Ето кой е новият шеф на АПИ

Тодор Анастасов е новият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов досегашният председател на УС на АПИ инж. Стоян Николов е освободен от поста.

Тодор Анастасов е инженер, специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения.

Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“. Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.