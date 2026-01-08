ИТ секторът ще бъде активно включен в изграждането на цифровия портфейл

Министърът на електронното управление Валентин Мундров организира работна среща с представители на бизнеса в ИТ сектора, на която основна тема бе напредъкът и предстоящите стъпки по изграждането на Европейския портфейл за цифрова самоличност (EU Digital Wallet). Срещата е продължение на поредица от проведени през последните седмици работни разговори и конструктивен диалог с бранша.

По време на срещата бе постигнато съгласие, че като първа стъпка следва да бъдат начертани и изготвени необходимите нормативни промени, които да създадат ясна и стабилна рамка за процеса. След това частният сектор да бъде активно включен и в самото изграждане на цифровия портфейл, включително при разработването и предоставянето на отделните услуги в него.

„Процесът няма как да бъде едностранен. Частният сектор е напреднал много в технологично отношение и именно затова е необходимо да обединим усилията си и да намерим правилния модел – такъв, който да защитава интересите на държавата, като същевременно дава възможности за развитие и на бизнеса“, подчерта министър Мундров.

В рамките на дискусията бяха обсъдени различни варианти и експертни подходи, с цел да се намери най-правилният път за създаване на качествен, сигурен и удобен за гражданите продукт. Участниците се обединиха около необходимостта от изготвяне на ясен план и схема за действие, в които да бъдат отразени становищата и предложенията на представителите на частния сектор, както и да бъдат ясно дефинирани правомощията и отговорностите на всички участници в процеса.

Министърът акцентира и върху риска за държавата при евентуално неспазване на европейския регламент, според който Европейският цифров портфейл трябва да бъде изграден и въведен до края на 2026 г. „Държавата сме всички ние. Затова е изключително важно процесът да бъде прозрачен, координиран и устойчив, така че гражданите да получат качествена и надеждна услуга“, заяви Валентин Мундров.

Работната група ще продължи своята дейност, като основна цел е да се положат стабилни основи за проекта, да се констатират необходимите нормативни промени и да се определи най-ефективният начин за изграждане на цифровия портфейл. „Вярвам в последователността и устойчивостта, независимо кой е министър на електронното управление. Резултати се постигат само когато има приемственост. Въвеждането на електронния портфейл е сред основните ми приоритети и затова винаги съм търсил активен диалог с бизнеса“, допълни министър Мундров.

Срещите с представители на ИТ сектора ще продължат и през следващата седмица.

Европейският портфейл за цифрова самоличност е приложение, което всяка държава членка на Европейския съюз трябва да изгради до края на 2026 г. Чрез него гражданите ще могат да доказват своята самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС, предоставяни както от публичния, така и от частния сектор. В портфейла ще могат да се съхраняват и споделят важни цифрови документи и удостоверени атрибути, като потребителят ще има пълен контрол върху това какви данни предоставя във всеки конкретен случай. Приложението ще позволява и подписване на документи с квалифициран електронен подпис, като основните му предимства са по-бърз и удобен достъп до услуги, по-малко бюрокрация, по-висока сигурност и по-добра защита на личните данни.