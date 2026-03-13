Новини
България »
Прогнозират цена на агнешкото от 14-16 евро

Прогнозират цена на агнешкото от 14-16 евро

13 Март, 2026 10:49 394 7

  • цени-
  • агнешко месо-
  • симеон караколев

В магазините вероятно ще има и новозеландско, македонско и румънско агнешко месо

Прогнозират цена на агнешкото от 14-16 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цена на агнешкото от 14 - 16 евро прогнозира председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев в "Денят започва" по БНТ. Във фермите месото ще върви в порядъка между 5 и 7 евро на килограм живо тегло, каза още Караколев.

Само през миналата година в България са били ефтаназирани около 25 000 животни, което е довело до това, че 20 000 семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си, допълни Симеон Караколев.

Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Тези 25 000 животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултата за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнешко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят."

Ще наблюдаваме новозеландско, вероятно, дълбоко замразено и после размразено месо, обясни Караколев. Освен от Нова Зеландия, ще имаме, вероятно, месо от Македония и месо от Румъния, допълни той.

Според Симеон Караколев в България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора.

Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Ако имаше закон, който както в останалите държави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики."


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    1 7 Отговор
    Защо семействата се отгледат 1 агне и да спрат да претендират колко скъпо е агнешкото и как не могат да го сложат на трапезата си? Или семействата са просто мързеливи включително и на село...

    Коментиран от #4

    10:52 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Ще нагъвате ли козунак по EUR 50?

    10:52 13.03.2026

  • 3 Стар ДОД

    7 0 Отговор
    И старинно, замразявано, но за сметка на това вносно🥴

    10:54 13.03.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    БАБХ категоризира такива опити като домашен тероризъм. А ако те хванат да колиш животното в дома си можеш и в затвора да те пратят, зависи колко е гладна прокурорката.

    10:54 13.03.2026

  • 5 Трол

    5 0 Отговор
    Агнешкото е скъпо, защото овцете са евтини.

    10:54 13.03.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Нямаме ракети!
    Нямаме и агнета!

    10:57 13.03.2026

  • 7 (Не)нормално

    0 0 Отговор
    При толкова много овце, откъде агнешко?!

    11:08 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове