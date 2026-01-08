Новини
ИТ секторът ще бъде активно включен в изграждането на цифровия портфейл
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

ИТ секторът ще бъде активно включен в изграждането на цифровия портфейл

8 Януари, 2026 16:15

Работната група ще продължи своята дейност

ИТ секторът ще бъде активно включен в изграждането на цифровия портфейл - 1
Снимка: МЕУ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на електронното управление Валентин Мундров организира работна среща с представители на бизнеса в ИТ сектора, на която основна тема бе напредъкът и предстоящите стъпки по изграждането на Европейския портфейл за цифрова самоличност (EU Digital Wallet). Срещата е продължение на поредица от проведени през последните седмици работни разговори и конструктивен диалог с бранша.

По време на срещата бе постигнато съгласие, че като първа стъпка следва да бъдат начертани и изготвени необходимите нормативни промени, които да създадат ясна и стабилна рамка за процеса. След това частният сектор да бъде активно включен и в самото изграждане на цифровия портфейл, включително при разработването и предоставянето на отделните услуги в него.

„Процесът няма как да бъде едностранен. Частният сектор е напреднал много в технологично отношение и именно затова е необходимо да обединим усилията си и да намерим правилния модел – такъв, който да защитава интересите на държавата, като същевременно дава възможности за развитие и на бизнеса“, подчерта министър Мундров.

В рамките на дискусията бяха обсъдени различни варианти и експертни подходи, с цел да се намери най-правилният път за създаване на качествен, сигурен и удобен за гражданите продукт. Участниците се обединиха около необходимостта от изготвяне на ясен план и схема за действие, в които да бъдат отразени становищата и предложенията на представителите на частния сектор, както и да бъдат ясно дефинирани правомощията и отговорностите на всички участници в процеса.

Министърът акцентира и върху риска за държавата при евентуално неспазване на европейския регламент, според който Европейският цифров портфейл трябва да бъде изграден и въведен до края на 2026 г. „Държавата сме всички ние. Затова е изключително важно процесът да бъде прозрачен, координиран и устойчив, така че гражданите да получат качествена и надеждна услуга“, заяви Валентин Мундров.

Работната група ще продължи своята дейност, като основна цел е да се положат стабилни основи за проекта, да се констатират необходимите нормативни промени и да се определи най-ефективният начин за изграждане на цифровия портфейл. „Вярвам в последователността и устойчивостта, независимо кой е министър на електронното управление. Резултати се постигат само когато има приемственост. Въвеждането на електронния портфейл е сред основните ми приоритети и затова винаги съм търсил активен диалог с бизнеса“, допълни министър Мундров.

Срещите с представители на ИТ сектора ще продължат и през следващата седмица.

Европейският портфейл за цифрова самоличност е приложение, което всяка държава членка на Европейския съюз трябва да изгради до края на 2026 г. Чрез него гражданите ще могат да доказват своята самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС, предоставяни както от публичния, така и от частния сектор. В портфейла ще могат да се съхраняват и споделят важни цифрови документи и удостоверени атрибути, като потребителят ще има пълен контрол върху това какви данни предоставя във всеки конкретен случай. Приложението ще позволява и подписване на документи с квалифициран електронен подпис, като основните му предимства са по-бърз и удобен достъп до услуги, по-малко бюрокрация, по-висока сигурност и по-добра защита на личните данни.


  • 1 Последния Софиянец

    44 18 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро.

    Коментиран от #2

    16:17 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    4 42 Отговор
    Ганчо не може да докаже кой е в цифровия концлагер. Ще им пак да се реди пред Клфланда с фалшивите зелени сертификати, ама тоя път няма кой да му приема вече левчетата.

    Коментиран от #7, #22

    16:20 08.01.2026

  • 4 И това ако не е зов за излизане

    37 1 Отговор
    От матрицата, хорица… искат да имат пълен контрол над всяко наше движение.

    16:21 08.01.2026

  • 5 Вие Г-е

    25 16 Отговор

    До коментар #2 от "Само така":

    сте по-голям и от двамата, - успокойте се.

    16:22 08.01.2026

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    23 0 Отговор
    НА ТОВА РАЗЧИТАМЕ 🤣
    ЩОТО АКО БОЖАНОВ И ИВАЙЛО МИРЧЕВ СЕ ХВАНАТ ЗА РАБОТА И КИРИЛ ПЕТКОВ СЕ ПРИТЕЧЕ НА ПОМОЩ, НЕЩАТА (СПОРЕД МЪДРЕЦА ОТ БАНКЯ) , ВЕЧЕ ЩЕ СА КАКВИТО БЯХА. 😆🤣😝

    16:22 08.01.2026

  • 7 Искаш да кажеш, че е демократично

    39 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Да не те пускат да си купиш хляб, ако не си се набол с нетествана ваксинка? Само ако можеше да мисли тоз народ..

    Коментиран от #8

    16:23 08.01.2026

  • 8 честен ционист

    24 16 Отговор

    До коментар #7 от "Искаш да кажеш, че е демократично":

    Няма да можеш да си купиш хляб, ако не си благонадежден.

    Коментиран от #11, #12, #28

    16:24 08.01.2026

  • 9 Те ти евро

    28 1 Отговор
    Да би мирно стояло, не би чудо видяло

    16:25 08.01.2026

  • 10 Сега вече

    34 1 Отговор
    Стоплихте ли, защо няма достатъчно евро кеш и ударно ви принуждават да си вкарвате кеш левовете в банкова сметка?

    16:25 08.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    26 9 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    В Китай се пазарува с лицево разпознаване и ако ти е лош социалният кредит отказват.

    16:29 08.01.2026

  • 12 А ти евреино

    30 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    "Надежден" ли си? Кашерен хляб ли ще ти доставят?

    16:29 08.01.2026

  • 13 ахахаха

    27 0 Отговор
    Я пак кажете колко ходили на казино докато били болни. И кой е разрешил на НАП да работи с тази информация? Чакайте да видите колко сте по улиците в работно време, доказано с ТОЛ система и с електронен портуфел.

    16:30 08.01.2026

  • 14 Я чакайте

    23 1 Отговор
    Кога сме се съгласили за задължителна цифрова идентификация за влизане в интернет? Пак ли в присъединителния договор за ЕС или Беров 1992?

    16:38 08.01.2026

  • 15 Изход от ЕС

    23 0 Отговор
    Единственото решение е ЕКЗИТ!

    16:39 08.01.2026

  • 16 Айде нема нужда

    22 1 Отговор
    Че те така утре и пола могат да ни сменят с някоя директива! Кака така директива? Това и по турско не е било така!

    16:41 08.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 тъй ли

    21 0 Отговор
    айде, почна се с обезпаричването на хората. И всичко е за благото на човека, нали така?

    16:41 08.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Накратко

    24 0 Отговор
    От един до шест месеца поради липса на достатъчно евро банкноти българите ще бъдат принудени да си вкарат левовите спестявания в кеш в еврови сметки в клоновете на до вчерашните уж търговски банки. Следва официалното закриване на банковите клонове и всичкките "парични" опреации ще са под контрола единствено на ЕЦБ през тия т.нар. "дигитални портфейли". После вече няма не искам ваксина, няма не искам на фронта. Играта за нас приключи на 1.1.2025.

    Коментиран от #24

    16:45 08.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 тъй ли

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    тебе кво те бърка? Нали в Чатакдиби ти приемат лирите?

    Коментиран от #26

    16:47 08.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 и как иначе

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "Накратко":

    урсулите доброзорно да ни инвестират спестяванията в отбранителната си индустрия - това е начинът - като първо ги откраднат без наш контрол

    Коментиран от #33

    16:49 08.01.2026

  • 25 Аз съм запознат с темата

    20 0 Отговор
    И уверено заявявам че няма да го ползвам, отказвам да го ползвам! Това е масово следене, и контрол. Твърдо не!

    Коментиран от #27, #30

    16:50 08.01.2026

  • 26 честен ционист

    2 17 Отговор

    До коментар #22 от "тъй ли":

    В Руанда можеш да се разплатиш и с безвъзмезден труд (нарича се умуганда), както и в София виждам вече се прилага.

    16:50 08.01.2026

  • 27 честен ционист

    13 8 Отговор

    До коментар #25 от "Аз съм запознат с темата":

    Това е равносилно да влезеш в Белене преди 89-а

    16:52 08.01.2026

  • 28 тъй ли

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    абе, ръП, хартата за правата на човека не гарантираше ли, че и неблагонадеждните имат право да си купят хляб?
    Дори на затворените им се раздава хляб, но според вас - умнокрасивите - работещ данъкоплатец щял да бъде маркиран като неблагонадежден, и нямал право на хляб, ако не бил инжектиран с разни химикали.
    Готови диктаторчета сте си. Никого не заблуждавате с призивите си за розови понита и равноправни прайдове.

    Коментиран от #29

    16:53 08.01.2026

  • 29 честен ционист

    12 9 Отговор

    До коментар #28 от "тъй ли":

    Хартата за правата на човека е просто една бумажка.

    Коментиран от #36

    16:54 08.01.2026

  • 30 Добре обаче

    18 0 Отговор

    До коментар #25 от "Аз съм запознат с темата":

    А гладен седи ли се? Това, което вече са ни сготвили, е по-зле от хитлеровия нацизъм, сталинския комунизъм и режима на пол пот събрано в едно. "Светлото бъдеще" в залеза на човешката цилизивлизация може да се окаже единствено светлината от стотици малки термоядрени слънца.

    16:55 08.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Разпускай

    4 10 Отговор
    Правителството подаде оставка и не може да прави нищо!

    Коментиран от #35

    16:56 08.01.2026

  • 33 тъй ли

    16 0 Отговор

    До коментар #24 от "и как иначе":

    и ако някой от клубът на богатите случайно реши да се пресели в държава, която не е част от съюза им, ще се окаже, че авоарите по сметките му не могат да бъдат прехвърлени там, защото няма някаква единност между системите и прочее оправдания.

    16:56 08.01.2026

  • 34 тъй ли

    15 3 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    мислех, че само аз забелязвам тези натрапчиви идентификатори, но явно има и други хора с будно съзнание.

    Коментиран от #37

    16:58 08.01.2026

  • 35 честен ционист

    1 13 Отговор

    До коментар #32 от "Разпускай":

    Правителството е само един говорител.

    16:58 08.01.2026

  • 36 тъй ли

    15 0 Отговор

    До коментар #29 от "честен ционист":

    отне ми много години за да разбера, че демокрацията ви е всъщност демонокрация.

    16:59 08.01.2026

  • 37 Не само Вие го забелязвате.

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "тъй ли":

    "Честния" и "софиянеца" изглежда са си "редактори" от сайта. Има и един характерен "гориил". Изглежда че през времето, когато не си настройват в колко часа да им се отворят за четене преписките, се заниамват сами да си тролят под тях.

    17:01 08.01.2026

  • 38 тъй ли

    15 0 Отговор
    От толерантност оставихме извергите да се групират в съюз и да приложат сатанизма си над нормалните хора.

    17:01 08.01.2026

  • 39 Д-р Марин Белчев

    6 0 Отговор
    Контролът, с чиято цел се работи по цифровия протфейл ще бъде много по-всеобхватен от контрола на миналите тоталитарни комунистически и фашистки държави. Дори може да дойде момент, в който тези минали диктатури, ще ни се струват, като много свободни и дори фриволни общества.
    Ако гражданското общество, НПО-та и независими регулатори не наблюдават тоталния цифров контрол на ЕС, държавата и службите, индивидуалната свобода ще намалее много бързо.

    17:31 08.01.2026

  • 40 ха ха

    3 0 Отговор
    ит , новите ушаци на държавата бандит

    17:40 08.01.2026

  • 41 Това е само началото

    0 0 Отговор
    Чакайте само да видите като започнат да отварят и лагерите за хората с "неправилно" мислене. Ако хората в Европа не се вдигнат на революция ще заживеем в СССР 2.0. Също толкова неадекватен и беден икономически, но с доста по-ошлайфан репресивен апарат, + ислямизъм.

    17:51 08.01.2026

