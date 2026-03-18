Откриха тяло на мъж край морето във Варна

Тяло на мъж е било открито тази сутрин в морето край Варна, след като е изплувало във водата в района на Кораборемонтния завод.

По първоначална информация трупът е забелязан около един от плаващите докове, като сигналът е подаден в 8,32 часа от служители на обекта.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са започнали работа по установяване на самоличността на мъжа и причините за смъртта. По случая е образувано разследване.