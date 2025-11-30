Новини
Спешни мерки: СO мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за сметосъбирането на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

Спешни мерки: СO мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за сметосъбирането на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

30 Ноември, 2025 17:17 671 20

За да се предотврати натрупването на отпадъци около кофите, общината разполага големи контейнери тип „гондола“ на ключови места. Една от тези точки е на границата между районите „Подуяне“ и „Слатина“ - терен общинска собственост.

Спешни мерки: СO мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за сметосъбирането на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столична община е предприела спешни мерки за овладяване на кризата със сметосъбирането в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. На извънреден брифинг кметът Васил Терзиев и заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увериха, че е мобилизиран целият наличен ресурс, за да се гарантира чистотата в засегнатите квартали, съобщават от Нова телевизия.

-Мобилизация на техника и човешки ресурс

„Мобилизираме всичко, с което разполагаме. Извън това очакваме допълнителна техника през другата седмица - нови 6 камиона, с които да повишим капацитета“, заяви Надежда Бобчева. Към момента на терен работят общо 11 сметосъбиращи машини, като се очаква техният брой да нарасне до 14 в кратки срокове.

-Стратегия с „буферни“ контейнери

Кметът на район „Подуяне" Кристиян Христов и кметът на „Слатина" Георги Илиев поясниха, че тези контейнери ще служат основно за претоварване на събрания от малките улици боклук от екипите и доброволците, за да не се губи време в курсове до завода за отпадъци. Въпреки това, гражданите също могат да изхвърлят там едрогабаритни отпадъци.

Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов и кметът на „Слатина“ Георги Илиев поясниха, че тези контейнери ще служат основно за претоварване на събрания от малките улици боклук от екипите и доброволците, за да не се губи време в курсове до завода за отпадъци. Въпреки това, гражданите също могат да изхвърлят там едрогабаритни отпадъци.

-Призив към гражданите и бъдещи предизвикателства

„Работим неуморно, за да намерим трайни решения. Искаме да успокоим гражданите, че за тези три района е свършена необходимата работа“, каза Терзиев.

Районните кметове призоваха столичани да изхвърлят отпадъците разделно, за да намалят обема на общия боклук, и да не изхвърлят строителни материали в контейнерите за битова смет. Те апелираха и за сигнализиране при препълнени кофи чрез наличните мобилни приложения и уебсайтове.

Извън темата за сметосъбирането, на брифинга бяха засегнати и промените в организацията на движението в центъра. Същевременно беше обявена и конкретна стъпка в тази посока - от утре паркингът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се премахва, а пространството става изцяло пешеходна зона, като целта е то да бъде трайно освободено от автомобили и облагородено.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    3 2 Отговор
    Общински фирми трябва да обслужват чистотата на града, а как ще се справят, зависи от уменията на кмета да управлява в интерес на гражданите или в интерес на частни с предлагащи комисионни фирми.

    17:38 30.11.2025

  • 2 терзийко не му дреме

    7 0 Отговор
    той потен вода не е пил и гладен не е лягал

    17:43 30.11.2025

  • 3 замислен

    6 0 Отговор
    В люлин защо махнаха големите контейнери тип "гондола"? Тъкмо хората се научиха че може там да си изхвърлят боклуците.

    17:48 30.11.2025

  • 4 Нищоправеца

    9 0 Отговор
    Тоя лешпер е пълноправен наследник на дяда си - само плямпа и нищо не върши. а това, че грам не вдява от това за което е сложен от "софиянци" е ясно и на малките деца. Ако беше в соца щеше да направим бляскава кариера

    17:49 30.11.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    4 2 Отговор
    Що бе не го събирайте България си е ке неф и сметище.
    Чеха добре ни беше изобразил като турска клекалка а оталианските общини си даваха тука бокл ука за изгаряне

    17:54 30.11.2025

  • 6 каква криза?

    12 0 Отговор
    За тази "криза" предупреждават от поне два месеца. Какви са тези камиони дето щели да дойдат чак другата седмица? Защо не тази седмица? Умнокрасив жълтопаветен ДС планктон.

    17:59 30.11.2025

  • 7 Анонимен

    10 0 Отговор
    Кмете навън е пълно с боклуци шума кал плъхове и на теб не ти пука а СОФИЯ МЪЛЧИ ЗАЩО

    18:08 30.11.2025

  • 8 оня с питон.я

    7 0 Отговор
    Червената василка превърна софия в град от бангладеш оставка некадърник.

    18:12 30.11.2025

  • 9 Сега трябваше масово да има кофи за

    1 0 Отговор
    Разделно събиране и софиянците докато гледат сериалите и вечерните шоу програми да разделят боклука в апартаментите си и сутрин да изхвърлят разделените боклуци

    Коментиран от #10, #14

    18:13 30.11.2025

  • 10 няма кофи

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сега трябваше масово да има кофи за":

    Да се приеме управлението на боклука като в Брюксел. Без кофи.

    18:14 30.11.2025

  • 11 Дедо Джо

    3 1 Отговор
    Некъв другар се беше изцепил тука че София винаги е била синя. е вие сините от село дошли, в кочина и нечистотии ли обичате да живеете? Ужким били европейци а ги влече към конго и папуа нова гвинея.

    18:15 30.11.2025

  • 12 Терзийски

    2 1 Отговор
    Вижте сега, трябва да се разчисти място за разчертаване на зони !

    18:15 30.11.2025

  • 13 Капитан Крийч

    3 2 Отговор
    Нищо не е загубено. Важното е да продължавате да купувате мизерни апартаментчета на швейцарски цени в бунището. Не по-малко важно, разбира се, е че има банани.

    18:17 30.11.2025

  • 14 Капитан Крийч

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сега трябваше масово да има кофи за":

    Скоро ще събираме разделно онея от парламента и общината.

    18:19 30.11.2025

  • 15 Гражданин от НРБ

    4 0 Отговор
    Васко, от бизнеса идваш, основни бизнес правила не си научил. Когато не ставаш, напускаш. Когато не се получава, захващаш се с нещо друго.

    Коментиран от #18

    18:22 30.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Верно ли

    6 0 Отговор
    По-добре да мобилизират Летящата коза - тя ще събере боклука с колата и ще го закара в съседния квартал :)))) С бяло яке... Боже, прибери си вересиите!

    18:26 30.11.2025

  • 18 Верно ли

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гражданин от НРБ":

    Е, как да напусне, като си е направил заплатката 10К - за нищоправене!

    Коментиран от #20

    18:27 30.11.2025

  • 19 СОС

    5 0 Отговор
    Контролния "Орган" Васко Зоната, ще осигури на софиянци чиста и спокойна зима ! Майтап бе Уили :)))

    18:30 30.11.2025

  • 20 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Верно ли":

    Да бе ,Тук не говорим от завист въпросът е със морала как ще принудиш 3мил. Да живеят със до 1,000лв и във същото време началниците сами си определят заплатите ,,КАДЕ Е ДЪРЖАВАТА ,,

    18:45 30.11.2025

