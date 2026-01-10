Новини
България »
Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта

Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта

10 Януари, 2026 20:00 612 16

  • бсп-
  • избори-
  • александър томов

Ще има конгрес, в който ще има доста кандидати, със сигурност двама или трима

Александър Томов: Конгресът на БСП отваря отново въпроса за коалицията и властта - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ще има конгрес, в който ще има доста кандидати, със сигурност двама или трима. След това, което се е случило в момента, проблемът за коалицията се отваря отново - ще има ли, каква ще бъде, кой ще участва в нея, тъй като тук въпросът опира до самата власт, в самата политика на БСП. Това каза в студиото на “Говори сега” лидерът на “Българската социалдемокрация - Евролевица” и коалиционен партньор в “БСП - Обединена левица” Александър Томов в коментар за решението на Националния съвет на БСП за провеждане на партиен конгрес преди изборите.

"И очевидно, че ще има конгрес, който няма да е толкова лесен. Въпросът е дали на този конгрес БСП, първо, ще изрази някаква алтернативна програма на досегашното управление, второ - дали ще заложи по-мащабна коалиция”, отбеляза той, цитиран от БНТ.

Според Томов има голям риск в това Конгресът на БСП да е преди изборите.

"В крайна сметка става дума за нов лидер, за програма, с която той ще бъде избиран за лидер, за коалиционна политика, която ще бъде А, Б или С - това няма да знаем до 8 феврари. И къде е рискът? Рискът е в това, че изборите ще бъдат в края на март и началото на април. Разликата между Конгреса и самата кампания е много малка - месец и половина до изборите, а самата кампания буквално ще бъде месец назад."

"Моментът, разбира се, явно, че ще има движение в лявото пространство. Остава открит въпросът за президента. Ще се яви ли той или не. Защото това също е голям риск и нелека задача пред самия него. Тъй като, ако той се оттегли от президентската власт в този момент, особено ако госпожа Йотова се яви, а самата президентска институция ще бъде много силно отслабена. В момент, в който нямаме правителство редовно, нямаме парламент - рискът е сериозен. Така че аз от това, което слушам и чувам, е, че, действително, пред държавния глава е една нелека задача."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Суматия червени бандити си точат зъбите пак да докопат държавната копаня. Тези нямат довършване.

    20:03 10.01.2026

  • 2 Лицето Томов

    9 0 Отговор
    Не представлява социалдемократите в България.

    20:03 10.01.2026

  • 3 Българин

    8 0 Отговор
    Този престъпник нали беше осъден на 9 години затвор,защо не е в затвора?Има ли държавен чадър над него?

    20:05 10.01.2026

  • 4 Град Симитли

    7 0 Отговор
    тоЪ тип,
    Що коментира конгреса на БСП
    след като я напусна още през миналия век?!
    .. Брей, гадни, гадни хора има, брей!

    20:07 10.01.2026

  • 5 Кратко и ясно

    8 0 Отговор
    Две крила на Пеевски в БСП се борят за власт, пари, влияние.
    Тяхната идеология е лично обогатяване.

    20:08 10.01.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    9 1 Отговор
    Този комунист от където е минал е оставил след себе си разруха и потоп. Безскруполен, нагъл, безочлив - с две думи -. рожба на БКП

    20:09 10.01.2026

  • 7 Да се сменяват

    5 0 Отговор
    Но е време да гледат парламента от вън и като бившата им непокорна шефка ще станат много социални!

    20:15 10.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    АБЕ ЛЕКЕТА, ПРЕГЪРНЕТЕ СЕ ВСИЧКИ И ПОЛЕТЕТЕ В КОСМОСА!ПУУУУ! ЖАЛКО ЗА ИЗБИТИТЕ ПАРТИЗАНИ И ЯТАЦИ ПРЕДИ 1944 ГОДИНА!

    20:16 10.01.2026

  • 9 Време е да хапнат банана

    5 0 Отговор
    И да се слеят с другарите си от СДС-Герб в предизборна коалиция!

    20:18 10.01.2026

  • 10 Този

    6 0 Отговор
    Този не е никакъв ляв. Срам за БСП, че се коалира с него

    20:18 10.01.2026

  • 11 Всички въпроси

    2 0 Отговор
    Вече са решени и няма да ви вълнуват имате червен картон от бабите пред входа айде БЕГАЙ НА ТОЧКАТА НА ДУСПАТА .

    20:32 10.01.2026

  • 12 Един

    2 0 Отговор
    Лупи е огладнял.

    20:36 10.01.2026

  • 13 Мда

    1 0 Отговор
    Лупи е "евролевица - нн".

    20:38 10.01.2026

  • 14 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Заради такива балалайки, корумпета, мауци и кауни БСП-то флизат от раз в клоаката

    20:42 10.01.2026

  • 15 ?????

    2 0 Отговор
    Омръзнахте ни всички "леви" милионери загрижени уж за беднотата.
    Дърпайте шалтера на продадената от вас партия и бегайте по островите.
    Така ще е най-честно.
    Ама честност и вие тва са две големи разлики.

    20:45 10.01.2026

  • 16 ?????

    1 0 Отговор
    Не ви ли омръзна да местите креватите в бардака който създадохте?

    20:56 10.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове