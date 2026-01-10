Кольо Колев: Ако президентът се включи в изборната надпревара, има сериозен шанс да стане първа политическа сила

Няма реална възможност за съставяне на ново правителство в рамките на настоящия парламент, заяви социологът Кольо Колев в ефира на предаването „Офанзива“ по NOVA NEWS. По думите му всички основни политически играчи вече са декларирали, че този парламент е изчерпал потенциала си и страната неизбежно върви към предсрочни избори.
Колев подчерта, че връчването на мандатите от президента Румен Радев няма да доведе до промяна на ситуацията. Според него третият мандат ще бъде използван основно с оглед определянето на датата за вота. Вече има ясни заявки от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и от Ивайло Мирчев за незабавно връщане на мандата, а експертът смята, че ако същото направи и третата политическа сила, това би означавало избори в края на март или началото на април.
Социологът допуска, че президентът може да връчи третия мандат на партия, която би се съгласила да го задържи поне седмица, за да се прецизира изборният график. Той припомни, че част от формациите вече изразиха желание изборите да се проведат в началото на април – сред тях са МЕЧ, „Възраждане“, както и „Има такъв народ“.
По думите на Кольо Колев в обществото има силно очакване Румен Радев да се включи в предстоящите избори. Основната причина за това е търсенето на нова политическа алтернатива. Социологът заяви, че е склонен да смята, че държавният глава ще се яви на следващите предсрочни избори.
Ако това се случи, Колев прогнозира, че в следващия парламент със сигурност ще бъдат представени ГЕРБ, ПП–ДБ, „Възраждане“, вероятно МЕЧ, „ДПС – Ново начало“, както и евентуална формация, свързана с Румен Радев. Според него, ако президентът се включи в надпреварата, той има сериозен шанс да стане първа политическа сила, макар и без достатъчно гласове за самостоятелно мнозинство.
В такъв сценарий Радев би могъл да търси партньорство както с ПП–ДБ, така и с МЕЧ или „Възраждане“, смята Колев. В същото време социологът изрази категорично мнение, че в бъдещ служебен кабинет не очаква за премиер да бъде назначен Димитър Главчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само така може да стане
Второ: депутати и министри без имунитет и охрана.
Трето: депутатска заплата да не надвишава два пъти средната за страната.
И още:
Всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Четвърто: самоотлъчка- без надница, три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Коментиран от #9, #11
17:13 10.01.2026
2 Кдкдк
После ще си дву........
17:14 10.01.2026
3 Сатана Z
17:14 10.01.2026
Коментиран от #5
17:15 10.01.2026
5 Пич
До коментар #4 от "Пич":Изпотрябвал
17:15 10.01.2026
6 Офф
17:16 10.01.2026
7 Айде сега
17:17 10.01.2026
8 ИМА ДА. МНОГО ГО ОЧАКВАТ
Коментиран от #12
17:17 10.01.2026
9 Европейца
До коментар #1 от "Само така може да стане":Който предложи това аз ще го подкрепя, но искам и да накара двете огромни групи търтеи да си плаща - индианците и администрацията
17:18 10.01.2026
10 Ех Кольо
Коментиран от #25
17:19 10.01.2026
11 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #1 от "Само така може да стане":Пето....мъдуру коменданте на балк.полу остров
17:19 10.01.2026
12 Европейца
До коментар #8 от "ИМА ДА. МНОГО ГО ОЧАКВАТ":Чорапа може да говори само ако му е написано предварително - все пак е фатмак, мозъка му е колкото орех
Коментиран от #27
17:20 10.01.2026
13 Фелдфебел
Коментиран от #17, #22, #31
17:22 10.01.2026
14 Стига глупости
17:24 10.01.2026
15 Пророк
17:26 10.01.2026
16 Фори
Коментиран от #19
17:28 10.01.2026
17 Всички които използвате този израз за
До коментар #13 от "Фелдфебел":Президента разбира се така се опитвате да засегнете българското офицерство и знаеш ли какво в ада ще гориш до десето коляно както и всички останали "фелдфебели".
17:28 10.01.2026
18 Вадят от скрина
17:29 10.01.2026
19 Дори да е така
До коментар #16 от "Фори":Какво от това. Те са най достойни за разлика от разни лъскави флигорни.
Коментиран от #28
17:30 10.01.2026
20 Данко Харсъзина
17:30 10.01.2026
21 Спецназ
ВИЕ МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ!
Парите, предвидени за обмен на левовете СВЪРШИХА!
Даже в 2 хипермаркета им платих в евро и ми върнаха в лева. ФАКТ!
Имам касови бележки!
ИСТИНАТА Е, че напечатаните български левове са 2 пъти повече,
отколкото са знаели във Валутния Борд!
ХАХАХАХАХ!
Сега и до края на месеца само с левове да плащаме ПАК
ще ни останат!
Излиза че сме ги прецакали тия от Европейската Централна Банка да
си мислят че ще могат да ни обменят ВСИЧИТЕ левове!
Ма оказа се че имаме ДВОЙНО повече, Баце!
ИмАли сме Печатница- печатали сме и КВО?
Аре сега ни ги плащайте!
ЖИК- ТАК! :))
17:33 10.01.2026
22 Ти кой си че да казваш
До коментар #13 от "Фелдфебел":Каквото и да е било. Че пък и от тебе да го знаят ?!? Ти никой абсолютно никой не си.
17:34 10.01.2026
23 Сериозно ли
17:35 10.01.2026
24 Президент на фирма
17:38 10.01.2026
25 Те всички които се казват така
До коментар #10 от "Ех Кольо":Са в по две мозъчни клетки неработещи освен това.
17:39 10.01.2026
26 оня с питон.я
17:40 10.01.2026
27 Тъп си и зъл
До коментар #12 от "Европейца":Не е фатмак а летец пилот много добър и то на боен самолет. ФАТМАК Е ГРОЗНА ДУМА. ЯВНО АКО СИ БИЛ В КАЗАРМА ЯКО СТАРШИНКИТЕ СА ТИ НАБИВАЛИ КАНЧЕТО. И АЗ ПИСАХ ТОВА ЗА МЪНКАНЕТО ЗАЩОТО ЖЕЛАЯ ДА Я НАПРАВИ ТАЗИ ПАРТИЯ И ДА СЕ СВЪРШВА С ТЕЗИ НАДУТИ ДЕБЕЛИ И НЕКОМПЕТЕНТНИ ВЛАСТНИЦИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОД. АКО ПЪК НЕ ЖЕЛАЕ ДА ОТИВА ПРИ ТЯХ. ПРОСТО МИ ПИСНА ДА НЯМА ПРАВОТА.
17:40 10.01.2026
28 Фори
До коментар #19 от "Дори да е така":Да си от Възраждане е да имаш съмнително психично състояние и психозна неуравновесеност. А да си от КГБ е осъдително! Служиш на чужда държава.
17:42 10.01.2026
29 Нас червеното знаме роди ни!
17:42 10.01.2026
30 мнение
17:43 10.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Промяна
17:44 10.01.2026
33 НПО мобилизирали цяла плеяда трролове
17:45 10.01.2026
34 АБЕ КО ВИ СТАНА
17:45 10.01.2026
35 Абсурдистан
17:46 10.01.2026
36 Румен Радев официално
17:50 10.01.2026
37 Не има шанс да е първа сила
17:50 10.01.2026
38 Президента е единствената личност
17:51 10.01.2026