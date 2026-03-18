Божидар Божанов: Явор Божанков не в листите по категорично настояване на "Продължаваме Промяната"

18 Март, 2026 10:31 668 23

Алтернативата беше ПП-ДБ да не се яви в някой от избирателните райони в страната, обясни той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„В политика няма особено значение на кое място си в листата. Важното е колко работа вършиш и как това се оценява от хората. Никой не е повече от избирателите. В ПП-ДБ има спорове по различни теми, но ние сме обединени от общи ценности и приоритети. Върховенство на закона, борба с корупцията и мястото на България в сърцето на България – това са ценности, които обединяват партиите в коалицията, но по-важното е, че обединяват избирателите.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в студиото на „Денят започва“ по БНТ.

Лидерът на „Да, България“ коментира решението на коалицията Явор Божанков да не бъде в листите за предстоящите избори, като заяви, че това се е случило по категорично настояване на „Продължаваме Промяната“ и алтернативата е била ПП-ДБ да не се яви в някой от избирателните райони в страната.

По отношение на служебния кабинет, Божанов е категоричен, че „правителството е на Андрей Гюров. Част от министрите имат история с различни политически формации, но общото кратно между тях е техния професионализъм и опит. Ключовата задача на правителството е да осигури честни избори и да противодейства не само купуването на гласове, но и използването на държавната машина за осигуряване на средства за контролиране на гласове.“

Божидар Божанов подкрепи мерките на кабинета за помощи за високите цени на горивата. „Винаги сме защитавали тезата, че помощта от държавата трябва да бъде насочена към уязвимите групи, които реално имат нужда, а не да се раздават пари на калпак. Такъв е случая и в момента, с предвиденото от кабинета подпомагане, свързано с високите цени на горивата. Това е правилният подход.“

Божанов заяви, че няма пакт за ненападение между ПП-ДБ и Радев. „В следващия парламент ще търсим подкрепа за основните ни приоритети, включително за антикорупционната ни програма и за избор на нов ВСС,“ заяви депутатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    6 1 Отговор
    ако се гледа кой политик колко работа е свършил сите политици у нас сте за кофата за боклук

    10:33 18.03.2026

  • 2 розово дилдо

    2 1 Отговор
    обичам божанките

    10:33 18.03.2026

  • 3 Сила

    4 1 Отговор
    Божанов , Божанков ....не се знае кой кой е !!!?
    Дайте некви нови фамилии бе , тия са пълна каша ...народа се бърка !!!

    10:34 18.03.2026

  • 4 Хмм

    5 1 Отговор
    да не те искат, голям срам

    10:38 18.03.2026

  • 5 Самия ББожанов не е водач на листа

    5 0 Отговор
    Едва пети е в листата на един МИР в София.

    10:40 18.03.2026

  • 6 Делю Хайдутин

    2 3 Отговор
    Божанов и Божанков да не са роднини?

    10:41 18.03.2026

  • 7 провинциалист

    2 3 Отговор
    Тоя защо винаги гледа така, сякаш някой му е изял закуската?

    10:41 18.03.2026

  • 8 Явор божо

    5 2 Отговор
    Не трябва да е в листите нито в партията както и Дани ло. Правилно са постъпили ПП.

    10:42 18.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Никъде по света не се уважават

    6 0 Отговор
    Отстъпници. Камоли отстъпници за втори трети и за пореден път.

    10:44 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Той е

    5 1 Отговор
    Божанков е политическа пеперудка.

    10:45 18.03.2026

  • 14 Хмм

    4 0 Отговор
    защо Божанков не е разследван за случая със сина му, който пребъркал якето на един от гостите (кражба?) и стрелял и осакатил човек (опит за убийство?)

    Коментиран от #16

    10:46 18.03.2026

  • 15 Бих те подкрепил но

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "дцкаедс":

    Ти никого не си подкрепил от предходните. Трол ли си или това е риторичен въпрос.

    Коментиран от #17

    10:48 18.03.2026

  • 16 Защото е милионер а може би и мутра

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Затова се натиска и за парламента.

    10:50 18.03.2026

  • 17 кесцва

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бих те подкрепил но":

    Ти кои искаш да подкрепя бре??? Кои ти харесва от тези дето те яздят вече 36 г??? Кои най добре те ограбва и докара България да прилича на кочина??? И знаеш ли колко ме интересува дали точно ти ще ме подкрепиш??? Предложи някои дето да го харесаме. Само Величие до сега 1 г са на терен и вършат нещо реално. Всички други само приказват или като Коци циганина на ГЕРБ си вдига 2 ра къща. Предложи някои за харесване.

    10:53 18.03.2026

  • 18 Изведнъж

    3 0 Отговор
    Божанков стана любимец на лизаторите

    10:55 18.03.2026

  • 19 Хмм

    3 0 Отговор
    Божанков като иска да гласува свободно, да се явява като независим кандидат, да събере необходимите подписи и се регистрира в ЦИК

    11:01 18.03.2026

  • 20 Единствен

    0 2 Отговор
    Единствения истински човек в парламента,няма кой да го търпи там.

    11:06 18.03.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор
    Колкото и да го тъпчат тоя, партията ви пак си остава същото !@$%. И не ми се преструвайте, че сега с Радев ще се чегъртате. Ако не бяхте заедно, нямаше да ви приеме фалшивите декларации още в началото.

    11:14 18.03.2026

  • 22 зализания педофил трие

    0 0 Отговор
    ПП и ДБ педофили, ами тои няма 1 ден трудов стаж бре??? Този калпаазанин Божанков е същия като вас, некадърник дето няма 1 ден да е работил нещо. От поне 5 г пърди в парламента, а не е ходил да работи нищо, не се е бръснал сутрин за работа и не е изкарал и 1 лев с работа. От ученик е в парламента и е на издръжка от българите дето докара до бедност. Същия като вас, некадърници дето прахте и се сглобявахте с лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и свинята. А освен че сте калпави и некадърни, с парите на бедните българи, храните и чужди боклуци. За българите викате че няма, ама храните бандера фашистите на наркомана Зеленски. И цялата сметка я плаща бедния българин. Не стига че вас хранят и поят некадърници, ами и с парите на българите храните чужди душмани??? И сега искате пак да ядете и пиете за сметка на българите. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Време е да се разплатим и с вас некадърни педофили и боклуци. Никакъв глас за вашата секта некадърници.

    11:15 18.03.2026

  • 23 парламент ООД

    0 0 Отговор
    Щом се изпълнява чинно волята на лидера на партия, то на изборите имащите партии поне 4%, да получават съответния процент депутатски акции и депутати да са само лидерите с тежест за законодателството съобразно акциите им. Така ще се спестят народни депутатски заплати от безделници, на които е забранено да имат собствено мнение, различно от това на лидерите им.

    11:15 18.03.2026

