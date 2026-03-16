Христанов и граждански организации набелязаха мерки за защита на животните

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов проведе работна среща с представители на неправителствения сектор, ангажирани с хуманното отношение към животните. По време на дискусията бяха обсъдени ефективните механизми за превенция на насилието и необходимостта от засилен институционален контрол. Основната цел на разговора бе установяването на открит диалог за ограничаване на случаите на жестокост чрез по-добра координация и превантивни политики.
Участниците в срещата коментираха и конкретни предложения за подобряване на взаимодействието между държавните органи и неправителствения сектор, както и методи за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на животните. Акцент бе поставен върху разработването на устойчиви решения, които да гарантират реална защита и хуманно отношение в дългосрочен план.
Министър Христанов изрази недоволство от законодателните промени, приети след протестите в началото на 2025 г., и подчерта необходимостта от изграждането на по-добра йерархия на наказанията. Той пое ангажимент да обсъди с министъра на правосъдието Андрей Янкулов въпроса с разпространението на материали с пострадали животни, като заяви, че ще изпрати официално писмо с исканията на организациите до Министерството на правосъдието.
В края на дискусията присъстващите се обединиха около извода, че тясното партньорство между институциите и гражданското общество е единственият път към утвърждаването на европейски стандарти за защита на животните. Министър Христанов каза в заключение, че Министерството ще продължи активната комуникация с всички заинтересовани страни за изграждането на работещи политики, които да доведат до видими резултати в борбата срещу насилието.
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #9, #13
20:39 16.03.2026
2 Гост
20:39 16.03.2026
3 мишоци а кога мерки за защита на бедните
организации набелязаха мерки за защита на бръмбари и калинки
Коментиран от #7
20:39 16.03.2026
4 Красимир Петров
20:41 16.03.2026
5 Хаха
20:42 16.03.2026
6 Станимир
20:43 16.03.2026
7 НЕ СИ ПРАВ
До коментар #3 от "мишоци а кога мерки за защита на бедните":ХАСАН ЩЕ ДАДЕ ПО 50 ЕВРА НА "БЕДНИТЕ" ПЕНСИОНЕРИ,Т.Е. НА ТЕЗИ,КОИТО ИЛИ НЕ СА РАБОТИЛИ,ИЛИ СА СЕ ОСИГУРЯВАЛИ МИНИМАЛНО.
20:43 16.03.2026
8 Некой
20:43 16.03.2026
9 Без майтап
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Бог да пази България от такива като теб които пишат от нечий скут.
20:50 16.03.2026
10 Кръстанов
21:13 16.03.2026
11 Христанов
21:15 16.03.2026
12 коментар
Та за кучета ще питам
- Що за същество / не човек/ трябва да си ,
за да си вържеш кучето на каишка
което си го хранил и те е гледало в очите
и да го ИЗГОРИШ ЖИВО .
И да слушаш / вероятно/ как вие и се мъчи да излезе
Коментиран от #15
21:16 16.03.2026
13 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Иде спасителя
Само глей листите
21:16 16.03.2026
14 604
21:19 16.03.2026
15 А когато
До коментар #12 от "коментар":Бабх изби Брененни свине, кози, овце И когато ги заравяха полу-живи ....! Нвкой да РЕВА??!
21:24 16.03.2026
16 123456
21:40 16.03.2026
17 Здрасти
21:55 16.03.2026