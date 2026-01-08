ИТ секторът ще бъде активно включен в изграждането на цифровия портфейл

Министърът на електронното управление Валентин Мундров организира работна среща с представители на бизнеса в ИТ сектора, на която основна тема бе напредъкът и предстоящите стъпки по изграждането на Европейския портфейл за цифрова самоличност (EU Digital Wallet). Срещата е продължение на поредица от проведени през последните седмици работни разговори и конструктивен диалог с бранша.
По време на срещата бе постигнато съгласие, че като първа стъпка следва да бъдат начертани и изготвени необходимите нормативни промени, които да създадат ясна и стабилна рамка за процеса. След това частният сектор да бъде активно включен и в самото изграждане на цифровия портфейл, включително при разработването и предоставянето на отделните услуги в него.
„Процесът няма как да бъде едностранен. Частният сектор е напреднал много в технологично отношение и именно затова е необходимо да обединим усилията си и да намерим правилния модел – такъв, който да защитава интересите на държавата, като същевременно дава възможности за развитие и на бизнеса“, подчерта министър Мундров.
В рамките на дискусията бяха обсъдени различни варианти и експертни подходи, с цел да се намери най-правилният път за създаване на качествен, сигурен и удобен за гражданите продукт. Участниците се обединиха около необходимостта от изготвяне на ясен план и схема за действие, в които да бъдат отразени становищата и предложенията на представителите на частния сектор, както и да бъдат ясно дефинирани правомощията и отговорностите на всички участници в процеса.
Министърът акцентира и върху риска за държавата при евентуално неспазване на европейския регламент, според който Европейският цифров портфейл трябва да бъде изграден и въведен до края на 2026 г. „Държавата сме всички ние. Затова е изключително важно процесът да бъде прозрачен, координиран и устойчив, така че гражданите да получат качествена и надеждна услуга“, заяви Валентин Мундров.
Работната група ще продължи своята дейност, като основна цел е да се положат стабилни основи за проекта, да се констатират необходимите нормативни промени и да се определи най-ефективният начин за изграждане на цифровия портфейл. „Вярвам в последователността и устойчивостта, независимо кой е министър на електронното управление. Резултати се постигат само когато има приемственост. Въвеждането на електронния портфейл е сред основните ми приоритети и затова винаги съм търсил активен диалог с бизнеса“, допълни министър Мундров.
Срещите с представители на ИТ сектора ще продължат и през следващата седмица.
Европейският портфейл за цифрова самоличност е приложение, което всяка държава членка на Европейския съюз трябва да изгради до края на 2026 г. Чрез него гражданите ще могат да доказват своята самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС, предоставяни както от публичния, така и от частния сектор. В портфейла ще могат да се съхраняват и споделят важни цифрови документи и удостоверени атрибути, като потребителят ще има пълен контрол върху това какви данни предоставя във всеки конкретен случай. Приложението ще позволява и подписване на документи с квалифициран електронен подпис, като основните му предимства са по-бърз и удобен достъп до услуги, по-малко бюрокрация, по-висока сигурност и по-добра защита на личните данни.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
16:17 08.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #7, #22
16:20 08.01.2026
4 И това ако не е зов за излизане
16:21 08.01.2026
5 Вие Г-е
До коментар #2 от "Само така":сте по-голям и от двамата, - успокойте се.
16:22 08.01.2026
6 АМАH OT ИДИOTИ
ЩОТО АКО БОЖАНОВ И ИВАЙЛО МИРЧЕВ СЕ ХВАНАТ ЗА РАБОТА И КИРИЛ ПЕТКОВ СЕ ПРИТЕЧЕ НА ПОМОЩ, НЕЩАТА (СПОРЕД МЪДРЕЦА ОТ БАНКЯ) , ВЕЧЕ ЩЕ СА КАКВИТО БЯХА. 😆🤣😝
16:22 08.01.2026
7 Искаш да кажеш, че е демократично
До коментар #3 от "честен ционист":Да не те пускат да си купиш хляб, ако не си се набол с нетествана ваксинка? Само ако можеше да мисли тоз народ..
Коментиран от #8
16:23 08.01.2026
8 честен ционист
До коментар #7 от "Искаш да кажеш, че е демократично":Няма да можеш да си купиш хляб, ако не си благонадежден.
Коментиран от #11, #12, #28
16:24 08.01.2026
9 Те ти евро
16:25 08.01.2026
10 Сега вече
16:25 08.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #8 от "честен ционист":В Китай се пазарува с лицево разпознаване и ако ти е лош социалният кредит отказват.
16:29 08.01.2026
12 А ти евреино
До коментар #8 от "честен ционист":"Надежден" ли си? Кашерен хляб ли ще ти доставят?
16:29 08.01.2026
13 ахахаха
16:30 08.01.2026
14 Я чакайте
16:38 08.01.2026
15 Изход от ЕС
16:39 08.01.2026
16 Айде нема нужда
16:41 08.01.2026
18 тъй ли
16:41 08.01.2026
20 Накратко
Коментиран от #24
16:45 08.01.2026
22 тъй ли
До коментар #3 от "честен ционист":тебе кво те бърка? Нали в Чатакдиби ти приемат лирите?
Коментиран от #26
16:47 08.01.2026
24 и как иначе
До коментар #20 от "Накратко":урсулите доброзорно да ни инвестират спестяванията в отбранителната си индустрия - това е начинът - като първо ги откраднат без наш контрол
Коментиран от #33
16:49 08.01.2026
25 Аз съм запознат с темата
Коментиран от #27, #30
16:50 08.01.2026
26 честен ционист
До коментар #22 от "тъй ли":В Руанда можеш да се разплатиш и с безвъзмезден труд (нарича се умуганда), както и в София виждам вече се прилага.
16:50 08.01.2026
27 честен ционист
До коментар #25 от "Аз съм запознат с темата":Това е равносилно да влезеш в Белене преди 89-а
16:52 08.01.2026
28 тъй ли
До коментар #8 от "честен ционист":абе, ръП, хартата за правата на човека не гарантираше ли, че и неблагонадеждните имат право да си купят хляб?
Дори на затворените им се раздава хляб, но според вас - умнокрасивите - работещ данъкоплатец щял да бъде маркиран като неблагонадежден, и нямал право на хляб, ако не бил инжектиран с разни химикали.
Готови диктаторчета сте си. Никого не заблуждавате с призивите си за розови понита и равноправни прайдове.
Коментиран от #29
16:53 08.01.2026
29 честен ционист
До коментар #28 от "тъй ли":Хартата за правата на човека е просто една бумажка.
Коментиран от #36
16:54 08.01.2026
30 Добре обаче
До коментар #25 от "Аз съм запознат с темата":А гладен седи ли се? Това, което вече са ни сготвили, е по-зле от хитлеровия нацизъм, сталинския комунизъм и режима на пол пот събрано в едно. "Светлото бъдеще" в залеза на човешката цилизивлизация може да се окаже единствено светлината от стотици малки термоядрени слънца.
16:55 08.01.2026
32 Разпускай
Коментиран от #35
16:56 08.01.2026
33 тъй ли
До коментар #24 от "и как иначе":и ако някой от клубът на богатите случайно реши да се пресели в държава, която не е част от съюза им, ще се окаже, че авоарите по сметките му не могат да бъдат прехвърлени там, защото няма някаква единност между системите и прочее оправдания.
16:56 08.01.2026
34 тъй ли
До коментар #31 от "Механик":мислех, че само аз забелязвам тези натрапчиви идентификатори, но явно има и други хора с будно съзнание.
Коментиран от #37
16:58 08.01.2026
35 честен ционист
До коментар #32 от "Разпускай":Правителството е само един говорител.
16:58 08.01.2026
36 тъй ли
До коментар #29 от "честен ционист":отне ми много години за да разбера, че демокрацията ви е всъщност демонокрация.
16:59 08.01.2026
37 Не само Вие го забелязвате.
До коментар #34 от "тъй ли":"Честния" и "софиянеца" изглежда са си "редактори" от сайта. Има и един характерен "гориил". Изглежда че през времето, когато не си настройват в колко часа да им се отворят за четене преписките, се заниамват сами да си тролят под тях.
17:01 08.01.2026
38 тъй ли
17:01 08.01.2026
39 Д-р Марин Белчев
Ако гражданското общество, НПО-та и независими регулатори не наблюдават тоталния цифров контрол на ЕС, държавата и службите, индивидуалната свобода ще намалее много бързо.
17:31 08.01.2026
40 ха ха
17:40 08.01.2026
41 Това е само началото
17:51 08.01.2026