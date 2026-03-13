Новини
Столична община подготвя изграждането на 10 обществени паркинга

Столична община подготвя изграждането на 10 обществени паркинга

13 Март, 2026 10:23 791 14

Общинският съвет одобри предложения на кмета Васил Терзиев за публично-частно партньорство

Столична община подготвя изграждането на 10 обществени паркинга - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община предприема следващи стъпки за увеличаване на местата за паркиране в кварталите на София. Това става възможно след като в четвъртък, 12.03.2026 г. Столичният общински съвет (СОС) одобри предложения по два доклада на на кмета на София Васил Терзиев. С тях се отключват възможностите за изграждане на нови обществени паркинги в различни части на града.

„Реализирането на проектите ще подобри възможностите за паркиране и градската среда в кварталите. Това са важни решения, с които работим за осигуряване на места за паркиране в районите на столицата“, каза столичният кмет.

Единият доклад на кмета Терзиев дава възможност за стартиране на процедура за подготовка на публично-частно партньорство за изграждане на обществени паркинги. Това са процедури за изграждане на девет обществени паркинга в различни квартали на София.

Предвидено е те да бъдат разположени в седем района на града: в район „Овча купел“ – три паркинга с общо около 712 паркоместа; в район „Илинден“ – един паркинг с капацитет около 394 места; в район „Сердика“ – един паркинг с около 290 места; в район „Младост“ – един паркинг с приблизително 245 места; в район „Подуяне“ – един паркинг с около 230 места; в район „Надежда“ – един паркинг с приблизително 113 места; и в район „Красно село“ – един по-малък паркинг с около 70 места.

Предстои да бъдат стартирани действия по Закона за концесиите за откриване на концесионни процедури за всеки от обектите. Всички следващи етапи от процедурите също ще подлежат на одобрение и контрол от Столичния общински съвет.

Другото предложение на столичният кмет, което бе одобрено от СОС предвижда придобиване на терен в ж.к. „Люлин – разширение запад“, върху който е планирано изграждането на обществен етажен паркинг. Бъдещият паркинг ще бъде изграден на терен до Околовръстния път и в близост до предстоящото разширение на метрото.

По силата на предложението дружеството ще прехвърли на общината части от поземлени имоти с обща площ 10 167 кв.м, предназначени за обществен етажен паркинг. Пазарната стойност на имотите е оценена на 1 824 687,22 евро.

Столична община ще дари на дружеството реална част от общински имот с площ 271 кв.м със смесено предназначение, чиято пазарна стойност е 50 236,47 евро. Предложението предвижда дружеството да се откаже от разликата в пазарната стойност между двата имота, което прави прехвърлянето в полза на общината безвъзмездно.

Придвижването на тези проекти е част от последователните усилия на Столична община за осигуряването на възможности, подобряване на организацията на паркирането и създаването на по-подредена градска среда в районите.


България
  • 1 10 обществени паркинга

    10 1 Отговор
    безплатни ли ще бъдат

    или кой ще прибира паркинг таксите и за какво

    Коментиран от #14

    10:36 13.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    А кога обществени тоа летни ???
    Вече съм само аз със "заведението" ми на Централна...

    Коментиран от #6

    10:36 13.03.2026

  • 3 (не)вЕрващ

    6 2 Отговор
    Аха , аха ! ПовЕрвахме . Да бяхте написали , че СО и лично кмета Терзиев изграждат няколко нови училища тип "Космос" - да повярваме , че изграждат няколко нови хижи из планините около София по почина "Будизъм за подрастващи" - да повярваме , да кажат че изграждат цех за лубриканти и дилда - да повярваме , ама ... паркинги ?!

    10:39 13.03.2026

  • 4 След 100 години може би

    7 0 Отговор
    Капацитетът на столична администрация ще се справи с документацията след 100 години. В един от районите главната архитетка се оказа, че никога не е виждала виза за строеж. Млади, умни, красиви....

    10:39 13.03.2026

  • 5 внук и син на КПСС/БКП

    4 0 Отговор
    Терзиев наистина е нстоящий коммунист - при него , вече три години ,всичко е в бъдеще време /когато мандатът му изтече/. Така ни обясняваха и преди 40 г. - търпете , бачкайте и комунизма - ей го , идва ... ама - не дойде .

    10:43 13.03.2026

  • 6 Продължавайте да настоявате!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Това би трябвало да е 100 пъти по-лесно от обществените паркинги.

    10:44 13.03.2026

  • 7 хихи

    0 0 Отговор
    а обществени тоалетни кога?

    10:44 13.03.2026

  • 8 Без грозотии не може

    3 0 Отговор
    Ще събират още пари и ще рекетират шофьорите да пълнят паркинга.

    10:46 13.03.2026

  • 9 Така е !

    4 0 Отговор
    Аааа ,така е ,така е . Даже , ще разшират паркинга около една /леко поизгоряла/ хижа близо до Петрохан , щото след ремонта на хижата /платен изцяло от бюджета на СО/ и след договор за шефство с училище "Космос" , щяло да има голям наплив от ръководният състав на ПП/ДБ и СО за "активна" почивка в същата.

    10:47 13.03.2026

  • 10 киселяци

    0 3 Отговор
    някои хора никога не са доволни. сигурно и ако ти подарят айфон 17 ще кажеш ама той черен а исках розов.

    Коментиран от #13

    10:50 13.03.2026

  • 11 Красно село

    4 0 Отговор
    70 места? Аз съм в Лагера, който е един от няколкото квартала, съставляващи Красно село. 70 места може би биха решили проблема на моя блок. Лошото е, че в Красно село има още стотици такива блока. Жалка история.

    10:51 13.03.2026

  • 12 2007 съветниците обясниха

    0 0 Отговор
    че не може голям град да няма детски градини , да няма паркинги и гаражи . да няма парко места . тогава обещаха . за обещание пари не се дават . три групи хора има . за старите паркове и градинки . за семейни или двойки кафенета и ресторанти . за децата градини и забавачки . писаха за кражбата на боклучийските камьони , писаха за рушвети в младост и красно село . това като сума за някакви 80-90 гаража е колкото тези на 8 нива на метрото . около 300 милиона . 3 милиона за гараж с 700 коли е добре . Да .

    11:06 13.03.2026

  • 13 души волни - недоволни

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "киселяци":

    Е как да са доволни /някои хора/ , след като идиота Калушев им развали мястото за "нежна" почивка , училище Космос е пред затваряне и сега трябва да се търси нова хижа и нови източници на малки момченца за уроци по будизъм. А тези хора бая пара бяха наляли там , повече отколкото ти /и родата ти/ сте изкарали през целият си живот . Затова са толкова недоволни .

    11:06 13.03.2026

  • 14 Напълно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "10 обществени паркинга":

    безплатни ще са - всеки собственик на три кошници на обща възраст 90 години и обща стойност около 3 000 евро от Люлин и Младост ще отиде да си ги паркира там и остави за идните седем-осем месеца да е спокоен да не му ги открадне или не дай Боже леко нацапа някой. Персонална охрана ще има за всеки автомобил. Както скоро ще има в пъти увеличение на данъка на имотите, особено за второ, трето и прочие жилище, така чакайте втори, трети и повече автомобили на един адрес да отидат на поне двойна-тройна цена. Иначе при настоящето съотношение заплати, данъци и цени на коли осма ръка наистина във всяко панелно гето всяко семейство ще се сдобие освен с два-три настоящи с още два-три кошника пред разпад да им пазят места и люлинчани ще паркират при мургавелите във Филиповци.

    11:10 13.03.2026

