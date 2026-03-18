Ивайло Мирчев: Съгласихме се с условията на Асен Василев, но можеше и да не се явим на изборите

Коалицията ПП-ДБ е можело да не се яви на изборите заради изнудване от страна на "Продължаваме промяната" и отказ на Асен Василев да подпише листите. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.

Причината за това е мястото на досегашния депутат Явор Божанков в листите, разказа той.

"Божанков получи номинации от ДБ, но Асен Василев отказа да подпише листите. Няколко часа преди крайния срок за регистрация можеше да не се явим на изборите", допълни още Ивайло Мирчев.

Той каза, че ДБ се съгласили на условията на Асен Василев, за да не провалят енергията на хората от протестите в края на миналата година.

"Не бива да има разделение и дрязги, а трябва да разширяваме подкрепата си, за да разбием досегашния модел на управление. Доказали сме, че можем да бъдем страхотна опозиция, но не това е най-доброто за хората", обясни Мирчев.

Мирчев не отрече възможността за коалиция с Румен Радев, но и не потвърди.

„Гледаме само на запад, искаме силна България в силна Европа“, потвърди той. И предложи организиране на телевизионен дебат между него, Румен Радев и Бойко Борисов.

Според Мирчев служебното правителство е микс между хора, които са били в ПП и ГЕРБ.