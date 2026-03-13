Ремонти спират тока в населени места от общините Белица, Якоруда и Велинград

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 17 март 2026 г. ще извърши ремонтни дейности на енергийни съоръжения 110kV в подстанция „Варвара“.

Дейностите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места в общините Белица и Якоруда, област Благоевград и община Велинград, област Пазарджик.

Поради ремонта на съоръженията, собственост на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 17 март 2026 г. за периода от 08:00 ч. до 16:30 ч. са възможни прекъсвания на електрозахранването в селата Гълъбово, Лютово, Бабяк, м. Чирек, Кузьово, Ниньово, Палатик, Черешово, Орцево и Златарица в община Белица, село Юруково в община Якоруда, област Благоевград и селата Бозьова и Гарван в община Велинград, област Пазарджик.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.