Откриха тяло на мъж край морето във Варна

Откриха тяло на мъж край морето във Варна

18 Март, 2026 10:24 1 023 4

  • варна-
  • труп-
  • тяло

На място незабавно са изпратени екипи на полицията

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тяло на мъж е било открито тази сутрин в морето край Варна, след като е изплувало във водата в района на Кораборемонтния завод.

По първоначална информация трупът е забелязан около един от плаващите докове, като сигналът е подаден в 8,32 часа от служители на обекта.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са започнали работа по установяване на самоличността на мъжа и причините за смъртта. По случая е образувано разследване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е кво разследват

    5 2 Отговор
    Ясно е, че е самоубийство

    10:42 18.03.2026

  • 3 география

    3 2 Отговор
    "край морето във Варна"?Бегъл поглед на карта ще ви запознае,че този край на морето е почти в централната част на Варна.Защо пишете отчаяни глупости ,не е ясно.Желаете де сте оригинални ли,какво?Същото е и с Евксиноград който е също извън,настрани.Някъде към Балчик.Варна започва от спирка Панорама и тама е Пето районно управление на МВР.Кой строи МВР извън град?На печата пише-пето РПУ-Варна.Така като доковете се намират от 120г.в центъра.На юг е Аспарухово който е по-голям от Шумен.

    10:47 18.03.2026

  • 4 сигурно е варналия

    2 2 Отговор
    те си се къпят в морето . цял живот там си живеят . много не знаят да плуват . не познават и кога има мъртво вълнение . влязат за кратко , поплискат поплискат и излизат . може да е инсулт .

    11:10 18.03.2026

