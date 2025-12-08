Новини
Зам.-кметът Надежда Бобчева призна, че в "Люлин" и "Красно село" няма как редовно да се извозват боклука

Зам.-кметът Надежда Бобчева призна, че в "Люлин" и "Красно село" няма как редовно да се извозват боклука

8 Декември, 2025 18:07

8 Декември, 2025 18:07 511 14

Общината очаква в близките дни да се включи допълнителната техника за сметосъбирането в София

Зам.-кметът Надежда Бобчева призна, че в "Люлин" и "Красно село" няма как редовно да се извозват боклука - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакваме в близките дни да се включи допълнителната техника, която беше получена миналата седмица от Гората.бг за кризисните ситуации със сметосъбирането в София. Това каза зам.-кметът на Столична община Надежда Бобчева на брифинг пред журналисти по повод временната организация на сметосъбирането в районите „Люлин”, „Красно село”, „Слатина”, „Подуяне” и „Изгрев” в София.

Двата нови камиона бяха в сервиз за обслужване през последните дни и се надяваме, че още утре да бъдат на терен, посочи Бобчева. Срокът на конкурса за закупуване на техника втора ръка изтече миналата седмица, а през тази седмица трябва да се гледат офертите, каза тя, цитирана от БТА.

Бобчева обясни, че в районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ на терен в днешния ден работят седем големи камиона от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и шест малки. По думите ѝ в „Изгрев“ няма засметяване, докато в „Слатина“ и „Подуяне“ има по-критични места.

Надяваме се до края на седмицата да сме осигурили организацията на редовното сметоизвозване в „Люлин“ и „Красно село“. До Коледа смятаме, че всичко ще бъде решено относно критичните точки на сметоизвозване в районите, каза зам.-изпълнителният директор на общинското дружество “Софекострой” Николай Щерев.

Направили сме организация и средно на ден около девет камиона влизат в „Люлин“, но ние ги дърпаме след като си приключат смените в редовните региони, добави той. Мисля, че ще успеем да се справим, особено като идва допълнителна техника до края на седмицата. До голяма степен е осигурен и персонал за техниката. Тази седмица влизаме с всичките си ресурси в „Люлин", а редовното сметоизвозване очакваме да се стартира от края на другата седмица, уточни Щерев.

По думите в момента в „Люлин“ се чисти с девет камиона, които са от други райони, а до края на седмицата ще има шест камиона специално за района.

Щерев коментира, че сметоизвозването и почистването на голям район като „Люлин" изисква сериозна организация, която отнема време.

На 1 декември влезе в сила въведена от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев", „Подуяне" и „Слатина". Мярката бе наложена поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в районите.


  • 1 Пуфи

    6 1 Отговор
    Боклуците от парламента да чистят боклука в кварталите

    Коментиран от #9

    18:10 08.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Носете си боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    18:11 08.12.2025

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор
    Бобчева ви казва, че ще се наложи да полагате безвъзмезден обществен труд като в Руанда.

    18:11 08.12.2025

  • 4 Да,бе

    11 0 Отговор
    За какво тогава да се плащат местни данъци и такси.Навсякъде се напълни с некадърни лапачи на обществени пари.Противоестествен подбор.

    18:12 08.12.2025

  • 5 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Лесно е да издигаш предизборни лозунги "ремонт на ремонта", дадоха им доверие, но да се управлява милионен град с безброй обслужващи фирми, не е по възможностите на всеки кандидат за кмет.

    18:13 08.12.2025

  • 6 Промяна

    6 2 Отговор
    СОФИЯ ЗАТЪНАЛА В БОКЛУЦИ НО ВСИЧКО СЕДИ И МЪЛЧИ СОФИЯ Е СЛЯПА ЗА МИЗЕРИЯТА ПЛЪХОВЕТЕ ШУМАТА КАЛТА ЗА НЕМОЩТА НА КМЕТ И БОНЕВЦИ СОФИЯ ЗАЩО МЪЛЧИШ КЪДЕ ТИ Е ПРОТЕСТА СРЕЩУТЕРЗИЕВ

    18:15 08.12.2025

  • 7 Промяна

    6 1 Отговор
    СОФИЯ ЗАТЪНАЛА В БОКЛУЦИ НО ВСИЧКО СЕДИ И МЪЛЧИ СОФИЯ Е СЛЯПА ЗА МИЗЕРИЯТА ПЛЪХОВЕТЕ ШУМАТА КАЛТА ЗА НЕМОЩТА НА КМЕТ И БОНЕВЦИ СОФИЯ ЗАЩО МЪЛЧИШ КЪДЕ ТИ Е ПРОТЕСТА СРЕЩУТЕРЗИЕВ

    18:16 08.12.2025

  • 8 Това комунистическо

    5 1 Отговор
    изродено създание ,изпълняващо ролята на кмет,незабавно да си дава оставка!

    18:18 08.12.2025

  • 9 От болната, на здравата..

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    Терзиев не чисти боклука, каква, в вината на парламента?

    Коментиран от #10

    18:19 08.12.2025

  • 10 Този нехранимайко,

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "От болната, на здравата..":

    безделничи и само простотии измисля,като например разширяването за зелената и синя зона.Оставка на да дава тоя шебек,незабавно!

    18:23 08.12.2025

  • 11 Василеску

    5 0 Отговор
    Просот с тези статийки провокирате непрекъснато са напомняме за неможачите от П и СС и да искаме никога повече да не управляват не само София, ами и дори боклуджийски камион.

    18:23 08.12.2025

  • 12 умна е бобчева

    4 0 Отговор
    колкото Миро на Лена

    и като всички от ПП

    18:30 08.12.2025

  • 13 НЕЩО

    1 0 Отговор
    уредено само защото си нещо ТО, това не е оправдание. Пълна Пародия сте

    18:50 08.12.2025

  • 14 Пълни

    1 0 Отговор
    Неможачи

    18:51 08.12.2025

