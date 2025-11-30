Спешни мерки: СO мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за сметосъбирането на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

Столична община е предприела спешни мерки за овладяване на кризата със сметосъбирането в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. На извънреден брифинг кметът Васил Терзиев и заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увериха, че е мобилизиран целият наличен ресурс, за да се гарантира чистотата в засегнатите квартали, съобщават от Нова телевизия.
-Мобилизация на техника и човешки ресурс
„Мобилизираме всичко, с което разполагаме. Извън това очакваме допълнителна техника през другата седмица - нови 6 камиона, с които да повишим капацитета“, заяви Надежда Бобчева. Към момента на терен работят общо 11 сметосъбиращи машини, като се очаква техният брой да нарасне до 14 в кратки срокове.
-Стратегия с „буферни“ контейнери
За да се предотврати натрупването на отпадъци около кофите, общината разполага големи контейнери тип „гондола“ на ключови места. Една от тези точки е на границата между районите „Подуяне“ и „Слатина“ - терен общинска собственост.
Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов и кметът на „Слатина“ Георги Илиев поясниха, че тези контейнери ще служат основно за претоварване на събрания от малките улици боклук от екипите и доброволците, за да не се губи време в курсове до завода за отпадъци. Въпреки това, гражданите също могат да изхвърлят там едрогабаритни отпадъци.
-Призив към гражданите и бъдещи предизвикателства
„Работим неуморно, за да намерим трайни решения. Искаме да успокоим гражданите, че за тези три района е свършена необходимата работа“, каза Терзиев.
Районните кметове призоваха столичани да изхвърлят отпадъците разделно, за да намалят обема на общия боклук, и да не изхвърлят строителни материали в контейнерите за битова смет. Те апелираха и за сигнализиране при препълнени кофи чрез наличните мобилни приложения и уебсайтове.
Извън темата за сметосъбирането, на брифинга бяха засегнати и промените в организацията на движението в центъра. Същевременно беше обявена и конкретна стъпка в тази посока - от утре паркингът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се премахва, а пространството става изцяло пешеходна зона, като целта е то да бъде трайно освободено от автомобили и облагородено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
17:38 30.11.2025
2 терзийко не му дреме
17:43 30.11.2025
3 замислен
17:48 30.11.2025
4 Нищоправеца
17:49 30.11.2025
5 Хеми значи бензин
Чеха добре ни беше изобразил като турска клекалка а оталианските общини си даваха тука бокл ука за изгаряне
17:54 30.11.2025
6 каква криза?
17:59 30.11.2025
7 Анонимен
18:08 30.11.2025
8 оня с питон.я
18:12 30.11.2025
9 Сега трябваше масово да има кофи за
Коментиран от #10, #14
18:13 30.11.2025
10 няма кофи
До коментар #9 от "Сега трябваше масово да има кофи за":Да се приеме управлението на боклука като в Брюксел. Без кофи.
18:14 30.11.2025
11 Дедо Джо
18:15 30.11.2025
12 Терзийски
18:15 30.11.2025
13 Капитан Крийч
18:17 30.11.2025
14 Капитан Крийч
До коментар #9 от "Сега трябваше масово да има кофи за":Скоро ще събираме разделно онея от парламента и общината.
18:19 30.11.2025
15 Гражданин от НРБ
Коментиран от #18
18:22 30.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Верно ли
18:26 30.11.2025
18 Верно ли
До коментар #15 от "Гражданин от НРБ":Е, как да напусне, като си е направил заплатката 10К - за нищоправене!
Коментиран от #20
18:27 30.11.2025
19 СОС
18:30 30.11.2025
20 Луд
До коментар #18 от "Верно ли":Да бе ,Тук не говорим от завист въпросът е със морала как ще принудиш 3мил. Да живеят със до 1,000лв и във същото време началниците сами си определят заплатите ,,КАДЕ Е ДЪРЖАВАТА ,,
18:45 30.11.2025