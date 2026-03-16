"Сова харис": Шест партии влизат в следващия парламент

"Сова харис": Шест партии влизат в следващия парламент

16 Март, 2026 10:50 2 891 57

Според социолозите своят вот биха дали 55% от имащите право на вот българи, което прави малко под 3 милиона души

"Сова харис": Шест партии влизат в следващия парламент - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шест партии влизат в 52-рия парламент, ако изборите бяха днес. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция Сова харис.

Според социолозите своят вот биха дали 55% от имащите право на вот българи, което прави малко под 3 милиона души.

Най-много биха гласували за формацията на президента в периода 2017-2026 година Румен Радев – "Прогресивна България". Тя има подкрепата на 30,9% от хората. Веднага след това се нарежда коалицията ГЕРБ – СДС с 19,3 на сто от заявилите готовността си да гласуват. Третото място е за Продължаваме промяната – Демократична България – с 12,2% подкрепа. ДПС – Ново начало биха подкрепили 7,1 процента от участниците в проучването. Възраждане биха получили 6,7 на сто, а БСП – 4,4%.

МЕЧ остава под линията с 3,8%, а след формацията на Радостин Василев се нареждат коалиция "Сияние" с 2,9 на сто, "Величие" – с 2,5 и ИТН с 2,2 на сто. АПС получава малко под 2% подкрепа, а за други партии своя вот според "Сова харис" ще дадат 6,2% от заявилите готовността си да гласуват българи.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Агенция "Сова харис" в периода 7 – 12 март 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Изследването е по поръчка на вестник "Труд".


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва промяна

    28 5 Отговор
    Да гласуват само грамотни.
    Като гласува собственоръчно си пише имената и ЕГН.
    И на изборния ден пожелавам наслука на всички ловци ,рибари,гъбари и т.н.
    За да не ядем пак свинско с тиква

    Коментиран от #5, #11, #17, #19

    10:53 16.03.2026

  • 2 име

    13 19 Отговор
    Пернатите яко работят за ПеПедофилите, надуват им рейтинга всеки ден!

    10:53 16.03.2026

  • 3 Пременил се Илия

    9 1 Отговор
    па в тия.

    10:53 16.03.2026

  • 4 айде.......

    21 2 Отговор
    Зулусите отекоха У каналЯ!

    10:54 16.03.2026

  • 5 Ами кой

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва промяна":

    Ще проверява Гaнчo грамотно ли си е написал имената, като дори членовете на комисии са неграмотни?

    10:55 16.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДПС Ново Начало

    4 25 Отговор
    с Господин Пеевски поне 13%

    10:55 16.03.2026

  • 8 Отде пък се пръкна

    13 0 Отговор
    това сияние!

    Коментиран от #25, #35

    10:55 16.03.2026

  • 9 Ватенка

    3 12 Отговор
    Радев премиер.Правителство на ПБ ,БСП и Меч.

    Коментиран от #14

    10:57 16.03.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 6 Отговор
    Шарлатаните пак хванаха сред.ния

    10:58 16.03.2026

  • 11 БРАВО

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва промяна":

    А мустакатото ленче ще подписва всички гласоподаватели, че да минат проверката!

    10:59 16.03.2026

  • 12 Шест партии влизат в цирковия манеж

    6 1 Отговор
    дано да са по малко
    доскоро бяха май 8

    много баби хилаво бебе

    11:00 16.03.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор
    Мили деца,
    на снимката виждате
    СИМВОЛА НА КУМУНИЗЪМЪ в България-
    Партийния дом на ЦК на БКП❗
    /да знаят гъZEтата от поколение 00😉

    11:00 16.03.2026

  • 14 Чакай Радев

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ватенка":

    да управлява с циганина лъжец и крадец радостин василев.

    11:01 16.03.2026

  • 15 ПеПедофил от Петрохан

    5 9 Отговор
    Въй...пак сме в девета глуха

    Коментиран от #18

    11:01 16.03.2026

  • 16 сава

    18 3 Отговор
    Много се радвам, че повече няма да гледам физиономиите на Тошко Африкански и Балабанката

    11:02 16.03.2026

  • 17 Урко

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва промяна":

    Най хубав кебап става във тиква.Кавърма кебап в малка тиквичка около 2 кг се пълни със свинско и се пече до готовност.

    11:03 16.03.2026

  • 18 Сега им е екстра

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "ПеПедофил от Петрохан":

    Като в записите на националните предатели ПП и ДБ. Избори с наше правителство и наше МВР.

    11:03 16.03.2026

  • 19 Марио

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трябва промяна":

    Абсолютно съм за изборен ценз плюс точкова система.

    11:04 16.03.2026

  • 20 избирател

    13 0 Отговор
    Не ми се вярва Ново начало да имат цели 7 ,1 % подкрепа . На много места се разпаднаха , откъде им дават толкова много ? Какво ще правят в НС , след като лидера им ше бъде подгонен от Радев ? Пълен абсурд са тези 7,1 %

    11:11 16.03.2026

  • 21 Не вярвам на стакмистики

    15 4 Отговор
    Бсп са аут
    Тиквуните с 16%
    Петроханските хижари с 9%
    Шишитата с 6%
    Възраждане с 9%
    Меч и величие имат шанс да минат 4%
    Славуцо чалгарите с1%
    Радев е над 35% може и 40%

    11:12 16.03.2026

  • 22 Тези агенции трябва да се забранят

    17 0 Отговор
    Досега течееш неофициална обработкйа на стадото през тия фалшиви агенции, от днес вече тече официалната обработка. За 36 години фалшиви избори как пък веднъж не срещнах един от тия "социологически" агенции да ме анкетира за каквото и да било проучване? Всичко е поръчкова лъжа и платена пропаганда!

    11:14 16.03.2026

  • 23 И като влезат кво.🤣❤️🇧🇬

    3 4 Отговор
    Френските Депутати не могат да намерят Иран на картата ве алоуу..., какво като влезат, управляват ви 7/8 оли гофрени, ИТН, БСП, ГЕРБ, ДПС НН, ДПС 🤣❤️🇧🇬
    Депутатите не могат да намерят Иран на картата.

    Европейските законодатели предложиха различни варианти, показвайки на картата България, Турция, Афганистан и Саудитска Арабия.🤣❤️🇧🇬

    Коментиран от #46

    11:14 16.03.2026

  • 24 Агенция Бухал Ка

    4 0 Отговор
    Социологията не е особено точна наука и при такива изследвания "линията на влизане е от 2,5 до 5,5 процента, обаче никой тв социолог няма да си признае. Казват само тези влизат, онези не.

    Коментиран от #28

    11:16 16.03.2026

  • 25 Сиянието

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Отде пък се пръкна":

    е новата патерица на 0ПГ ГP0Б!

    11:21 16.03.2026

  • 26 ГЕРББ

    6 3 Отговор
    Борисов ще бъде арестуван преди изборите и изпратен в румънски затвор за да не възпрепятства събирането на показания след разкопаването на градината му и разбиването на стените в къщата му

    11:22 16.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Напротив

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Агенция Бухал Ка":

    Тукашната цоциология е най-точната псевдонаука. Цоциолозите винаги дават точните проценти, за които им е платено.

    11:23 16.03.2026

  • 29 Мнение

    2 2 Отговор
    Чакам първо Пеевски да си разчисти сметките с Борисов заради всичките мизерии

    11:23 16.03.2026

  • 30 мистерия

    7 0 Отговор
    само не мога да разбера откъде се взимат половин милион човеци да гласуват за герб?

    Коментиран от #32, #41

    11:23 16.03.2026

  • 31 Жълтопаве

    7 0 Отговор
    Тия"изследвания" само на жълтите павета ли ги правите?! Щото в провинцията няма нито един случай на анкетиране!

    11:24 16.03.2026

  • 32 Те са

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "мистерия":

    "мъртвите души",абонирани за герб!Верни и след гроба!

    Коментиран от #53

    11:26 16.03.2026

  • 33 хмм

    4 3 Отговор
    Патериците на ГЕРБ - БСП и ИТН няма да минат бариерата, а "Възраждане" са много съмнителни.

    11:26 16.03.2026

  • 34 Читател

    4 0 Отговор
    ОРЕЛА КАКВО МИСЛИ ? ИЗНЕНАДА НА 19 !

    11:26 16.03.2026

  • 35 Откъдето и други такива

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Отде пък се пръкна":

    От зайчарника.

    11:27 16.03.2026

  • 36 Ватенка

    0 5 Отговор
    Русофилите вземаме властта...да се пукнат от яд душите черни душмански

    11:27 16.03.2026

  • 37 Дориана

    5 2 Отговор
    Сова Харис дават лъжливи показатели като всеки път. Правят това нарочно тенденциозно, защото са зависими така, че нищо от това което казват Не е истина и това ще се докаже на изборите. После ще се правят както винаги на изненадани.

    11:29 16.03.2026

  • 38 За Мунчо 300%!

    3 0 Отговор
    Тия после ще дават ли пари глоба заради лъжите им? Верват ли си сами какво са съчинили? Нагаждачи, кърлежи.

    11:31 16.03.2026

  • 39 Азз

    5 0 Отговор
    Глупости на търкалета!

    11:31 16.03.2026

  • 40 Aлфа Bълкът

    2 4 Отговор
    Според ИИ, това са депутатските места.
    Прогресивна България: 92 депутати
    ГЕРБ – СДС: 58 депутати
    ПП – ДБ: 36 депутати
    ДПС – Ново начало: 21 депутати
    Възраждане: 20 депутати
    БСП: 13 депутати

    Тройната коалиция ПБ–ППДБ-БСП изглежда непоклатима..

    11:32 16.03.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "мистерия":

    В една секция влиза дядо.
    - Моята баба гласува ли?
    - Момент да проверя. Да дядо, гласувала е.
    - Ех, пак се разминахме.
    - А ти защо не я пита сам?
    - Ами , чедо, защото тя си замина преди десет години от този Свят.
    😉

    11:32 16.03.2026

  • 42 Азз

    2 2 Отговор
    Има две грешки - ББ няма да е втори, а трети или четвърти ( зад шиши ), а другата грешка е, че Величие ще влезе!

    11:33 16.03.2026

  • 43 Кой

    5 1 Отговор
    слабо умен още гласува за БСП? Та те прецакаха всичките си избиратели

    11:34 16.03.2026

  • 44 Реалист

    3 0 Отговор
    В Каспичан и Чепърчене имало проверка за дължината на мъжкото достойнство. В Каспичан били измерени средно 15 , а в Чепърчене 25 сантиметра. Разликата идва от там че я първият град е извършено измерване, а във втория е проведена само анкета. Толкова за агенцийките.

    11:38 16.03.2026

  • 45 Азз

    5 0 Отговор
    Това е чиста манипулация - " ако изборите бяха днес"....- НО не са днес, а на 19.04. Така, че искаме да видим прогнозите за 19.04, а не фантазии за 16.03. Това не е ли манипулация, колеги?

    11:43 16.03.2026

  • 46 Емоджи

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "И като влезат кво.🤣❤️🇧🇬":

    е способ на изразяване на 10-12годишните поради недостатъчно развити все още комуникативни способности.

    11:48 16.03.2026

  • 47 Демек вкарват и БСП в парламента

    3 2 Отговор
    Тоест Радев взема единствено от Възраждане. То и това му е целта. Те му бяха трън в очите и реши да ги унищожи. Друга цел не виждам за сега.

    Коментиран от #49

    11:51 16.03.2026

  • 48 доктор хендрих

    2 0 Отговор
    депутатите трябва да бъдат намалени на 80 човека, реципрочно на намалението на населението. министерствата трябва да са максимум 10 , а не раздутите досега 20. депутатите трябва да са на работа от понеделник до събота но осем часов работен ден и да се третират като подчинени на народа. листите по места трябва да са само от местни хора и при неизпълнение но поетите ангажименти съответния депутат или депутати да бъдат отзовавани......

    11:54 16.03.2026

  • 49 Това е игра на социологията

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Демек вкарват и БСП в парламента":

    Тя обслужва определени икономически и политически лобита. Те не искат в играта патриотичните формации и постоянно ги шкартират. Първо социолозите казват че Атака и ВМРО няма да влязат и те не влизат защото хората не смеят да гласуват понеже вече са ги манипулирали. Но това е лъжа !!!

    11:55 16.03.2026

  • 50 Димитър Георгиев

    2 3 Отговор
    Социолозите масово лъжат! Сега в подкрепа на Радев! Защо, защото Радев е поредният спасител от статуквото обаче! Затова е спуснат точно сега, когато масовите протести изплашиха Пеевски и Борисов и хората зад тях! ПП ДБ ще спечели много повече гласове, защото са единствената здрава формация на политическия терен! А формацията на Радев ще залезе много бързо, като гледам с какви хора работи! Там е Георги Гергов, ТИМ и тем подобни елементи!

    Коментиран от #56

    11:56 16.03.2026

  • 51 Мирянин

    3 1 Отговор
    ППДБ след Петрохан ще имат отново 36 депутати?! Совата явно реализира и мечтата им ГЕРБ и ДПС да имат под 80 депутати, та им дава общо 79!! За социологически манипулации трябва да има ефективни присъди и чак после ще има лица от висшите етажи в затвора, като за начало тия, които плащат за манипулациите!

    11:57 16.03.2026

  • 52 Това е игра на социологията

    2 0 Отговор
    Тя обслужва определени икономически и политически лобита. Те не искат в играта патриотичните формации и постоянно ги шкартират. Първо социолозите казват че Атака и ВМРО няма да влязат и те не влизат защото хората не смеят да гласуват понеже вече са ги манипулирали. Но това е лъжа !!!

    11:58 16.03.2026

  • 53 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Те са":

    Това са шарлатанските измамници саботират рушат крадат 5 години и са безнаказани КОЙ НЕНОРМАЛНИЦИ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА РАДЕВ ДАЛИ ИМА ТОЛКОВА И КАКВО ЛИЧНО ЩЕ ВИ ОБСЛУЖВА ОСВЕН ДА СИ ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ ЗА ГРАСУВАЩИТЕ МУ НЕВЕЖИ НИЩООООООООО

    11:58 16.03.2026

  • 54 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор
    Задайте си въпроса защо ГЕРБ не атакува Радев,защо Пеевски вече не атакува Радев? И защо всички те заедно с Радев яростно нападат ППДБ! Само това е напълно достатъчно да ме убеди да гласувам за ПП ДБ! Страх ги е от тях,и то много! Не се продават като другите!

    11:58 16.03.2026

  • 55 Това е игра на социологията

    1 0 Отговор
    Тя обслужва определени икономически и политически лобита. Те не искат в играта патриотичните формации и постоянно ги шкартират. Първо социолозите "решиха" че Атака и ВМРО няма да влязат и те не влизат защото хората не смеят да гласуват понеже вече са ги манипулирали. Но това е лъжа !!!

    11:59 16.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Предизборна коварна

    0 0 Отговор
    МАНИПУЛАЦИЯ

    12:00 16.03.2026

