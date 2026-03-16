ДПС обяви листите си за изборите

ДПС обяви листите за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

След като по-рано днес Стефка Костадинов обяви, че напуска Български олимпийски комитет (БОК), от пресцентъра на ДПС съобщиха, че повежда листите на 16-ти МИР Пловдив.

Лидерът на формацията Делян Пеевски повежда листите в Кърджали и Благоевград. В 17-ти МИР Пловдив листата повежда Байрам Байрам, посочи news.bg.

В Стара Загора повежда Иса Бесоолу, в Шумен - Нида Ахмедов, а в 2-ри МИР Бургас начело на листата се нарежда Калин Стоянов. В 15-ти МИР Плевен начело на листата е Димитър Аврамов, а в 18-ти МИР Разград е Халил Летифов.

25 МИР София повежда Андрей Георгиев, а 24 МИР София - Рахим Юмерефенди, а 26-ти МИР София-област отново е Калин Стоянов.

8-ми МИР Добрич повежда Ертен Анисова, 13 МИР Пазарджик - Искра Михайлова, 21 МИР Сливен - Хюсеин Хафъзов, 6-ти МИР Враца Иво Цанев, 12-ти МИР Монтана - Димитър Аврамов, 10-ти МИР Кюстендил - Николай Златарски.

Във Видин повежда Цветан Енчев, в Перник - Георги Попов, в Русе - Атидже Алиева-Вели, 20-ти МИР Силистра повежда Неждет Джевдет - кмет на община Главиница, а в Хасково - Мехмед Юмер Атаман.