да го изгаси. Открит е от полицаи. Пристигналият екип на "Спешна помощ" само констатирал смъртта.
"Бил е с крак на спирачката, успял е да направи всичко възможно, за да не стане по-голяма трагедия“, обясни кметът на общината Боян Кехайов.
Той посочи, че починалият е дългогодишен служител на общината. Жителите на село Върлино споделили с него, че смъртта на шофьора е голяма загуба за всички. Починалият превозвал децата на училище в Неделино и купувал на хората лекарства и хранителни продукти.
Тялото на мъжа е транспортирано в родното му село с траурния автомобил на Община Неделино. Кметът Боян Кехайов изказва съболезнования на близките.
1 ТВА Е ОТ РАДОСТ
16:16 06.11.2025
2 Сила
16:25 06.11.2025
3 Кирил
16:26 06.11.2025
4 ЧИЧО
Коментиран от #8
16:31 06.11.2025
5 За размисъл
Господ покой да дава на душата ти, човеко!
16:32 06.11.2025
6 Много жалко
16:46 06.11.2025
7 Студопор
Коментиран от #9, #10
16:51 06.11.2025
8 Всичко е объркано тук
До коментар #4 от "ЧИЧО":На пенсионерите трябва да се забрани да работят. Не може на тази възраст да се натоварваш с напрежение и труд. Виждат се последствията. А и може невинни хора да пострадат в такива случаи. Това е против природата на човека. Пенсионерът трябва да релаксира и да се наслаждава на старините си. Но като хората са глупави и алчни за още пари така ще е.
Коментиран от #11
16:55 06.11.2025
9 Всичко е объркано тук
До коментар #7 от "Студопор":А ако имаше деца в автобуса и беше станало най-лошото. Трябва да се забрани на пенсионери да упражняват тая професия. Това не е редно. Чудя се как е възможно и хората да се съгласяват с това и да си затварят очите. Затова и държавата ни е такава. Всички мълчат и не предприемат мерки, а после като стане белята се чудят защо така. Това не е детска игра бе хора. Това е отговорност. Мислете и взимайте мерки навреме.
17:03 06.11.2025
10 Левент
До коментар #7 от "Студопор":Аз се пенсионирах на датата преди 15 години.От тогава по-тежко от женски крак не вдигам.Инфаркта е непредвидим.Жалко за човека.Предотвратил е сериозна катастрофа намирайки последни сили у себе си.Поклон.
17:05 06.11.2025
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #8 от "Всичко е объркано тук":Не гледай само пенсионерите, гледай младите, дето не работят и не учат. Те не искат да карат камиони и автобуси, а БМВ та. От пенсионерите гледай чантаджиите военни и полицаи с ТЕЛК, с пенсия и редовна заплата едновременно.
17:06 06.11.2025