Ивайло Мирчев: Съгласихме се с условията на Асен Василев, но можеше и да не се явим на изборите

18 Март, 2026 10:00 2 123 69

  • ивайло мирчев-
  • избори-
  • асен василев

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коалицията ПП-ДБ е можело да не се яви на изборите заради изнудване от страна на "Продължаваме промяната" и отказ на Асен Василев да подпише листите. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.

Причината за това е мястото на досегашния депутат Явор Божанков в листите, разказа той.

"Божанков получи номинации от ДБ, но Асен Василев отказа да подпише листите. Няколко часа преди крайния срок за регистрация можеше да не се явим на изборите", допълни още Ивайло Мирчев.

Той каза, че ДБ се съгласили на условията на Асен Василев, за да не провалят енергията на хората от протестите в края на миналата година.

"Не бива да има разделение и дрязги, а трябва да разширяваме подкрепата си, за да разбием досегашния модел на управление. Доказали сме, че можем да бъдем страхотна опозиция, но не това е най-доброто за хората", обясни Мирчев.

Мирчев не отрече възможността за коалиция с Румен Радев, но и не потвърди.

„Гледаме само на запад, искаме силна България в силна Европа“, потвърди той. И предложи организиране на телевизионен дебат между него, Румен Радев и Бойко Борисов.

Според Мирчев служебното правителство е микс между хора, които са били в ПП и ГЕРБ.


  • 1 А трябваше

    42 9 Отговор
    да не се явявате на изборите.

    10:02 18.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 14 Отговор
    Вече има алтернатива.Движение на непартийните кандидати -хората от протеста.Народа влиза в парламента.Четете на Аз управлявам държавата.

    Коментиран от #17, #32, #47

    10:03 18.03.2026

  • 3 az СВО Победа 80

    28 9 Отговор
    Лама Мирчев, пак надува бузи, но истината е, че много отдавна се изпусна мощно и оттогава си ходи все н@сран!

    10:05 18.03.2026

  • 4 Опа

    21 6 Отговор
    Румяна Бъчварова и Трайчо Трайков бяха министри в кабинета на ГЕРБ, но от квотата на Прокопиев и вече разпадналият се реформаторски блок.

    10:05 18.03.2026

  • 5 каунь

    16 4 Отговор
    вся Власт у Костов!

    10:06 18.03.2026

  • 6 Да бе да

    14 7 Отговор
    Бойко Борисов каза, че носят отговорност само за военния министър Запрянов. Другите са хора на ППДБ, Доган и Радев.

    10:07 18.03.2026

  • 7 Пенчо

    15 4 Отговор
    Егати божанката, той бил незаменим!?

    10:07 18.03.2026

  • 8 Стенли

    20 7 Отговор
    Този индивид заедно с Божанков и му рляча Пейков са ми много отблъскващи

    10:08 18.03.2026

  • 9 ?????

    26 6 Отговор
    "Ивайло Мирчев: Съгласихме се с условията на Асен Василев, но можеше и да не се явим на изборите" - де тоз късмет.

    10:10 18.03.2026

  • 10 гласувайте за Партиите на Войната

    12 11 Отговор
    днес, тази година, след някоя и друга ще копаете окопи в Украйна, Вие, Вашите Синове и Внуци като Армията на еврейна Зеленски от 22 до 64 години, всичко живо на фронта срещу Путин.
    Гласувайте за Делян Пеевски ДПС НН, ГЕРБ, АПС, БСП, ИТН, ПП, ДБ🤣😂❤️🇧🇬

    Гладувайте за Нас и Ние Ще Ви Изпратим на Източният Фронт, гарнция, Деменция Запрянов.😁❤️🇧🇬

    10:12 18.03.2026

  • 11 Тити на Кака

    16 6 Отговор
    Интересна новина от битието на ПеПегей-клуба!
    Малко странно е само това, че този път лама Ивчо е пропуснал да спомене скута на ламята Шиши.
    Очертава се някаква драма тук....

    10:12 18.03.2026

  • 12 Вашето мнение

    18 7 Отговор
    Тъй като реалните проценти на петроханци са малко над 4, тия ще се самоизядат за дупетатски заплати.

    10:13 18.03.2026

  • 13 Стара чанта

    19 6 Отговор
    Пак лъжи... Къде ще ходите, ако откажете коалицията? Оставате вън от Голямата Далавера / и така мечтания Имунитет /.

    10:14 18.03.2026

  • 14 зрител

    11 5 Отговор
    Гледах му интервюто , по скоро не искат коалиция с Радев

    10:14 18.03.2026

  • 15 Боби

    13 10 Отговор
    Клекнахте на Асен за Явор. Срам! Явор нищо повече не направи, от това да гласува против вас по съвест, веднъж!

    10:14 18.03.2026

  • 16 1488

    2 6 Отговор
    гласувайте за Коалицията за Устойчиво Развитие !
    само тя ше ни опрай !

    10:14 18.03.2026

  • 17 Сдружение 17-те ресторанта

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти гледай кафеджийницата си да управляваш. Държаватa не е ресторант.

    10:14 18.03.2026

  • 18 Пенчо

    14 7 Отговор
    Защо само гледате на запад а не отидите там да реализирате идеите си!?

    10:15 18.03.2026

  • 19 9ти септември

    10 4 Отговор
    В Беляне

    10:15 18.03.2026

  • 20 Излагате се с тия заглавия

    7 15 Отговор
    Мирчев каза неща, които мисирешките мозаци не възприемат, толкова си могат. Търсят мръсната интрига. Изобщо не им пука как в коалицията партиите си редят листите. Има обаче новина - ПП - ДБ остават стабилна коалиция. Новина е също, че ПП - ДБ нямат намерение да си пльоснат в краката на мунчо. Новина е, че няма повече да се занимават с двете шишки.
    Браво Мирчев, успех!

    10:16 18.03.2026

  • 21 гласувайте с номер 11

    1 12 Отговор
    Само льотчика ша ва упрай. Вервайте му!

    10:17 18.03.2026

  • 22 Шоп

    13 11 Отговор
    И аз страшно искам да ви видя в такъв дебат. С трите си клетки общо мозък, Баце ще ви направи за смях и всички ще разберат, че Фатмака и Мирчо десанта, не струват

    10:19 18.03.2026

  • 23 ккк

    9 3 Отговор
    не сме много съгласни но щом ще има баница ще се явим

    10:19 18.03.2026

  • 24 Кажи Ивайло Мирчев

    12 5 Отговор
    Ти защо си милитарист, ционист и нацист? А?

    Коментиран от #41

    10:20 18.03.2026

  • 25 Подкрепящите

    5 8 Отговор
    дебелетата ще си останат техни лайкучки, докато тия същите ще продължават да се гаврят с тях

    Успех за ПП - ДБ!

    10:21 18.03.2026

  • 26 ПАРЛАМАНТАРНОТО

    10 3 Отговор
    КРЕСЛО Е ЗАРАЗА. СТОИШ СИ ТАМ УДОБНО И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ПЛЯМПАШ ГЛУПОСТИ. НА ВСИЧКО БИХТЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА СТЕ У НЕГО.

    10:21 18.03.2026

  • 27 Гледаме към бездната

    1 6 Отговор
    „Гледаме само на запад, искаме "силна България" в силна Европа“....Дания и Швеция обещаха да сътрудничат по предложението на Макрон за разширяване на ядрения арсенал на Франция в цяла Европа, предложение, обявено само дни след началото на незаконната война на Тръмп в Близкия изток. Карни приветства тази инициатива на пресконференцията. Финландия е в процес на отмяна на ембаргото си върху вноса на ядрени оръжия, което е в сила от 80-те години на миналия век.

    10:22 18.03.2026

  • 28 Туин Пийкс

    10 4 Отговор
    ДеБе- тата бягат от ПеПе- нцата, пазят си ду..нцата.

    10:23 18.03.2026

  • 29 Успех за ПП- ДБ

    4 11 Отговор
    Успех на коалицията!

    10:25 18.03.2026

  • 30 анализатор

    4 4 Отговор
    Който и да се наеме да управлява , змае ,че бюджета на държавата е на дефицит .Само от Нова година до сега е изтехлен нов дълг от 1 милиард .Мирчев каза , че по скоро няма да управляват с Радева заради идеологически различия и настоваше да се говори открито за гео политика . Радев губи проценти заради това ,че няма изградени структури по места и заради мълчанието си . Има някакво напрежение в коалицията ПП-ДБ и ще лъсне до изборите .Според мен вървим към служебно правителство ,защото никой не иска да поема негативите от приемането на еврото и ценовия шок

    10:25 18.03.2026

  • 31 Аристократите

    11 2 Отговор
    Тия дето представляват синята аристокрация в градовете, всички са с болшевишка кръв. Не разбирам сините в държавата, как ги представляват червените наследници? Някаква много силна връзка има между тях. Каква е тая обвързаност, тая силна зависимост, или просто е любов. Необяснима.

    Коментиран от #57

    10:26 18.03.2026

  • 32 Нищо ново

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прочети хората от народа като са влезли в парламента по времето на френската революция какво се случило. Терор се е случил. За съжаление всички корумпирани партии започнаха така. СДС, НДСВ, ГЕРБ, ПП и това така ще стане. Има ли и думата движение ще има и пари.

    10:27 18.03.2026

  • 33 Няма балами вече

    9 2 Отговор
    Хайде,хайде опитва се да лъже и го прави нескопосано.
    Играят роля.!
    Кокор още преди един месец каза ,че няма да допусне Божанков до листите.До последно лъгаха и сега се оправдават,че Кокор нямало да регистрира листа.!
    Загубиха поне 3 процента..
    Жалко...Така не се прави.

    10:27 18.03.2026

  • 34 Василеску

    6 5 Отговор
    Лорер няма да ми липсва, но Божанков определено. Той става за адвокат на дявола и мнага добре играеше тази роля н НС. Не може да му се отрече че има и дар слово за политика и пререканията му с Възраждане ми доставяха удоволствие. Но явно радев не го ще, ще пречи на бъдеща коалиция с някои крайности и странности. А и "бояджиите" вършат раобта до време - а той е майстор бояджия.

    Коментиран от #53

    10:28 18.03.2026

  • 35 Гледаме само на запад.....,

    2 5 Отговор
    Кво гледаш бре муржо нациистки? ..Повече от 32 000 войници от 14 държави-членки на НАТО в момента се обучават в Норвегия и Финландия, за да се подготвят за откриването на северен фронт във война срещу Русия. Тази двугодишна военна операция беше посетена в петък от германския канцлер Фридрих Мерц, канадския премиер Марк Карни и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, което подчертава значението, което империалистическите сили отдават на военната готовност в Арктика. Учението „Студен отговор“ включва сухопътни, морски и въздушни операции в Северна Норвегия, Финландия и Швеция. Приблизително 25 000 войници участват в операции на норвежка територия и край бреговете ѝ от 9 до 19 март. Други 7500 войници действат в Северна Финландия, а въздушни операции се провеждат и в трите скандинавски страни. Най-големият контингент от войски, с близо 4000 души персонал, идва от Съединените щати, но всички големи европейски сили също са разположили значителен брой войници.

    10:28 18.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Петроханските ви истории

    8 3 Отговор
    Май дойдоха в повече на много хора
    Ще имате слаб резултат на изборите освен ако няма ала бала като за кмет на София

    10:34 18.03.2026

  • 39 Виж сега,

    7 2 Отговор
    Тези са самоизяждат, ама искали подкрепа За какво бе, нефелници ви е подкрепа! Заради безмозъчното ви управление,за изтеглените заеми и изчезнали в някой джоб за 9 дни 9 милиарда или за наглите ви мутри

    10:36 18.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Файърфлай

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Кажи Ивайло Мирчев":

    Отговарям вместо Ивайло "Чобанина" Мирчев-Защото имам татко милиционеро-комунист.

    10:38 18.03.2026

  • 42 Ивайло,

    4 2 Отговор
    какво е да обслужваш властовите амбиции на един злобен извратеняк?

    10:39 18.03.2026

  • 43 Зеления

    3 2 Отговор
    "Гледаме само на запад"

    Точно това е проблема на тази продажна партия ППДБ, тя не гледа България да е в центъра, а гледа на Запад...

    10:39 18.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 бай герги

    9 1 Отговор
    още малко и този катун пп дб ще изчезне

    10:41 18.03.2026

  • 46 604

    6 1 Отговор
    Аааа тоя май не ще да е натсран...ама вече се е укалял...сектъъъ лами..васил да казва що е дал 250 000..що са покровителствани....цялото пепесофе начело с внукъ на червените лордове в панделата...боклоуци мръастни кръадливи...

    10:41 18.03.2026

  • 47 Егвийн ал-Вийр

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    До Последния Софиянец - ти рекламираше партията на Радев, щяха да те канят за заместник пиар на партията му, после рекламираш ППДБ, сега рекламираш някаква партия на непартийните кандидати. Най-накрая ще се определиш ли какво точно искаш?

    10:42 18.03.2026

  • 48 Ивайло Мирчев малък ми Хитлерчо

    7 2 Отговор
    Взел че се закумил за Явор Божанков - Гестапото... олеее...

    10:42 18.03.2026

  • 49 Хмм

    7 2 Отговор
    без ПП, мирчевото ДБ няма да влезе изобщо в парламента

    10:43 18.03.2026

  • 50 9ти септември

    1 3 Отговор
    В Беляне

    10:44 18.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Никога това няма да се случи !

    5 2 Отговор
    "силна България" в "силна Европа“.....Нон Сенс е и 36 години сме свидетели на несъстоятелността на това съждение.... кардинално погрешно и манипулативно

    10:45 18.03.2026

  • 53 604

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Василеску":

    Къв майстор е тоя голтъак..не се излагай пълен плюнчо е тоя...детето му щеше се гръмне..пълен пурко е..

    10:46 18.03.2026

  • 54 Вече не сте толова млади и красиви

    10 2 Отговор
    Но все сте си токова прости Мирчев....

    10:51 18.03.2026

  • 55 Гледаме само на запад.....

    4 0 Отговор
    Проблема е обаче че нищо не виждате пишлемета ....

    10:56 18.03.2026

  • 56 Костоф

    4 0 Отговор
    Жалка жълтопаветна измет

    10:56 18.03.2026

  • 57 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Аристократите":

    "Тия дето представляват синята аристокрация в градовете, всички са с болшевишка кръв. Не разбирам сините в държавата, как ги представляват червените наследници? Някаква много силна връзка има между тях. Каква е тая обвързаност, тая силна зависимост, или просто е любов. Необяснима."

    Няма никаква разлика между БКП и ППДБ, за да се нагоди БКП към новите реалности след студената война от червени се боядисаха в сини, от изток почнаха да гледат на запад. Иначе всичко друго си е запазено:
    -манифестациите на БКП станаха митинги на ППДБ за щяло и нещяло
    -БКП громеше прогнилия запад, ППДБ громи прогнилия изток
    -БКП анатемосваше инакомислещите, ППДБ анатемосват също тези, които имат различни възгледи
    -БКП беше окопана в държавата, медиите, ППДБ е окопана в медии, НПО-та
    -Доносниците Комунисти получаваха рубли от КГБ, доносниците от ППДБ получават евро и долари от посолствата и грантове от НПО-та
    -комунистите крадяха, ППДБ ги следват, само че не с 10% а с 6%, както беше при Барбутов
    -БКП имаше лозунг: "Рамо до рамо с КПСС", ППДБ имат лозунг: "Рамо до рамо с Урсула"
    -всички стари номенклатури, които с жар подкрепяха стария режим, сега с жар подкрепят ППДБ - Иво Инджев, Гого Лозанов, Илиян Василев и т.н.
    БКП и ППДБ едно към едно !

    10:56 18.03.2026

  • 58 ДъБили

    2 0 Отговор
    Лама Мирчев си иска малките сектантчета, като Божанков!

    10:57 18.03.2026

  • 59 Гледаме само на запад.....,

    4 0 Отговор
    Мирчев не отрече възможността за коалиция с Румен Радев, но и не потвърди..... седи, чака и гледа тъпо ....

    10:58 18.03.2026

  • 60 Успех Мирчев

    1 4 Отговор
    Успех на коалицията!

    10:59 18.03.2026

  • 61 Шишибоюви

    1 0 Отговор
    кавали

    11:00 18.03.2026

  • 62 Явор Божанков - безценното

    1 1 Отговор
    Сега кво ще прави ? А? .... У ДПС ли ши ходи чилякъ?

    11:01 18.03.2026

  • 63 Ало,съдебната власт?

    1 1 Отговор
    Самата дума "изнудване" е престъпление

    11:02 18.03.2026

  • 64 Ауууууу педофили

    2 1 Отговор
    Зетърчета и некрофили .... канибали....

    11:03 18.03.2026

  • 65 Онуфри

    0 1 Отговор
    Ма Асенчо ва стиска за топките с кефффффф!!!!

    11:04 18.03.2026

  • 66 Закона за лобизма

    3 1 Отговор
    На тези предатели им е най важен. Лобизъм, НПО-та и слугинаж

    11:06 18.03.2026

  • 67 всичко

    4 0 Отговор
    това са евтини пунтове, надуване на мускули за пред аудиторията. Божанката не го мислете, ще му уредят топло местенце в някоя агенция.

    11:08 18.03.2026

  • 68 Госあ

    0 0 Отговор
    ПП направиха грешка, че се коалираха със сините сектанти. Асен Василев и Денков са окей.

    11:22 18.03.2026

  • 69 Доктор

    0 0 Отговор
    Боклук.

    11:23 18.03.2026

