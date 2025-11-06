Новини
България »
Шофьор почина зад волана на ученически автобус в Златоград

Шофьор почина зад волана на ученически автобус в Златоград

6 Ноември, 2025 16:13 774 11

  • златоград-
  • спешна помощ-
  • шофьор

Мъжът успял да спре автобуса и да го изгаси

Шофьор почина зад волана на ученически автобус в Златоград - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор от Неделино почина от масивен инфаркт на пътя в ученически автобус, съобщава БТА. Нещастният инцидент с 66-годишния мъж е станал в четвъртък към 10,40 часа в Златоград на бул. "България". В автобуса е нямало пътници.

Шофьорът преминал технически преглед на автобуса в Златоград и малко след това, докато шофирал, му прилошало. Успял да спре автобуса и да го изгаси. Открит е от полицаи. Пристигналият екип на "Спешна помощ" само констатирал смъртта.

"Бил е с крак на спирачката, успял е да направи всичко възможно, за да не стане по-голяма трагедия“, обясни кметът на общината Боян Кехайов.

Той посочи, че починалият е дългогодишен служител на общината. Жителите на село Върлино споделили с него, че смъртта на шофьора е голяма загуба за всички. Починалият превозвал децата на училище в Неделино и купувал на хората лекарства и хранителни продукти.

Тялото на мъжа е транспортирано в родното му село с траурния автомобил на Община Неделино. Кметът Боян Кехайов изказва съболезнования на близките.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТВА Е ОТ РАДОСТ

    2 7 Отговор
    ПО БЮДЖЕТА и ВЛИЗАНЕТО НА ЕВРОТО

    16:16 06.11.2025

  • 2 Сила

    5 7 Отговор
    Деца идиотчета да возиш всеки ден , еле па от Неделино ....нормално да умре !!!

    16:25 06.11.2025

  • 3 Кирил

    15 0 Отговор
    Горкия човек, той е направил повече от колкото тая сбирщина от паветата някога ще излъжат ,че правят.

    16:26 06.11.2025

  • 4 ЧИЧО

    13 0 Отговор
    Да почива в мир! На 66години зад волана на ученически автобус, би трябвало да е пенсионер. Понеже при тая скъпотия пенсиите ни стигат за нищо и хората са принудени да работят докато не пукнат на работните си места! Друго се живее с 15-20000 лв заплата.

    Коментиран от #8

    16:31 06.11.2025

  • 5 За размисъл

    10 0 Отговор
    Някои хора цял живот са вредни, както и да ги погледнеш. А има човеци , които умират с мисъл за другите.
    Господ покой да дава на душата ти, човеко!

    16:32 06.11.2025

  • 6 Много жалко

    6 0 Отговор
    Отиде си още един добър човек. БОГ да го прости.

    16:46 06.11.2025

  • 7 Студопор

    6 0 Отговор
    Ами така е... Като постоянно вдигате възрастта за пенсия. На 66 години, вместо да си гледа старините, тоя вози деца. Така ще е - ще бачкаме доде умрем...

    Коментиран от #9, #10

    16:51 06.11.2025

  • 8 Всичко е объркано тук

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЧИЧО":

    На пенсионерите трябва да се забрани да работят. Не може на тази възраст да се натоварваш с напрежение и труд. Виждат се последствията. А и може невинни хора да пострадат в такива случаи. Това е против природата на човека. Пенсионерът трябва да релаксира и да се наслаждава на старините си. Но като хората са глупави и алчни за още пари така ще е.

    Коментиран от #11

    16:55 06.11.2025

  • 9 Всичко е объркано тук

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Студопор":

    А ако имаше деца в автобуса и беше станало най-лошото. Трябва да се забрани на пенсионери да упражняват тая професия. Това не е редно. Чудя се как е възможно и хората да се съгласяват с това и да си затварят очите. Затова и държавата ни е такава. Всички мълчат и не предприемат мерки, а после като стане белята се чудят защо така. Това не е детска игра бе хора. Това е отговорност. Мислете и взимайте мерки навреме.

    17:03 06.11.2025

  • 10 Левент

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Студопор":

    Аз се пенсионирах на датата преди 15 години.От тогава по-тежко от женски крак не вдигам.Инфаркта е непредвидим.Жалко за човека.Предотвратил е сериозна катастрофа намирайки последни сили у себе си.Поклон.

    17:05 06.11.2025

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Всичко е объркано тук":

    Не гледай само пенсионерите, гледай младите, дето не работят и не учат. Те не искат да карат камиони и автобуси, а БМВ та. От пенсионерите гледай чантаджиите военни и полицаи с ТЕЛК, с пенсия и редовна заплата едновременно.

    17:06 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове