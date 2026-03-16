ДПС обяви листите си за изборите

16 Март, 2026 16:08 1 335 32

Стефка Костадинова води в Пловдив

Снимка: ДПС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДПС обяви листите за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

След като по-рано днес Стефка Костадинов обяви, че напуска Български олимпийски комитет (БОК), от пресцентъра на ДПС съобщиха, че повежда листите на 16-ти МИР Пловдив.

Лидерът на формацията Делян Пеевски повежда листите в Кърджали и Благоевград. В 17-ти МИР Пловдив листата повежда Байрам Байрам, посочи news.bg.

В Стара Загора повежда Иса Бесоолу, в Шумен - Нида Ахмедов, а в 2-ри МИР Бургас начело на листата се нарежда Калин Стоянов. В 15-ти МИР Плевен начело на листата е Димитър Аврамов, а в 18-ти МИР Разград е Халил Летифов.

25 МИР София повежда Андрей Георгиев, а 24 МИР София - Рахим Юмерефенди, а 26-ти МИР София-област отново е Калин Стоянов.

8-ми МИР Добрич повежда Ертен Анисова, 13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова, 21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов, 6-ти МИР Враца Иво Цанев, 12-ти МИР Монтана - Димитър Аврамов, 10-ти МИР Кюстендил - Николай Златарски.

Във Видин повежда Цветан Енчев, в Перник - Георги Попов, в Русе - Атидже Алиева-Вели, 20-ти МИР Силистра повежда Неждет Джевдет - кмет на община Главиница, а в Хасково - Мехмед Юмер Атаман.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 5 Отговор
    Варна - Рая

    Коментиран от #6

    16:10 16.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    15 6 Отговор
    Прогресивна България има отлични листи, вдъхващи доверие на мен и семейството ми.

    Коментиран от #20

    16:11 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ахмед Мустафа

    14 1 Отговор
    Стефкиджан Костадиноуглу

    16:14 16.03.2026

  • 5 Дон балон

    3 1 Отговор
    Ахмед Доган къде е водач на листта

    16:15 16.03.2026

  • 6 СТЕФКА- ЯДОВЕ ДОКРАЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ВСЕ ТАКИВА ЛИ ГИ ПОДБРА

    16:15 16.03.2026

  • 7 протеста

    14 0 Отговор
    Нищо не направи протеста ! Вижте как се гъбаркат с хората ,Байрам Байрам е водач на листа ! Това е за Оскар !

    16:15 16.03.2026

  • 8 Пожелавам

    14 0 Отговор
    Тези листи трябва да са за затвора ,а не за НС.

    16:17 16.03.2026

  • 9 учуден

    13 0 Отговор
    Нещо да не са се объркали ? Не виждам Данчо Ментата ,явно е командирован в Дубай

    Коментиран от #28

    16:18 16.03.2026

  • 10 Ахмед Мустафа

    1 0 Отговор
    Да попитам на чист български език: - What the hell is going on?....
    - Движението за права и свободи регистрира пълна листа от 12 кандидати за народни представители в Сливенски избирателен район....
    1. Хюсеин Хафъзов – народен представител в 42-ото, 43-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание.
    2. Мустафа Мустафов – областен председател на ДПС – Сливен.
    3. Хюсеин Садуллов – общински председател на ДПС – Котел.

    16:18 16.03.2026

  • 11 Бай Ставри

    8 0 Отговор
    Одобрявам листата ! Всики влизат при мен !

    16:19 16.03.2026

  • 12 Ахмед Мустафа

    1 0 Отговор
    Сплотено и задружно семейство… Мариела Нордел:- Когато бях на 14 вуйчо ми - мъжът на леля ми, сестрата на майка ми, се опита да ме изнасили. Слава Богу, не успя, но самият опит за мен беше ужасен шок. Въпреки, че не ми беше кръв, този човек за мен беше семейство. Той живееше в дома на дядо, беше баща на братовчед ми, когото обичах като брат! Нито леля, нито "майка", реагираха на думите и ужаса ми, въпреки, че леля ми си го знаеше, че беше кул- вар, а майка ми сподели преди няколко години, че и на нея й е посягал на младини. Сестрата казва на брат си:- Ти си по- добър от татко… А брат й отговаря:- И мама казва същото…

    Коментиран от #24

    16:20 16.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стефкеее

    14 0 Отговор
    До там ли опря ма Женооо. Как не те бе поне малко срам.

    16:21 16.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Горски

    5 0 Отговор
    Хубаво ги вижте тия, те ни разказаха играта за няма и 15г, а оня хасковски измамник нали щеше да прави горивото 1.50лв(0.80) , или? Все едно и също инфантилни субекти, съсипана държавата. Натискат се само за едното крадене, друго ни го интересува. Креатури! А бе на снимката Тиквата да не се опитва да чете?!? По изражението му разбирам, че не му е лесно. Върнете и Цецка Цачева и Искра Фидосова да посъберете старите кучета пак на копанкята! Пак е помъкнал ромите от п ростото си опг да краднат....погледнете разбитата държава и кочината навсякъде, осакатената природа, бунищата със строителни отпадъци, битови отпадъци, бедност, мизерия.. унищожените градове у села. Боцето, вади Владито от клозета , макар и оцапан със Магнитски защото според САЩ: "улеснява корупционни схеми за да ощетява държавния бюджет в полза на олигархични интереси. Той банкята нали не познаваше влади?

    16:24 16.03.2026

  • 17 Дориана

    5 1 Отговор
    Факти, защо изтривате коментар , в който няма обидни квалификации . От Пеевски ли сте зависими? Май точно това е причината. Или се страхувате от него? С какво ви държи? Тогава изобщо нямате място в тази медия.

    16:25 16.03.2026

  • 18 Кошарник

    0 0 Отговор
    В Монтана сме първи!

    16:27 16.03.2026

  • 19 Нее ...

    8 0 Отговор
    Очаквах Шиши да приюти тошко и алабалабанов след толкова cвиpkи ...

    16:28 16.03.2026

  • 20 Петрова

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    За 9 години в политиката Румен Радев управлява еднолично България две години. Кое направено през тези две години ви дава основания , че той ще се бори с корупцията и прокуроро-мафиотската система на разграбване и рекетиране на народа? Покажете ми ги тези скрити сигнали, че нещо не мога да ги усетя. За тези години аз лично усетих, че Радев, Борисов и Пеевски са едно и също нещо. Т.е. са лицата на една и съща мафиотска организация.

    Коментиран от #30

    16:31 16.03.2026

  • 21 Васко

    5 0 Отговор
    Как стефка? Тя не знае турски?!?

    16:34 16.03.2026

  • 22 Макс

    2 0 Отговор
    Ужас ! Значи е вярно , че няма неподкупни хора . Ако нещо не стане с пари , ще стане с много пари .

    16:35 16.03.2026

  • 23 ту-туу

    2 1 Отговор
    Дано хюмейни ни спаси от магнитския с-и-чуг в Дубай да го покрий

    16:36 16.03.2026

  • 24 чужденец

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ахмед Мустафа":

    Само че мъжа на леля ти ти е калеко . Вуйчо ти е брат на майка ти .

    16:41 16.03.2026

  • 25 Къде е Данчо Ментата

    4 0 Отговор
    Сигурно е втори в някоя листа?
    Ще се пръсна от смях!
    Стефка пияндето и Калин пешката и те водачи, а ония простия милиционер водач на две листи!
    Даже и той е по- умен от пишман юриста с голямото Д
    Зурли вият, тъпани бият!
    Вижда му се края на Новото начало!

    16:49 16.03.2026

  • 26 боклук

    1 0 Отговор
    Що за общество сте!? Как не забелязвате, че е абсурдно изборът на Лечева за председател на БОК да зависи от това, дали Стефка ще става депутат или не! Значи, ако изборът на Весела Лечева е при нарушена процедура, тя не е избрана, дори Стефката К. да се кандидатира за депутат! А тук ви представят някакви хипотези - Стефка не става депутат, Лечева не е председател на БОК, Стефка се пуска в Новото начало - Лечева е законен председател на БОК! Толкова сте привикнали да ви командарят лидери като Пеевски от канапето и приемате абсурното за нормално!

    16:50 16.03.2026

  • 27 1234

    3 1 Отговор
    Стефке, Стефке. Никога не е късно да станеш за резил. Защо не прие достойно загубата на изборите за БОК.

    16:53 16.03.2026

  • 28 Гласоподавател

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "учуден":

    Влади Горанов заменя Данчо Ментата в следващият парламент . Очертава се коалиция МАГНИТСКИ.

    Коментиран от #32

    16:55 16.03.2026

  • 29 Хмм

    3 1 Отговор
    ако не друго, показа Кой стои зад цирковете в БОК, същото е и в щангите

    16:56 16.03.2026

  • 30 123

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Петрова":

    А на теб кое ти дава основание, че ако бойко управлява още 15 г и ще цъфнем.

    16:57 16.03.2026

  • 31 Аз ще гласувам

    1 0 Отговор
    за ДПС- единствено те и Възраждане са опозиция на Радев

    17:03 16.03.2026

  • 32 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гласоподавател":

    горанов е в листата на ГЕРБ

    17:08 16.03.2026

