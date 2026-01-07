Спаси София: Кризата с отпадъците не е овладяна: София плаща повече, а тъне в боклук

Спаси София предупреди, че кризата със сметосъбирането в столицата е далеч от „под контрол“ и настоява Столична община незабавно и ясно да разясни действията си пред гражданите, общинските съветници и районните кметове. „Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо с рефорирмирано сметопочистване, София се оказа с по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата”, заяви Борис Бонев - председател на Спаси София.
“Ето как може да се изчисти и в Подуяне - просто трябва да обявиш пресконференция пред заринатите с боклук кофи. От сега обявявам - каня медиите на 3000 пресконференции в Подуяне и Красно село до всеки контейнер”, пошегува се Бонев след като на пресконференцията обявена пред непочистена от Коледа точка в ж.к. Хаджи Димитър се появиха непредвидено три камиона и ПР-ката на Завода за боклук.
По думите на Бонев обявената „битка с мафията на боклука“ е приключила с нейния триумф. Подписаните и удължени договори са на цени значително над прогнозните на самата община, а обещанията за нови правила, реална конкуренция и по-високи изисквания са останали само в реториката. „Вместо да проведе навременен и добре подготвен конкурс, общината влезе в последния момент в конфликт без план и без капацитет”, заяви Бонев. Това е довело до мръсните улици и по-скъпото сметосъбиране за софиянци.
След като по инициатива на Спаси София се отпуснаха 9 милиона лева за закупуване на техника от общинското дружество “Софекострой”, от партията призоваха кметът Терзиев да обяви бедствено положение в засегнатите от кризата райони. По думите им това ще позволи мобилизация на техника и хора и помощ от държавата. “Сега не е време за мерене на ПР, а за действия”, заяви Бонев и съобщи, че Спаси София внасят доклад за опрощаване на такса битови отпадъци за поне 3 месеца на жителите на Подуяне, Слатина, Красно село, Люлин и Изгрев.
„Докато в други европейски градове отказът да се плаща на мафията води до временни кризи, в София кофите преливат „по договор“ и на по-висока цена”, коментира още той. „Дори сключеният на 23 декември договор с общинското “Софекострой” е на цени по-високи от прогнозните на Терзиев”, коментира Бонев и допълни, че това е поредното бламиране на общинския съвет от страна на кмета. Столичният общински съвет създаде специална комисия, която трябваше да бъде информирана за работата с общинското дружество. „Никой не ни е информирал и после ще каже - не искат да работим заедно”, коментира Бонев.
Кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева описа ситуацията на терен като системно и дълбоко сбъркана. По думите ѝ районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване, вътрешните улици не се обслужват, стотици контейнери са счупени, а натрупаните отпадъци вече представляват пряк риск за здравето на хората. Тя подчерта, че дори при новия договор с общинското дружество “Софекострой”, не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще.
Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов заяви, че кризисният режим в района продължава, но без ясен план и координация между отговорните звена. По думите му сметосъбирането често зависи от хаотични реакции на публикации в социалните мрежи, вместо от изготвената организация. „В прав текст - ПР-ът на Завода за боклука праща камиони да чистят каквото е видяла в групите. Това води до хаос и натрупване на още повече отпадъци”, коментира Христов.
От Спаси София подчертават, че кризата не може да бъде прикривана с уверения, че всичко е овладяно. Партията настоява Столична община да поеме отговорност, да информира честно всички засегнати страни и да представи ясен, публичен план за излизане от ситуацията. Докато това не се случи, твърденията за „контрол“ звучат откъснато от реалността, която софиянци виждат всеки ден по улиците си, заявяват те.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13, #22, #27, #29
12:19 07.01.2026
2 Георги
12:24 07.01.2026
3 В кр поляна от 7 дни боклекът
Уж не се обявява за района проблем
Като в Люлин например
12:30 07.01.2026
4 С/Р
12:31 07.01.2026
5 накратко
12:32 07.01.2026
6 Хаха
12:32 07.01.2026
7 Дела
12:33 07.01.2026
8 Васко Ушето
12:34 07.01.2026
9 браво Кмете !
12:34 07.01.2026
10 зачуден
12:36 07.01.2026
11 кошмар
Коментиран от #16
12:40 07.01.2026
12 така е
12:41 07.01.2026
13 Моарейн
До коментар #1 от "честен ционист":Дори Самара и Сарафов изглеждат и се развиват в пъти по-добре от София. Некомпетентността и некадърността на кметчето съвсем скоро ще я поставят редом до някое африканско село с кални пътеки вместо асфалтови пътища и с избушени сламени колиби.
Коментиран от #17
12:43 07.01.2026
14 Защо не се мете
12:45 07.01.2026
15 чудният свят на рибоците
12:47 07.01.2026
16 Моарейн
До коментар #11 от "кошмар":В сравнение с "Гео Милев" в "Изток" нещата изглеждат почти прилично. При вас боклучарките минават от време на време. Елате да видите контейнерите зад пощата на "Плиска", които не са събирани от Коледа.
Коментиран от #18
12:49 07.01.2026
17 нали
До коментар #13 от "Моарейн":Младите неумни сами си счупиха държавата, а сега рев. Ама им е свежичко.
12:54 07.01.2026
18 кошмар
До коментар #16 от "Моарейн":Ми , уважаема Моарейн Седай , ако под "от време на време" разбирате от 2025 г. до ... някаква дата през 2026 г. - права сте ... ама - датата още не е дошла.
Коментиран от #25
12:55 07.01.2026
19 Овратен
Коментиран от #23
12:55 07.01.2026
20 Милчо
13:02 07.01.2026
21 Люлинец
Да се вдигнем и да ги ПОМЕТЕМ! НИКАКВИ ДАНЪЦИ на тея КЪРЛЕРЖИ!
13:03 07.01.2026
22 Мнение
До коментар #1 от "честен ционист":Този феномен се получава заради вас избирателите на ппдб, герб и дпс!
Все Путин ви е виновен, а гласувате за децата и шофьорите на БКП???
ПРОБЛЕМЪТ (не само за София, но и за цяла България) е в такива като теб, дето се мислите за "демократи" (против референдумите) и "умно-красиви", а реално сте безволеви шарани на бг мафията!!!
13:04 07.01.2026
23 дженЗи
До коментар #19 от "Овратен":Ама па сега ни е свежичко. Не е некво скучно...
13:05 07.01.2026
24 Гошо
13:06 07.01.2026
25 Моарейн
До коментар #18 от "кошмар":О, аз изобщо не твърдя, че в "Изток" положението е цветя и рози. Само казвам, че отвъд Цариградското е още по-зле. Скоро ще плъзнат плъхове и зарази. Не съм очаквала, че ще се радвам толкова на предстоящото застудяване. Лошото е, че и в идеалния център вече е горе-долу същата мизерия.
13:09 07.01.2026
26 Последния Софиянец
13:10 07.01.2026
27 Европейски данъкоплатец не е,
До коментар #1 от "честен ционист":а е нахален провинциалист, който цапа, образува задръствания и нонстоп снима с телефона.
13:12 07.01.2026
28 Това
Коментиран от #33
13:13 07.01.2026
29 Това
До коментар #1 от "честен ционист":се случва, когато седнеш в скута на феномена, това се случва, нищо по-малко.
13:16 07.01.2026
30 Боруна Лом
13:22 07.01.2026
31 Правед
13:23 07.01.2026
32 Последния Софиянец
13:25 07.01.2026
33 Моарейн
До коментар #28 от "Това":Отмъщава си, че не харесахме оня потресаващ кич пред "Се. Александър Невски" от преди две години.
13:37 07.01.2026