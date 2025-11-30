Спешни мерки: СO мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за сметосъбирането на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев"

Столична община е предприела спешни мерки за овладяване на кризата със сметосъбирането в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. На извънреден брифинг кметът Васил Терзиев и заместник-кметът по екология Надежда Бобчева увериха, че е мобилизиран целият наличен ресурс, за да се гарантира чистотата в засегнатите квартали, съобщават от Нова телевизия.

-Мобилизация на техника и човешки ресурс

„Мобилизираме всичко, с което разполагаме. Извън това очакваме допълнителна техника през другата седмица - нови 6 камиона, с които да повишим капацитета“, заяви Надежда Бобчева. Към момента на терен работят общо 11 сметосъбиращи машини, като се очаква техният брой да нарасне до 14 в кратки срокове.

-Стратегия с „буферни“ контейнери

За да се предотврати натрупването на отпадъци около кофите, общината разполага големи контейнери тип „гондола“ на ключови места. Една от тези точки е на границата между районите „Подуяне“ и „Слатина“ - терен общинска собственост.

Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов и кметът на „Слатина“ Георги Илиев поясниха, че тези контейнери ще служат основно за претоварване на събрания от малките улици боклук от екипите и доброволците, за да не се губи време в курсове до завода за отпадъци. Въпреки това, гражданите също могат да изхвърлят там едрогабаритни отпадъци.

-Призив към гражданите и бъдещи предизвикателства

„Работим неуморно, за да намерим трайни решения. Искаме да успокоим гражданите, че за тези три района е свършена необходимата работа“, каза Терзиев.

Районните кметове призоваха столичани да изхвърлят отпадъците разделно, за да намалят обема на общия боклук, и да не изхвърлят строителни материали в контейнерите за битова смет. Те апелираха и за сигнализиране при препълнени кофи чрез наличните мобилни приложения и уебсайтове.

Извън темата за сметосъбирането, на брифинга бяха засегнати и промените в организацията на движението в центъра. Същевременно беше обявена и конкретна стъпка в тази посока - от утре паркингът пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ се премахва, а пространството става изцяло пешеходна зона, като целта е то да бъде трайно освободено от автомобили и облагородено.