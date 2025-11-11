Новини
България »
София »
Иван Таков: След по-малко от три седмици „Изгрев”, „Подуяне” и „Слатина” ще са в положението на „Красно село” и „Люлин”

Иван Таков: След по-малко от три седмици „Изгрев”, „Подуяне” и „Слатина” ще са в положението на „Красно село” и „Люлин”

11 Ноември, 2025 20:04 575 17

  • иван таков-
  • аларма-
  • три седмици-
  • изгрев-
  • подуяне-
  • слатина

„В момента отново водим разговор как да спасим едно положение, в което ни е вкарала Столичната община и кметът, заедно със заместниците му. Те не овладяват ситуацията”, заяви още Таков

Иван Таков: След по-малко от три седмици „Изгрев”, „Подуяне” и „Слатина” ще са в положението на „Красно село” и „Люлин” - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В „Люлин” и „Красно село” контейнерите преливат, това очаква цяла София. Това предупреди в ефира на „Денят на живо” по NovaNews Иван Таков, председател на групата общински съветници на БСП.

„Преди по-малко от месец бях тук и ви казах точно какво ще се случи. След по-малко от три седмици трите района – „Изгрев”, „Подуяне” и „Слатина”, ще бъдат в същото положение, в което са „Красно село” и „Люлин”, заяви Иван Таков.

„Изключително виден е провалът на кмета и на администрацията на Столичната община в системата за управление на отпадъците”, смята той. „В момента отново водим разговор как да спасим едно положение, в което ни е вкарала Столичната община и кметът, заедно със заместниците му. Те не овладяват ситуацията”, заяви Иван Таков.

„В четвъртък ще гледаме доклад, който предвижда за „Люлин“ и „Красно село“, както и за трите нови района, за които се очаква да имат проблеми от 1 декември, да се закупи техника чрез Общинския съвет. Целта е да се облекчи първоначалният удар, който ще настъпи след спирането на сметоизвозването”, коментира Таков.

И обясни, че почти всички обществени поръчки се обжалват.

„Дори да си купите кламери през Общинския съвет, поръчката ще бъде обжалвана. За 2 години те трябваше да натрупат опит и да знаят, че почти всички общински поръчки се обжалват. А тук говорим за над 500 милиона лева. Разбира се, че се очакват обжалвания. Затова винаги една такава процедура се започва поне година по-рано”, каза Таков.

„Мен ме учудва това спокойствие, с което те работят, предвид ситуацията в момента в града. Те нямат никаква идея какво ще правят със зимното почистване. След около месец, ако завали сняг и боклукът не се извозва, представяте ли си в какво бедствено положение ще изпадне градът. Виждате и проблема с листата – в районите, където няма сметопочистване, няма кой да ги изчисти. На 7 януари изтичат последните договори, което означава, че 19 столични района ще бъдат в бедствено положение”, заяви Таков. И допълни, че грешката е със забавената поръчка.

„Иначе приказките за „борба с мафията“ звучат нелепо, когато в същото време кметът продължава да дава пари на същите фирми чрез удължаване на договорите. Договорите изтекоха още през април. В момента изтича шестмесечният буферен срок, предвиден при обжалвания”, продължи Таков. „Говорил съм и с районните кметове, където предстои да изтекат договорите. Те имат готовност и очакват помощ от Столичния общински съвет – ние ще я дадем, но това са частични решения".

„Решението винаги е било едно: общината да поеме изцяло почистването на столицата – зимно, лятно, всякакво. Това е единственият изход", смята той.

Сагата с „Лукойл” и може ли градският транспорт да остане без гориво?

„Това касае единствено и само дизеловите автобуси, които са в столичния автотранспорт. Те не са малко, но не са и чак толкова много. Надявам се наистина да не се стигне до спиране на доставките на дизел за автотранспорта. Разбира се, по-голямата част от превозните средства са на ток и на метан, така че там не очакваме сътресения чак толкова големи. Но, разбира се, винаги при такава опасност отново превантивно трябва да се мисли за излизане от ситуацията", каза Иван Таков. Той припомни, че има внесен доклад със Спаси София, с който се подканва кметът да се замисли за сериозен инвестиционен кредит.

„Миналата година приехме един доклад, който е в размер на 1 милиард лева за подмяна на голяма част от наземния градски транспорт – тролеи, трамваи, автобуси, електробуси. Наистина една огромна трансформация", заяви Таков. „Ние сме входирали в момента доклад за инвестиционен кредит, с който даваме правомощие на кмета да преговаря с банки за такъв кредит в размер на 400 милиона лева, за да могат да се закупят нови трамваи, защото процедурите вече са проведени, но са без финансиране – за тролеи, за електробуси".

Разширяването на зоните за паркиране

„Нашата позиция винаги е била последователна – против разширяването на зоните и повишаването на цените. Още преди 10 години, в Комисията по транспорт, казах, че София не може и не трябва да бъде превърната в един голям платен паркинг. Повишаването на цените и разширяването на зоните не е реформа. Реформа е изграждането на паркинги и подобряването на градския транспорт, чиято цел е автомобилите да се извадят от тротоарите и уличните платна”, каза Таков.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски

    8 3 Отговор
    Гнусна герберска подлога

    20:09 11.11.2025

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Как съветниците от БКП - БСП, ГЕРБ, ДПС , ще обяснат факта, че боклука който извозва в момента Общината е в пъти по малък обем ? Къде сте спали толкова години ?

    20:10 11.11.2025

  • 3 БКП Ново начало

    5 2 Отговор
    Тоя пък кой беше ?
    Ааааа, д е б и л а , който произлиза от шумкарското семейство таков, npocтите овчари, назначени от москва.

    20:13 11.11.2025

  • 4 Абе Таков

    6 0 Отговор
    Нали тоя ДС кмет е от вашто БКП

    20:13 11.11.2025

  • 5 Бойко Гея

    4 2 Отговор
    Важното е да продължавате да купувате коптори на швейцарски цени и да гласувате за герб и новото начало.

    20:15 11.11.2025

  • 6 Пенка

    3 1 Отговор
    Не разбирам защо софиянци стоят и търпят.За други проблеми веднага скачат на жълтите павета,а сега търпят зловонията на разлагащ се боклук.Това ми е чудно.Дните се нижат а проблема се задълбочава.

    Коментиран от #16

    20:19 11.11.2025

  • 7 Иван

    2 1 Отговор
    А а защо нЕкой, по-читав в акъла от всички вас, големите умници, не помисли и помогне да се предлагат на хората един път на два, три месеца, ден за едър боклук като мебели и т.н?! Уведомявайте живущите в квартала кой ден, къде ще им предложите едрогабаритни контейнери за такъв боклук, да си знаят, с брошури в квартала. Тогава ще е по-лесно с ежедневен хранителен отпадък, в други контейнери. Това безразборно изхвърляне на кой каквото се сети и когато се сети , да спре, с глоби. Как да се понаучат на нещо европейско и изобщо правилно хора от други хора, тъпаци като тях?!

    20:22 11.11.2025

  • 8 Таков

    2 6 Отговор
    Още от първите месеци се разбра, че Умори София и Кмета ще съсипят всичко до което се докоснат. Потрошиха половин София, дървета, улици, тротоари, някаква щура организация на движението, взеха местата за инвалиди, скапаха всички де що можаха, кметове вкараха в схеми и за капак и боклука квартал по квартал. Стискай палци да не завали сняг, че тогава всички СОС-аджии трябва да взимате лопатите и да риете по улиците, защото и вие сте толкова виновни с нищоправене.

    20:25 11.11.2025

  • 9 Българин

    1 1 Отговор
    С една дума, г-н Таков очаква сметоизвозването да се подобри!

    20:26 11.11.2025

  • 10 Б.си бokлyka !

    4 0 Отговор
    Тоя е типичен внук на шумкарин, продал родината си на ypoдите от СССР.
    Като внука на ДС началника от Перник - Делян пеевски.

    Коментиран от #13

    20:27 11.11.2025

  • 11 Жалки продажни герберасти 🤪🤡

    3 2 Отговор
    Сега е ред на карлос контейнера да ръси cлyз вместо моZък, щото им липсва.

    20:29 11.11.2025

  • 12 Човечецът

    3 3 Отговор
    Едва ли този човечец може да бъде експерт по каквото и да е. Единствената му умствена възможност е да критикува и служи някому.

    20:42 11.11.2025

  • 13 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Б.си бokлyka !":

    Напълно вярно, но тия нямат срам.

    20:43 11.11.2025

  • 14 И докога ще го търпите?

    3 1 Отговор
    Ве са останали малко сопи, с които да изхвърлите Терзиев от кетското място. Или обожавате боклука.

    20:43 11.11.2025

  • 15 Хм...

    1 1 Отговор
    Таковци, маковци, хербери, контрери, дебели такита... пиявици! Не ви искаме, крадци!

    20:45 11.11.2025

  • 16 БайБоцимир

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пенка":

    Ще търпим, докато не изгоним опгербдпс-ново начало и приближените им! Мутрите може да вилнеят в провинцията, да крадат и тормозят крепостните селяни, но не и в София!

    20:48 11.11.2025

  • 17 Красимир Петров

    0 1 Отговор
    Най-некадърният кмет в историята на София

    20:48 11.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове