МЗ: Има сериозно изоставане при изграждането на базите за медицинските хеликоптери

Има сериозно изоставане при изграждането на базите за медицинските хеликоптери, предупреди служебният здравен министър доц. Михаил Околийски.
Системата за спешна медицинска помощ по въздух у нас е изправена пред сериозни предизвикателства заради забавяне в изграждането на необходимата инфраструктура, допълни той на пресконференция, посветена на напредъка по проекта за медицинските хеликоптери.
По думите му инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост включва два основни компонента – доставка на общо осем медицински хеликоптера и изграждане на шест постоянни оперативни бази, които трябва да осигурят логистиката и организацията на системата за въздушна спешна помощ. Целта е създаването на ефективна национална система, която да осигурява бърз достъп до медицинска помощ при спешни случаи.
Министърът уточни, че към момента част от хеликоптерите вече са доставени. Един е осигурен по оперативна програма „Региони в растеж“, четири са доставени по Плана за възстановяване и устойчивост, а още три се очаква да пристигнат до юни 2026 г. Машините са разпределени между София, Сливен, Долна Митрополия и Балчик.
Въпреки напредъка при доставката на хеликоптерите, сериозен проблем остава изграждането на базите, които трябва да осигурят тяхното домуване и оперативна готовност. Околийски подчерта, че именно там има значително изоставане. Част от процедурите все още са на етап административна подготовка, за някои от базите няма издадени разрешения за строеж, а на едно място дори не е осигурен терен.
Министърът отбеляза, че две години след старта на инвестицията реалното строителство на постоянните бази все още не е започнало. Това поставя под въпрос възможността те да бъдат завършени в рамките на предвидените срокове.
По думите му етапът на подготовка е различен за отделните бази. В Сливен има издадено разрешение за строеж, докато за базата в монтаското село Габровница има само виза за проектиране. Подобна е ситуацията и за базата в Руховци. За Долна Митрополия предстои издаване на разрешение за строеж, а за Пловдив има също виза за проектиране. Главната база в София трябва да бъде изградена върху имот на „Гранична полиция“, като процедурата по предоставянето на терена все още не е приключила.
Околийски представи и снимки на част от терените, предвидени за базите, като посочи, че на някои места инфраструктурата е силно компрометирана. Той даде пример с пътя към базата в Габровница, който е в лошо състояние, което поражда съмнения дали достъпът и логистиката ще могат да функционират нормално.
Според здравния министър това поражда и редица практически въпроси - как ще се осигури транспортът на персонала, как ще бъдат мотивирани медицинските екипи да работят на тези места и как ще бъде организирано ежедневното функциониране на базите.
Околийски подчерта, че времето за изпълнение на проекта е ограничено, тъй като Плана за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г. По думите му удължаване на сроковете не се предвижда и всички дейности трябва да бъдат завършени до лятото на същата година.
Здравният министър предупреди, че забавянето при изграждането на базите създава риск цялата инвестиция да бъде компрометирана. Ако проектът не бъде реализиран в срок, съществува опасност страната да загуби европейско финансиране - около 6 млн. евро за базите и над 80 млн. евро за хеликоптерите.
„По отношение на самите хеликоптери ситуацията е оптимистична – те са налични или предстои да бъдат доставени. Но при базите положението е притеснително и това създава реален риск за целия проект“, заяви Околийски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гдцжжг
11:24 13.03.2026
2 честен ционист
11:25 13.03.2026
3 Перестройка 2 на горизонте
11:28 13.03.2026
4 Жоро
11:29 13.03.2026
5 българина
Коментиран от #10
11:39 13.03.2026
6 лелееее
11:52 13.03.2026
7 Економист
Коментиран от #15
12:11 13.03.2026
8 Явно поръчката е дадена на близките до
12:20 13.03.2026
9 Смехоран
12:27 13.03.2026
10 Бастардо
До коментар #5 от "българина":Прав си.Пример от мой престой в Италия.Бях в една болница когато чух звук на въздушна машина.После разбрах че на покрива е кацнал вертолет който докара ранен при пътен инцидент.И за моя изненада пострадалия беше българин.Става въпрос за 2009г.
12:31 13.03.2026
11 ООрана държава
12:36 13.03.2026
12 Даката
Без ГЕРБ не се получават нещата ...не ви ли стана ясно?
12:46 13.03.2026
13 Прогресивния
12:47 13.03.2026
14 Мерси, няма нужда
12:50 13.03.2026
15 Даката
До коментар #7 от "Економист":Според теб, за сключването на неизгодния договор, за България с турската компания "Боташ" кой е виновен?Бившият президент Румен Радев се оправдава, че неговите подчинени били виновни, че са боклуци русофилски, а това че той ги е назначил и им е дал властта да вършат мизерии не било негова отговорност... читавите хора и за по-малко си посипват главите с пепел и подават оставки, но не и Румен Радев. Дано българите сме по-далновидни от американците и не гласуваме за нашия еквивалент на Тръмп - Румен Радев.
12:57 13.03.2026