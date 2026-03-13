Елина Свитолина елиминира световната №2 Ига Швьонтек и е полуфиналистка на Индиън Уелс

Украинската тенисистка Елина Свитолина демонстрира изключителна воля и майсторство, за да се пребори с фаворитката Ига Швьонтек и да си осигури място сред най-добрите четири на престижния турнир в Индиън Уелс, Калифорния. Световната №9 надделя над втората в ранглистата полякиня след оспорван трисетов сблъсък – 6:2, 4:6, 6:4, който продължи повече от два часа. Двете съпернички предложиха истински спектакъл на феновете, като украинката показа хладнокръвие в решаващите моменти и прекъсна впечатляващата серия на Швьонтек, която до този момент не бе загубила нито един сет в турнира.

Това бе шеста среща между двете звезди на женския тенис, а Свитолина записа втората си победа срещу Швьонтек, доказвайки, че е сред най-опасните съпернички на тура.

В битката за място на финала Елина Свитолина ще се изправи срещу третата в световната ранглиста – Елена Рибакина от Казахстан. Рибакина също впечатли с представянето си, като надигра американката Джесика Пегула (№5 в света) с 6:1, 7:6(4) за час и половина игра. Казахстанката допусна само един загубен сет от началото на надпреварата и затвърди реномето си на една от най-стабилните тенисистки в момента.