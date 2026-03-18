Ивайло Мирчев: Съгласихме се с условията на Асен Василев, но можеше и да не се явим на изборите

Коалицията ПП-ДБ е можело да не се яви на изборите заради изнудване от страна на "Продължаваме промяната" и отказ на Асен Василев да подпише листите. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.
Причината за това е мястото на досегашния депутат Явор Божанков в листите, разказа той.
"Божанков получи номинации от ДБ, но Асен Василев отказа да подпише листите. Няколко часа преди крайния срок за регистрация можеше да не се явим на изборите", допълни още Ивайло Мирчев.
Той каза, че ДБ се съгласили на условията на Асен Василев, за да не провалят енергията на хората от протестите в края на миналата година.
"Не бива да има разделение и дрязги, а трябва да разширяваме подкрепата си, за да разбием досегашния модел на управление. Доказали сме, че можем да бъдем страхотна опозиция, но не това е най-доброто за хората", обясни Мирчев.
Мирчев не отрече възможността за коалиция с Румен Радев, но и не потвърди.
„Гледаме само на запад, искаме силна България в силна Европа“, потвърди той. И предложи организиране на телевизионен дебат между него, Румен Радев и Бойко Борисов.
Според Мирчев служебното правителство е микс между хора, които са били в ПП и ГЕРБ.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #32, #47
10:03 18.03.2026
10 гласувайте за Партиите на Войната
Гласувайте за Делян Пеевски ДПС НН, ГЕРБ, АПС, БСП, ИТН, ПП, ДБ🤣😂❤️🇧🇬
Гладувайте за Нас и Ние Ще Ви Изпратим на Източният Фронт, гарнция, Деменция Запрянов.😁❤️🇧🇬
10:12 18.03.2026
11 Тити на Кака
Малко странно е само това, че този път лама Ивчо е пропуснал да спомене скута на ламята Шиши.
Очертава се някаква драма тук....
10:12 18.03.2026
само тя ше ни опрай !
10:14 18.03.2026
17 Сдружение 17-те ресторанта
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти гледай кафеджийницата си да управляваш. Държаватa не е ресторант.
10:14 18.03.2026
Браво Мирчев, успех!
10:16 18.03.2026
10:20 18.03.2026
10:21 18.03.2026
32 Нищо ново
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Прочети хората от народа като са влезли в парламента по времето на френската революция какво се случило. Терор се е случил. За съжаление всички корумпирани партии започнаха така. СДС, НДСВ, ГЕРБ, ПП и това така ще стане. Има ли и думата движение ще има и пари.
10:27 18.03.2026
33 Няма балами вече
Играят роля.!
Кокор още преди един месец каза ,че няма да допусне Божанков до листите.До последно лъгаха и сега се оправдават,че Кокор нямало да регистрира листа.!
Загубиха поне 3 процента..
Жалко...Така не се прави.
10:27 18.03.2026
Ще имате слаб резултат на изборите освен ако няма ала бала като за кмет на София
10:34 18.03.2026
41 Файърфлай
До коментар #24 от "Кажи Ивайло Мирчев":Отговарям вместо Ивайло "Чобанина" Мирчев-Защото имам татко милиционеро-комунист.
10:38 18.03.2026
43 Зеления
Точно това е проблема на тази продажна партия ППДБ, тя не гледа България да е в центъра, а гледа на Запад...
10:39 18.03.2026
47 Егвийн ал-Вийр
До коментар #2 от "Последния Софиянец":До Последния Софиянец - ти рекламираше партията на Радев, щяха да те канят за заместник пиар на партията му, после рекламираш ППДБ, сега рекламираш някаква партия на непартийните кандидати. Най-накрая ще се определиш ли какво точно искаш?
10:42 18.03.2026
53 604
До коментар #34 от "Василеску":Къв майстор е тоя голтъак..не се излагай пълен плюнчо е тоя...детето му щеше се гръмне..пълен пурко е..
10:46 18.03.2026
57 Зеления
До коментар #31 от "Аристократите":"Тия дето представляват синята аристокрация в градовете, всички са с болшевишка кръв. Не разбирам сините в държавата, как ги представляват червените наследници? Някаква много силна връзка има между тях. Каква е тая обвързаност, тая силна зависимост, или просто е любов. Необяснима."
Няма никаква разлика между БКП и ППДБ, за да се нагоди БКП към новите реалности след студената война от червени се боядисаха в сини, от изток почнаха да гледат на запад. Иначе всичко друго си е запазено:
-манифестациите на БКП станаха митинги на ППДБ за щяло и нещяло
-БКП громеше прогнилия запад, ППДБ громи прогнилия изток
-БКП анатемосваше инакомислещите, ППДБ анатемосват също тези, които имат различни възгледи
-БКП беше окопана в държавата, медиите, ППДБ е окопана в медии, НПО-та
-Доносниците Комунисти получаваха рубли от КГБ, доносниците от ППДБ получават евро и долари от посолствата и грантове от НПО-та
-комунистите крадяха, ППДБ ги следват, само че не с 10% а с 6%, както беше при Барбутов
-БКП имаше лозунг: "Рамо до рамо с КПСС", ППДБ имат лозунг: "Рамо до рамо с Урсула"
-всички стари номенклатури, които с жар подкрепяха стария режим, сега с жар подкрепят ППДБ - Иво Инджев, Гого Лозанов, Илиян Василев и т.н.
БКП и ППДБ едно към едно !
10:56 18.03.2026
