Новини
България »
МЗ: Има сериозно изоставане при изграждането на базите за медицинските хеликоптери

13 Март, 2026 11:21 823 15

  • бази-
  • медицински хеликоптери

Според здравния министър системата за спешна помощ по въздух у нас е изправена пред предизвикателства заради забавяне в изграждането на инфраструктура

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има сериозно изоставане при изграждането на базите за медицинските хеликоптери, предупреди служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.

Системата за спешна медицинска помощ по въздух у нас е изправена пред сериозни предизвикателства заради забавяне в изграждането на необходимата инфраструктура, допълни той на пресконференция, посветена на напредъка по проекта за медицинските хеликоптери.

По думите му инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост включва два основни компонента – доставка на общо осем медицински хеликоптера и изграждане на шест постоянни оперативни бази, които трябва да осигурят логистиката и организацията на системата за въздушна спешна помощ. Целта е създаването на ефективна национална система, която да осигурява бърз достъп до медицинска помощ при спешни случаи.

Министърът уточни, че към момента част от хеликоптерите вече са доставени. Един е осигурен по оперативна програма „Региони в растеж“, четири са доставени по Плана за възстановяване и устойчивост, а още три се очаква да пристигнат до юни 2026 г. Машините са разпределени между София, Сливен, Долна Митрополия и Балчик.

Въпреки напредъка при доставката на хеликоптерите, сериозен проблем остава изграждането на базите, които трябва да осигурят тяхното домуване и оперативна готовност. Околийски подчерта, че именно там има значително изоставане. Част от процедурите все още са на етап административна подготовка, за някои от базите няма издадени разрешения за строеж, а на едно място дори не е осигурен терен.

Министърът отбеляза, че две години след старта на инвестицията реалното строителство на постоянните бази все още не е започнало. Това поставя под въпрос възможността те да бъдат завършени в рамките на предвидените срокове.

По думите му етапът на подготовка е различен за отделните бази. В Сливен има издадено разрешение за строеж, докато за базата в монтаското село Габровница има само виза за проектиране. Подобна е ситуацията и за базата в Руховци. За Долна Митрополия предстои издаване на разрешение за строеж, а за Пловдив има също виза за проектиране. Главната база в София трябва да бъде изградена върху имот на „Гранична полиция“, като процедурата по предоставянето на терена все още не е приключила.

Околийски представи и снимки на част от терените, предвидени за базите, като посочи, че на някои места инфраструктурата е силно компрометирана. Той даде пример с пътя към базата в Габровница, който е в лошо състояние, което поражда съмнения дали достъпът и логистиката ще могат да функционират нормално.

Според здравния министър това поражда и редица практически въпроси - как ще се осигури транспортът на персонала, как ще бъдат мотивирани медицинските екипи да работят на тези места и как ще бъде организирано ежедневното функциониране на базите.

Околийски подчерта, че времето за изпълнение на проекта е ограничено, тъй като Плана за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г. По думите му удължаване на сроковете не се предвижда и всички дейности трябва да бъдат завършени до лятото на същата година.

Здравният министър предупреди, че забавянето при изграждането на базите създава риск цялата инвестиция да бъде компрометирана. Ако проектът не бъде реализиран в срок, съществува опасност страната да загуби европейско финансиране - около 6 млн. евро за базите и над 80 млн. евро за хеликоптерите.

„По отношение на самите хеликоптери ситуацията е оптимистична – те са налични или предстои да бъдат доставени. Но при базите положението е притеснително и това създава реален риск за целия проект“, заяви Околийски.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гдцжжг

    7 0 Отговор
    Елементарни работи немогат се свършат и тез хора отново ще се борят на някакви избори

    11:24 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Бавят площадките за кацане, защото хеликоптерите не стават.

    11:25 13.03.2026

  • 3 Перестройка 2 на горизонте

    5 2 Отговор
    Хеликоптери без бази после ще се продадат на половин цена.

    11:28 13.03.2026

  • 4 Жоро

    8 0 Отговор
    Как в тази държава България няма едно нещо направено както трябва бе? Все нещо трябва все някой друг виновен и т.н.Ужас. 😡

    11:29 13.03.2026

  • 5 българина

    10 0 Отговор
    извинявайте ама кацат и на покриви.... бетонна плошадка осветана 10 на 10 м бетон издържаща 7-8т..... това се прави за 2 дни!!!! в кой век и в кой съюз сме???? 6 реактора в Козлодуй са построени без интернет и лаптоп и мобилни тел за 10 г!!!!

    Коментиран от #10

    11:39 13.03.2026

  • 6 лелееее

    2 0 Отговор
    каква изненада

    11:52 13.03.2026

  • 7 Економист

    4 0 Отговор
    Сега много лесно може да се установи кои са виновни за тези "проблеми". След загуба на средства следва регресивен иск от страна на държавата и готово.

    Коментиран от #15

    12:11 13.03.2026

  • 8 Явно поръчката е дадена на близките до

    5 0 Отговор
    Румен радев престъпна групировка ТИМ, които вече не помним във Варна преди колко десетилетия започнаха стадиона, но пък застроиха всичко около него, понеже държавата постоянно им отпуска пари от нашите данъци

    12:20 13.03.2026

  • 9 Смехоран

    2 0 Отговор
    Аз не очаквам друго освен забавяне за разпределение на мангизите в личните банкови сметки.Вече се съмнявам във всичко и всички.

    12:27 13.03.2026

  • 10 Бастардо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "българина":

    Прав си.Пример от мой престой в Италия.Бях в една болница когато чух звук на въздушна машина.После разбрах че на покрива е кацнал вертолет който докара ранен при пътен инцидент.И за моя изненада пострадалия беше българин.Става въпрос за 2009г.

    12:31 13.03.2026

  • 11 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Зулусите окрадоха парите

    12:36 13.03.2026

  • 12 Даката

    2 2 Отговор
    Когато всичко зависеше от ГЕРБ нямаше и грам изоставяне в строителните обекти... сега не могат да се разберат кой е отговорен, за несвършената работа, Румен Радев се дърпа, казвайки аз не знам, не съм от тук и съм за малко... всички се дърпат и се правят на ощипани моми.
    Без ГЕРБ не се получават нещата ...не ви ли стана ясно?

    12:46 13.03.2026

  • 13 Прогресивния

    0 0 Отговор
    АБСОЛЮТНО СЪЩАТА МЪРЛЯВЩИНА КАТО ПРИ Ф-16!!!!! Безхаберие, безобразие, и тотална безотговорност! Всеки виновен държавен служител по веригата най-малкото следва да бъде уволнен незабавно! ТРИ години минаха от решението при правителството на Денков. ПАРИТЕ СА ОСИГУРЕНИ! Като става дума да Дебелян - изпразниха сградата на Врабча за една седмица! Тука се шкембельосват за нищо и никаква работа! Ама нали е свързано със здравето - народа вълците го яли!

    12:47 13.03.2026

  • 14 Мерси, няма нужда

    2 0 Отговор
    Дано не ги и правят да трошат пари. За нормалния осигурен българин линейка не идва часове, хиликоптер забрави. Те са за чужденци и политици, ние няма да се доредим. И обикновен хеликоптер върши същата работа, но къде са?

    12:50 13.03.2026

  • 15 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Економист":

    Според теб, за сключването на неизгодния договор, за България с турската компания "Боташ" кой е виновен?Бившият президент Румен Радев се оправдава, че неговите подчинени били виновни, че са боклуци русофилски, а това че той ги е назначил и им е дал властта да вършат мизерии не било негова отговорност... читавите хора и за по-малко си посипват главите с пепел и подават оставки, но не и Румен Радев. Дано българите сме по-далновидни от американците и не гласуваме за нашия еквивалент на Тръмп - Румен Радев.

    12:57 13.03.2026

