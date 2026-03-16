Ето кой е новият шеф на АПИ

Тодор Анастасов е новият председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов досегашният председател на УС на АПИ инж. Стоян Николов е освободен от поста.
Тодор Анастасов е инженер, специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения.
Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“. Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.
1 кой мy дpeмe
20:46 16.03.2026
2 АМИ
20:47 16.03.2026
3 САМО ПАРАЗИТИ
20:53 16.03.2026
4 новият шеф на АПИ
сигурно не апва не лапа
кат предишните лапачи
макар бръмбари калинки от един дол дренки нагаждащи се на кьор софрицата
21:02 16.03.2026
5 Бях в Афганистан командировка
21:05 16.03.2026
6 истина ти казвам
21:19 16.03.2026
7 Тракиец
21:48 16.03.2026