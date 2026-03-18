Божидар Божанов: Явор Божанков не в листите по категорично настояване на "Продължаваме Промяната"

„В политика няма особено значение на кое място си в листата. Важното е колко работа вършиш и как това се оценява от хората. Никой не е повече от избирателите. В ПП-ДБ има спорове по различни теми, но ние сме обединени от общи ценности и приоритети. Върховенство на закона, борба с корупцията и мястото на България в сърцето на България – това са ценности, които обединяват партиите в коалицията, но по-важното е, че обединяват избирателите.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в студиото на „Денят започва“ по БНТ.

Лидерът на „Да, България“ коментира решението на коалицията Явор Божанков да не бъде в листите за предстоящите избори, като заяви, че това се е случило по категорично настояване на „Продължаваме Промяната“ и алтернативата е била ПП-ДБ да не се яви в някой от избирателните райони в страната.

По отношение на служебния кабинет, Божанов е категоричен, че „правителството е на Андрей Гюров. Част от министрите имат история с различни политически формации, но общото кратно между тях е техния професионализъм и опит. Ключовата задача на правителството е да осигури честни избори и да противодейства не само купуването на гласове, но и използването на държавната машина за осигуряване на средства за контролиране на гласове.“

Божидар Божанов подкрепи мерките на кабинета за помощи за високите цени на горивата. „Винаги сме защитавали тезата, че помощта от държавата трябва да бъде насочена към уязвимите групи, които реално имат нужда, а не да се раздават пари на калпак. Такъв е случая и в момента, с предвиденото от кабинета подпомагане, свързано с високите цени на горивата. Това е правилният подход.“

Божанов заяви, че няма пакт за ненападение между ПП-ДБ и Радев. „В следващия парламент ще търсим подкрепа за основните ни приоритети, включително за антикорупционната ни програма и за избор на нов ВСС,“ заяви депутатът.