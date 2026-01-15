Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток"

Премиерът в оставка Росен Желязков инспектира проучвателен сондаж на площадка на "Мини Марица-изток", където се извършват изследвания за редкоземни елементи и критични суровини в българските лигнитни въглища.Той определи като ключова ролята на Българската академия на науките и на специализираните институти и подчерта,че Българската наука има с какво да се похвали.
По-късно при подписването на споразумение между БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" Росен Желязков подчерта, че Маришкият въглищен басейн има потенциал да се превърне в ключов фактор за българската конкурентоспособност. Фокусът по думите му вече е върху разширяване на възможностите на региона чрез проучване на критични суровини и редкоземни елементи. Държавата ще участва активно в тези процеси, включително чрез нова дирекция в БЕХ.
Росен Желязков заяви още, че традициите ни в минно-геоложкото дело са такива, че националният ни капацитет – и научен, и производствен – няма как да не бъде взет под внимание.
Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Надявам се този проект да даде нова индустриална възможност за страната. Благодаря и на миньорите, на синдикатите и на ръководството за добрата координация – усилията им са в интерес на региона, на работещите и на техните семейства".
В трите рудника на "Мини Марица-изток" вече са извършени 10 дълбоки сондажа. Българската академия на науките ще анализира между 40 и 60 проби от всеки сондаж с цел определяне на концентрациите на редкоземни елементи и критични суровини.
Министърът на енергетиката Жечо Станков отбеляза иновативния характер на проучванията.
Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "За първи път навлизаме в третия пласт въглища, където досега не са правени подобни изследвания. Първите резултати са обнадеждаващи. Следващата ни задача е да направим детайлно картиране на площадките, за да определим къде е най-големият потенциал."
Част от пробите ще бъдат изпратени за анализ в Университета на Северна Дакота, САЩ, където ще се тества приложимостта на технологията TerraCore, позволяваща производство на концентрат с до 90% съдържание на 17 редкоземни елемента и пречистени висококалорични въглища за индустриални цели.
Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "Президентът Доналд Тръмп вече е възложил изграждането на подобни машини в САЩ. Нашата цел е технологията да бъде внедрена и в България. Това ще ни позволи не само да увеличим добива, но и вместо да изгаряме въглищата, да извличаме от тях критични суровини с висока добавена стойност."
Станков допълни, че в Старозагорския район над 30 000 души са пряко или косвено свързани с комплекса и Развитието на нови индустриални дейности около рудниците ще гарантира дългосрочен поминък и нови възможности за Маришкия басейн.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
20:51 15.01.2026
2 ДСО Редки метали
20:52 15.01.2026
3 Започва кражбата на мафията
20:52 15.01.2026
4 хаха
Е па гайбанчовци...то за мина Кремиковци имаше приказка, че има много по-скъпи минерали/елементи които се "изхвърлят" за сметка на "традиционния добив".
Ама вие нали сте си кухи парчета, та сега топлата вода ще се мъчите да откривате.
20:53 15.01.2026
5 Традиционно
Не бе идиоти, важното за коментар е, че тези проучвания се правят за САЩ! Вие няма да печелите, само ще умирате в рудниците!
20:58 15.01.2026
6 Титк
21:00 15.01.2026
7 Дедо Дончо
21:00 15.01.2026
8 койдазнай
21:00 15.01.2026
9 ЛОШО е
21:01 15.01.2026
10 Никой не казва
Коментиран от #12, #13
21:03 15.01.2026
11 АЙДЕ БЕ...?!
А дали всъшност той не е наредил на послушното ни правителство,да започне тази дейност,с цел после да си ги присвои,с неправомерна сделка,както го направи и с Украйна...?!
21:04 15.01.2026
12 Има и друго
До коментар #10 от "Никой не казва":Никой не казва и зящо в тия открити рудници копаят плитичко само най-горния пласт на лигнитните залежи. Надолу имало доста радиация, само не знам дали е от "редкоземните елементи".
21:06 15.01.2026
13 ЯСНО!
До коментар #10 от "Никой не казва":Това ти го е нашепнало на ушенце,онова пъпчивото тинейджърче-Грета Тюнберг...😉😃😝🤣😂!
21:06 15.01.2026
14 Досега
Копаш злато да си купиш въглища.
Няма такава държава.
21:08 15.01.2026