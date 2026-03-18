Морето изхвърли труп на гола жена в Поморие

Тази сутрин морето в Поморие е изхвърлило трупа на жена.

Спортуващи по ивицата на Новия град случайно са се натъкнали на ужасяващата гледка на чисто голо мъртво женско тяло.

"Незабавно подадохме сигнал на телефон 112. Инстинктивно се опитахме да я спасим, но видяхме, че е мъртва. Така и не разбрахме какво е станало с нея", съобщава очевидец за Флагман.

Не са открити следи от насилие по тялото на жената.