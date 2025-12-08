Зам.-кметът Надежда Бобчева призна, че в "Люлин" и "Красно село" няма как редовно да се извозват боклука

Очакваме в близките дни да се включи допълнителната техника, която беше получена миналата седмица от Гората.бг за кризисните ситуации със сметосъбирането в София. Това каза зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева на брифинг пред журналисти по повод временната организация на сметосъбирането в районите „Люлин”, „Красно село”, „Слатина”, „Подуяне” и „Изгрев” в София.

Двата нови камиона бяха в сервиз за обслужване през последните дни и се надяваме, че още утре да бъдат на терен, посочи Бобчева. Срокът на конкурса за закупуване на техника втора ръка изтече миналата седмица, а през тази седмица трябва да се гледат офертите, каза тя, цитирана от БТА.

Бобчева обясни, че в районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ на терен в днешния ден работят седем големи камиона от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и шест малки. По думите ѝ в „Изгрев“ няма засметяване, докато в „Слатина“ и „Подуяне“ има по-критични места.

Надяваме се до края на седмицата да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в „Люлин“ и „Красно село“. До Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено относно критичните точки на сметоизвозване в районите, каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество “Софекострой” Николай Щерев.

Направили сме организация и средно на ден около девет камиона влизат в „Люлин“, но ние ги дърпаме след като си приключат смените в редовните региони, добави той. Мисля, че ще успеем да се справим, особено като идва допълнителна техника до края на седмицата. До голяма степен е осигурен и персонал за техниката. Тази седмица влизаме с всичките си ресурси в „Люлин", а редовното сметоизвозване очакваме да се стартира от края на другата седмица, уточни Щерев.

По думите в момента в „Люлин“ се чисти с девет камиона, които са от други райони, а до края на седмицата ще има шест камиона специално за района.

Щерев коментира, че сметоизвозването и почистването на голям район като „Люлин" изисква сериозна организация, която отнема време.

На 1 декември влезе в сила въведена от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". Мярката бе наложена поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в районите.