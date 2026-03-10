Вземете 50% отстъпка за хостинг от

10 март 1943 г. Холокостът в България

10 март 1943 г. Холокостът в България

10 Март, 2026 03:13 9 823 29

  • холокост-
  • българия-
  • спасяване на евреи

С намесата и на обществеността българските евреи са спасени

10 март 1943 г. Холокостът в България - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 март 1943 г. започва депортиране на 7144 евреи от Вардарска Македония. На 12 март са депортирани 161 евреи от Пиротско през Лом за Виена, а на 13 март 1943 г. започва депортиране на евреите от София.

На 24 декември 1940 г. правителственото мнозинство в XXV ОНС гласува специален Закон за защита на нацията, чрез който се регламентира лишаването на българските евреи от граждански и политически права, отстраняването им от стопанския живот на страната и отчуждаването на имуществата им. След като България подписва тристранния пакт на 1 март 1941 г., тя е подложена на още по-голям натиск от страна на хитлеристка Германия. От началото на 1942 г. годното за физическа работа еврейско население е разпределено принудително в работни групи и изпращано на обекти, където се изисква упражняването на тежък физически труд. Пристъпва се и към непосредствени мерки за ликвидиране на българските евреи.

На 22 февруари 1943 г. е сключено специално споразумение между пълномощника на Гестапо Т. Данекер и комисаря по еврейските въпроси на България Ал. Белев за депортиране на 20 000 души в лагерите на смъртта. Междувременно в столицата и други градове на страната непрестанно се предприемат нападения и погроми над еврейски домове и цели махали от членове и съмишленици на Съюза на българските национални легиони, на Всебългарския съюз "Отец Паисий" и др.

От друга страна, против Закона за защита на нацията, както и срещу предприетите дискриминационни действия срещу българските евреи, надигат глас видни обществени и културни дейци като Я. Сакъзов, Д. Казасов, Л. Стоянов и др. В протестната акция се включват и видни представители на Българската православна църква – митрополитите Стефан Софийски и Кирил Пловдивски, както и цели обществени организации – Съюзът на адвокатите, Съюзът на лекарите, Съюзът на художниците и др.

При тази обстановка цар Борис III и тогавашното правителство на проф. Б. Филов не се решават да изпълнят постигнатата договореност с Берлин. Като "компромисен вариант" е възприето депортирането на евреи само от новоприсъединените земи в Беломорието и Тракия. През март 1943 г. под предлог за прехвърлянето им във вътрешността на България 11 836 души евреи са отведени до дунавските пристанища и от там отправени за концентрационните лагери. Разработва се и нов план за допълнително депортиране на още 8560 евреи. Неговата реализация не се осъществява поради острата протестна вълна, в която се включват и някои дотогавашни правителствени симпатизанти – Д. Пешев, подпредседател на Народното събрание, и др.

На 17 март 1943 г. заместник-председателят на 25-ото Народно събрание Димитър Пешев пише писмо против депортирането на българските евреи, подкрепено от 42 депутати. С намесата и на обществеността българските евреи са спасени. През 2002 г. на среща на министрите на образованието на страните - членки на Съвета на Европа е взето решение от 2003 г. Международният ден в памет на Холокоста, който до 2002 г. се чества на 27 януари, да се отбелязва във всяка държава, съобразено с нейната национална история. В България е отбелязан за първи път на 10 март 2003 г. Обявен е с решение на Министерски съвет от 13 февруари 2003 г. като "Ден на Холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството". На този ден през 1943 г. пловдивският митрополит Кирил, по-късно български патриарх, и софийският екзарх Стефан предотвратяват депортирането към нацистките концлагери на стотици евреи от Пловдив.


България
  • 1 Жарко патронааа

    12 15 Отговор
    Жалко а е трябвало да идат на баня в аешвица

    Коментиран от #5

    07:35 10.03.2018

  • 2 1234

    17 6 Отговор
    Интересно, че протестите започват след битката при Сталинград!!! Чиста случайност.

    07:49 10.03.2018

  • 3 ПЕЮ

    6 9 Отговор
    ЕТО ПОРАДИ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ РУСКИЯТ ПАТРИАРХ НИ ОПРЕДЕЛИ

    08:06 10.03.2018

  • 4 Кукувци

    4 6 Отговор
    Факт е.

    08:20 10.03.2018

  • 5 Кукувци

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Жарко патронааа":

    Ви нормален ли сте?

    Коментиран от #9

    08:25 10.03.2018

  • 6 Българофил

    14 5 Отговор
    Щом Александър Втори ни е освободил от турците, значи Борис Трети е спасил евреите. Браво и на двамата, защото поемат отговорността. Но българският народ спасява евреите, защото 5 века е мачкат от турците и не може да допусне друг етнос да е унищожаван.Това е заветът на Левски!

    08:37 10.03.2018

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 tost

    14 1 Отговор
    Ko викате за народния съд ? че преди 1945 година България е била върха на сладоледа?

    Народния съд ни е нужен сега ,да изметем всички бивши ДС и комунисти от парламента (ББ,ЦЦ,сидеров,Курнелия,Местан ,Доган и всичката паплач около тях)

    08:45 10.03.2018

  • 9 Инвер Паша

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "Кукувци":

    Както се казва да честитим на юдеите банятааа хахахах а преди това да влезнат пот душаветееее

    Коментиран от #12

    08:56 10.03.2018

  • 10 Гоуст

    10 4 Отговор
    Евреите ще излезнат ли с официално послание и да ни оближат г*** както руснаците очакваха? Или да почваме да се сърдим?

    09:02 10.03.2018

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кукувци

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Инвер Паша":

    Не сте добре.

    09:15 10.03.2018

  • 13 Кукувци

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Димитров":

    Може би. Но антиеврейското законодателство го е имало.

    09:16 10.03.2018

  • 14 Историк

    12 5 Отговор
    Най - антисемитската държава е Русия. Много преди холокоста руснаците са вършили еврейски погроми и евреите винаги са били изкупителна жертва на всички руски беди. Призива "Бей жидов, спассай Россию" де е родил много преди Хитлер да дойде на власт в Германия.

    09:40 10.03.2018

  • 15 Иванов

    8 6 Отговор
    Холокост е жертвено всеизгаряне. Горени ли са евреи като жертви в България? В Македония е имало германски войски и българската администрация е била безгласна буква. И докато в царството народът се е вдигнал в защита на евреите, в Скопие хората там с радост са приели депортацията им. Изглежда така са си били постлали и е имало лоши спомени от турското робство, робство за българите, но не и за тях...

    10:45 10.03.2018

  • 16 Кукувци

    5 9 Отговор
    Факт е , че България е била част от фашисткия свят.

    10:55 10.03.2018

  • 17 Иванов

    5 0 Отговор
    А някои факти за арменския геноцид и геноцидът на тракийските българи искаш ли?

    11:05 10.03.2018

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 месара

    3 4 Отговор
    чакайте бе, евреите не са ли спасени благодарение на бкп? ааааа, не така, не така, що променяте историята? :) :) :)

    12:32 10.03.2018

  • 21 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    не са споменати двама от наи-важните спасители на евреите ,а именно дънов и съветника на царя лулчев.борис трети е бил повлиян силно от мистицизма и се е вслушвал в съветите на дънови и лулчев,като втория му е бил нещо като личен оракул.та при депортацията на първата пратка или упоменатите тук 8000 евреи.лулчев и ънов намират царя в кричим и го заплашват със сериозни последствия ако позволи въпросната депортация.на всичкото отгоре патриарха и пловдивския митрополит обявяват че доброволно се качват на влаковете за депортация и отиват с евреите.царя се уплашва и променя решението си.впоследствие плаща за този си ход с живота си,а спасителите на евреите са малтретирани или избити от комунистите.

    14:58 10.03.2018

  • 22 Валя

    11 2 Отговор
    Ае стига сте се опитвали да приписвате заслуги на разни хора,ако е искал Хитлер е щял на бърза ръка да дойде и да ги събере,в този смисъл с протести и писма едва ли е щяло да се получи. На всичко отгоре действията на ,,спасителите,, са могли да доведат до ужасни проблеми за целия български народ,иначе казано тия хора са национални предатели опитвайки се да жертват сънародниците си заради няколко хиляди чужденци,съжалявам ако някой се почувства обиден но това е истината. И най-важното,което трябва да знае всеки българин е че евреите сега си живуркат а ние сме на изчезване т.е. достатъчно внимание са получили другите крайно време е да си обърнем внимание на самите себе си

    Коментиран от #24, #28

    19:13 10.03.2018

  • 23 123

    5 3 Отговор
    Какъв Холокост - нали демокраДчиците твърдят, че не е имало фашизъм у нас.

    20:07 10.03.2018

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Валя

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Кукувци":

    А ти какъв агент си бе,що обиждаш българите и ни наричаш фашисти бе,да не си пиян или луд???

    22:15 10.03.2018

  • 26 УдоМача

    2 1 Отговор
    Виктор Юго: "Към евреите се отнасят с отвращение. Но трябва да се признае, че те действително са отвратителни. Тях ги презират, защото са достойни за презрение."

    03:26 10.03.2026

  • 27 На така наречения холокост

    2 2 Отговор
    Едни евреи избиват други евреи и обвиняват хитлер

    03:37 10.03.2026

  • 28 Хитлер тогава е бил зает със

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Валя":

    Източния фронт и не е имал ресурс да се занимава излишно с юдеите

    03:39 10.03.2026

  • 29 Тиквата +Шиши =💩

    2 1 Отговор
    А кога ще пишете за Холокоста на Палестинците ⁉️⁉️⁉️⁉️

    03:44 10.03.2026

