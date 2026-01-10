Новини
Кольо Колев: Ако президентът се включи в изборната надпревара, има сериозен шанс да стане първа политическа сила

10 Януари, 2026 17:12 624 38

В обществото има силно очакване Румен Радев да се включи в предстоящите избори. Основната причина за това е търсенето на нова политическа алтернатива, коментира още социологът

Кольо Колев: Ако президентът се включи в изборната надпревара, има сериозен шанс да стане първа политическа сила - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма реална възможност за съставяне на ново правителство в рамките на настоящия парламент, заяви социологът Кольо Колев в ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS. По думите му всички основни политически играчи вече са декларирали, че този парламент е изчерпал потенциала си и страната неизбежно върви към предсрочни избори.

Колев подчерта, че връчването на мандатите от президента Румен Радев няма да доведе до промяна на ситуацията. Според него третият мандат ще бъде използван основно с оглед определянето на датата за вота. Вече има ясни заявки от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и от Ивайло Мирчев за незабавно връщане на мандата, а експертът смята, че ако същото направи и третата политическа сила, това би означавало избори в края на март или началото на април.

Социологът допуска, че президентът може да връчи третия мандат на партия, която би се съгласила да го задържи поне седмица, за да се прецизира изборният график. Той припомни, че част от формациите вече изразиха желание изборите да се проведат в началото на април – сред тях са МЕЧ, „Възраждане“, както и „Има такъв народ“.

По думите на Кольо Колев в обществото има силно очакване Румен Радев да се включи в предстоящите избори. Основната причина за това е търсенето на нова политическа алтернатива. Социологът заяви, че е склонен да смята, че държавният глава ще се яви на следващите предсрочни избори.

Ако това се случи, Колев прогнозира, че в следващия парламент със сигурност ще бъдат представени ГЕРБ, ПП–ДБ, „Възраждане“, вероятно МЕЧ, „ДПС – Ново начало“, както и евентуална формация, свързана с Румен Радев. Според него, ако президентът се включи в надпреварата, той има сериозен шанс да стане първа политическа сила, макар и без достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.

В такъв сценарий Радев би могъл да търси партньорство както с ПП–ДБ, така и с МЕЧ или „Възраждане“, смята Колев. В същото време социологът изрази категорично мнение, че в бъдещ служебен кабинет не очаква за премиер да бъде назначен Димитър Главчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
  • 1 Само така може да стане

    13 2 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутати и министри без имунитет и охрана.
    Трето: депутатска заплата да не надвишава два пъти средната за страната.
    И още:
    Всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Четвърто: самоотлъчка- без надница, три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.

    Коментиран от #9, #11

    17:13 10.01.2026

  • 2 Кдкдк

    8 1 Отговор
    Кольо ти четирихилядник ще си до 31-ви.
    После ще си дву........

    17:14 10.01.2026

  • 3 Сатана Z

    4 7 Отговор
    Като върховен главнокомандващ на България, Президент Румен трябва да раздаде оръжие на всички гласоподаватели и тогава ще се разбере кой печели изборите.Само с гласуване няма да стане.

    17:14 10.01.2026

  • 4 Пич

    5 5 Отговор
    Изпотявал и той на някой !? Още от същото !!! В ЕС , частност България , няма избори , а назначения!!! Демократично, по фашистки!!!

    Коментиран от #5

    17:15 10.01.2026

  • 5 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Изпотрябвал

    17:15 10.01.2026

  • 6 Офф

    14 0 Отговор
    Толкова го натрапвате тоя Радев, че хептен го намразих. А спрете се, че отвратихте всичко нормално.

    17:16 10.01.2026

  • 7 Айде сега

    10 0 Отговор
    Супер, тогава ще има пет партии в БС - Ботащ, ГЕРБ, ДПС, Възраждане и Шарлатаните И... ще падне голям смях как ще се съешат.... но каквото и конфигурация да е не ни чака нищо добро

    17:17 10.01.2026

  • 8 ИМА ДА. МНОГО ГО ОЧАКВАТ

    11 0 Отговор
    Но от много чакане и притеснения може тоя дебелокож надут пуяк да изгуби много гласове. САМО МЪНКА ГРАЧИ И НАЙ ВЕЧЕ МЪЛЧИ. АМИ РАДКО КАЖИ СИ...!??!! ЧАКАШ БОНУСИ ЛИ. И НА МЕН МИ ПИСНА ВЕЧЕ.

    Коментиран от #12

    17:17 10.01.2026

  • 9 Европейца

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само така може да стане":

    Който предложи това аз ще го подкрепя, но искам и да накара двете огромни групи търтеи да си плаща - индианците и администрацията

    17:18 10.01.2026

  • 10 Ех Кольо

    9 1 Отговор
    Ех Колев много ти е нагласена прогнозата или по точно платена !?.

    Коментиран от #25

    17:19 10.01.2026

  • 11 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Само така може да стане":

    Пето....мъдуру коменданте на балк.полу остров

    17:19 10.01.2026

  • 12 Европейца

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "ИМА ДА. МНОГО ГО ОЧАКВАТ":

    Чорапа може да говори само ако му е написано предварително - все пак е фатмак, мозъка му е колкото орех

    Коментиран от #27

    17:20 10.01.2026

  • 13 Фелдфебел

    11 2 Отговор
    От мен да знаете: От фатмак ръководител НЕ СТАВА... просто не става и няма в историята опровержение

    Коментиран от #17, #22, #31

    17:22 10.01.2026

  • 14 Стига глупости

    4 4 Отговор
    Няма защо президента да понася негативите на безобразно наглото управление на ГЕРБ и ДПС. Напротив точно те трябва да понесат негативите които създадоха сами. Точно това правителство трябва да бъде оставено на власт до изборите за да понесе отговорността на всяка една злина която сътвориха.

    17:24 10.01.2026

  • 15 Пророк

    8 0 Отговор
    Не се ли казваше тоя Червен Колю?

    17:26 10.01.2026

  • 16 Фори

    7 3 Отговор
    Радев е от Възраждане. Той е агент на КГБ!

    Коментиран от #19

    17:28 10.01.2026

  • 17 Всички които използвате този израз за

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Фелдфебел":

    Президента разбира се така се опитвате да засегнете българското офицерство и знаеш ли какво в ада ще гориш до десето коляно както и всички останали "фелдфебели".

    17:28 10.01.2026

  • 18 Вадят от скрина

    8 1 Отговор
    на баба ми всички овехтели озита. Стига с този Радев. Не разбрахте ли, че е кръгла нула като управленец. Не става! Както не стават и Борисов и Пеевски.

    17:29 10.01.2026

  • 19 Дори да е така

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Фори":

    Какво от това. Те са най достойни за разлика от разни лъскави флигорни.

    Коментиран от #28

    17:30 10.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Това и ортака ти, Райчев го разправя. Щял да вземе 1млн.гласа. Само дето няма да стане.

    17:30 10.01.2026

  • 21 Спецназ

    5 2 Отговор
    Президента НЯМА право да има Партия!

    ВИЕ МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ!

    Парите, предвидени за обмен на левовете СВЪРШИХА!

    Даже в 2 хипермаркета им платих в евро и ми върнаха в лева. ФАКТ!
    Имам касови бележки!

    ИСТИНАТА Е, че напечатаните български левове са 2 пъти повече,

    отколкото са знаели във Валутния Борд!

    ХАХАХАХАХ!

    Сега и до края на месеца само с левове да плащаме ПАК

    ще ни останат!

    Излиза че сме ги прецакали тия от Европейската Централна Банка да
    си мислят че ще могат да ни обменят ВСИЧИТЕ левове!

    Ма оказа се че имаме ДВОЙНО повече, Баце!
    ИмАли сме Печатница- печатали сме и КВО?
    Аре сега ни ги плащайте!

    ЖИК- ТАК! :))

    17:33 10.01.2026

  • 22 Ти кой си че да казваш

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Фелдфебел":

    Каквото и да е било. Че пък и от тебе да го знаят ?!? Ти никой абсолютно никой не си.

    17:34 10.01.2026

  • 23 Сериозно ли

    4 0 Отговор
    Червен Кольо никога нищо не е познал,но се пъне да е снализатор

    17:35 10.01.2026

  • 24 Президент на фирма

    5 1 Отговор
    Нищо не става от льотчика, това не е като да въртиш коремни преси и фитнес да правиш по цял ден. Тука има огромна отговорност не да ръсиш това онова така.

    17:38 10.01.2026

  • 25 Те всички които се казват така

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ех Кольо":

    Са в по две мозъчни клетки неработещи освен това.

    17:39 10.01.2026

  • 26 оня с питон.я

    1 1 Отговор
    Плешо ще вземе пачки от чекмеджетата, за да не се яви на избори и ще излезе в заслужена пенсия.

    17:40 10.01.2026

  • 27 Тъп си и зъл

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Европейца":

    Не е фатмак а летец пилот много добър и то на боен самолет. ФАТМАК Е ГРОЗНА ДУМА. ЯВНО АКО СИ БИЛ В КАЗАРМА ЯКО СТАРШИНКИТЕ СА ТИ НАБИВАЛИ КАНЧЕТО. И АЗ ПИСАХ ТОВА ЗА МЪНКАНЕТО ЗАЩОТО ЖЕЛАЯ ДА Я НАПРАВИ ТАЗИ ПАРТИЯ И ДА СЕ СВЪРШВА С ТЕЗИ НАДУТИ ДЕБЕЛИ И НЕКОМПЕТЕНТНИ ВЛАСТНИЦИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОД. АКО ПЪК НЕ ЖЕЛАЕ ДА ОТИВА ПРИ ТЯХ. ПРОСТО МИ ПИСНА ДА НЯМА ПРАВОТА.

    17:40 10.01.2026

  • 28 Фори

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дори да е така":

    Да си от Възраждане е да имаш съмнително психично състояние и психозна неуравновесеност. А да си от КГБ е осъдително! Служиш на чужда държава.

    17:42 10.01.2026

  • 29 Нас червеното знаме роди ни!

    4 1 Отговор
    Червен Кольо се размечта,горкия.Краят е близо.Електората се топи,а друг няма.

    17:42 10.01.2026

  • 30 мнение

    3 2 Отговор
    Не лъжете човека да си напуска президентския пост. Стефан Янев също си мислеше така. Мая Манолова също се излъга. Сега подлъгвате Радев да прави партия, за да се опитате да ни натресете Борисов за президент.

    17:43 10.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Промяна

    2 2 Отговор
    И какво като стане първа политическа То е лесно да създаваш напрежение и да се криеш в луксозната държавна резиденция с огромен имунитет ЕДНО е да говориш и да се криеш а друго е да работиш в парламента Жалко за излъганите хорица надяващи се на месия

    17:44 10.01.2026

  • 33 НПО мобилизирали цяла плеяда трролове

    2 2 Отговор
    Да пишат против Президента но разбира се безуспешно. Лично мен ме дразни , че им позволено да си слагат фалшиви лайкове и съответно фалшиви антилайкове на такива като нас. Но и това ще отмине. Президента е личност и дори не с всичко да сме съгласни но му свалям шапка защото е ярка личност.

    17:45 10.01.2026

  • 34 АБЕ КО ВИ СТАНА

    0 1 Отговор
    Някой старшина при соца ви такова яко що ви е родила. ЗЛИ ПСЕТА.

    17:45 10.01.2026

  • 35 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Е това е да си ограничен журнал. Цървен Кольо е с явни политически пристрастия от край време, но ве ни натиквате в лицата малоумното му мнение. Плилича на призивите на Путлер за мир.

    17:46 10.01.2026

  • 36 Румен Радев официално

    1 0 Отговор
    Добре,Коле!

    17:50 10.01.2026

  • 37 Не има шанс да е първа сила

    0 1 Отговор
    А ще е първа, ако президента направи партия. Жалко за феновете на лъжците и крадците от останалите партии.

    17:50 10.01.2026

  • 38 Президента е единствената личност

    1 0 Отговор
    От хората във високите етажи на властта. Преди всичко е професионалист и второ умен интелигентен образован културен възпитан човек. Можеш ли да кажеш това за борисофф и пееффски а можеш ли ? Не.

    17:51 10.01.2026

