Христанов и граждански организации набелязаха мерки за защита на животните

16 Март, 2026 20:34 601 17

Участниците в срещата коментираха и конкретни предложения за подобряване на взаимодействието между държавните органи и неправителствения сектор

Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов проведе работна среща с представители на неправителствения сектор, ангажирани с хуманното отношение към животните. По време на дискусията бяха обсъдени ефективните механизми за превенция на насилието и необходимостта от засилен институционален контрол. Основната цел на разговора бе установяването на открит диалог за ограничаване на случаите на жестокост чрез по-добра координация и превантивни политики.

Участниците в срещата коментираха и конкретни предложения за подобряване на взаимодействието между държавните органи и неправителствения сектор, както и методи за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на животните. Акцент бе поставен върху разработването на устойчиви решения, които да гарантират реална защита и хуманно отношение в дългосрочен план.

​Министър Христанов изрази недоволство от законодателните промени, приети след протестите в началото на 2025 г., и подчерта необходимостта от изграждането на по-добра йерархия на наказанията. Той пое ангажимент да обсъди с министъра на правосъдието Андрей Янкулов въпроса с разпространението на материали с пострадали животни, като заяви, че ще изпрати официално писмо с исканията на организациите до Министерството на правосъдието.

​В края на дискусията присъстващите се обединиха около извода, че тясното партньорство между институциите и гражданското общество е единственият път към утвърждаването на европейски стандарти за защита на животните. Министър Христанов каза в заключение, че Министерството ще продължи активната комуникация с всички заинтересовани страни за изграждането на работещи политики, които да доведат до видими резултати в борбата срещу насилието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    16 2 Отговор
    бог да пази българите от таквиз управници

    Коментиран от #9, #13

    20:39 16.03.2026

  • 2 Гост

    11 1 Отговор
    Дресирайте животните да гласуват за вас. Хората се отказаха

    20:39 16.03.2026

  • 3 мишоци а кога мерки за защита на бедните

    9 1 Отговор
    хора

    организации набелязаха мерки за защита на бръмбари и калинки

    Коментиран от #7

    20:39 16.03.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 10 Отговор
    Мафията вие на умр,яло срещу Христанов

    20:41 16.03.2026

  • 5 Хаха

    6 0 Отговор
    Бай Рибан ?…

    20:42 16.03.2026

  • 6 Станимир

    7 1 Отговор
    Тези може и да се радват, ако кучи нахапе човек

    20:43 16.03.2026

  • 7 НЕ СИ ПРАВ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "мишоци а кога мерки за защита на бедните":

    ХАСАН ЩЕ ДАДЕ ПО 50 ЕВРА НА "БЕДНИТЕ" ПЕНСИОНЕРИ,Т.Е. НА ТЕЗИ,КОИТО ИЛИ НЕ СА РАБОТИЛИ,ИЛИ СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ МИНИМАЛНО.

    20:43 16.03.2026

  • 8 Некой

    4 0 Отговор
    Това ще включва ли и хомо-сапиенс или те не са от нашите?

    20:43 16.03.2026

  • 9 Без майтап

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Бог да пази България от такива като теб които пишат от нечий скут.

    20:50 16.03.2026

  • 10 Кръстанов

    0 0 Отговор
    Препоръчвам ти гледаш филма ,,От нищо -нещо"

    21:13 16.03.2026

  • 11 Христанов

    0 0 Отговор
    Препоръчвам ти гледаш филма ,,От нищо -нещо"

    21:15 16.03.2026

  • 12 коментар

    0 0 Отговор
    Бездомните кучета са неизчерпаем източник за пари и претенции от НПО

    Та за кучета ще питам

    - Що за същество / не човек/ трябва да си ,
    за да си вържеш кучето на каишка
    което си го хранил и те е гледало в очите

    и да го ИЗГОРИШ ЖИВО .
    И да слушаш / вероятно/ как вие и се мъчи да излезе

    Коментиран от #15

    21:16 16.03.2026

  • 13 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Иде спасителя

    Само глей листите

    21:16 16.03.2026

  • 14 604

    0 0 Отговор
    на тия малки серялници що не им събирате лайнцата А? ако не ходя с колата на работа 1 седмица и замирисва на разгонени вълци...., после що така стана...

    21:19 16.03.2026

  • 15 А когато

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "коментар":

    Бабх изби Брененни свине, кози, овце И когато ги заравяха полу-живи ....! Нвкой да РЕВА??!

    21:24 16.03.2026

  • 16 123456

    0 0 Отговор
    избивайте по едно стадо на ден - да се не претоварите от много работа и да задръстите горелките !

    21:40 16.03.2026

  • 17 Здрасти

    0 0 Отговор
    Тоя празнодумец нали щеше да спасява стадото на бай Рибан? Поредния лъжец.

    21:55 16.03.2026

