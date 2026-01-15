Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток"

Премиерът в оставка Росен Желязков инспектира проучвателен сондаж на площадка на "Мини Марица-изток", където се извършват изследвания за редкоземни елементи и критични суровини в българските лигнитни въглища.Той определи като ключова ролята на Българската академия на науките и на специализираните институти и подчерта,че Българската наука има с какво да се похвали.

По-късно при подписването на споразумение между БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" Росен Желязков подчерта, че Маришкият въглищен басейн има потенциал да се превърне в ключов фактор за българската конкурентоспособност. Фокусът по думите му вече е върху разширяване на възможностите на региона чрез проучване на критични суровини и редкоземни елементи. Държавата ще участва активно в тези процеси, включително чрез нова дирекция в БЕХ.

Росен Желязков заяви още, че традициите ни в минно-геоложкото дело са такива, че националният ни капацитет – и научен, и производствен – няма как да не бъде взет под внимание.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Надявам се този проект да даде нова индустриална възможност за страната. Благодаря и на миньорите, на синдикатите и на ръководството за добрата координация – усилията им са в интерес на региона, на работещите и на техните семейства".

В трите рудника на "Мини Марица-изток" вече са извършени 10 дълбоки сондажа. Българската академия на науките ще анализира между 40 и 60 проби от всеки сондаж с цел определяне на концентрациите на редкоземни елементи и критични суровини.

Министърът на енергетиката Жечо Станков отбеляза иновативния характер на проучванията.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "За първи път навлизаме в третия пласт въглища, където досега не са правени подобни изследвания. Първите резултати са обнадеждаващи. Следващата ни задача е да направим детайлно картиране на площадките, за да определим къде е най-големият потенциал."

Част от пробите ще бъдат изпратени за анализ в Университета на Северна Дакота, САЩ, където ще се тества приложимостта на технологията TerraCore, позволяваща производство на концентрат с до 90% съдържание на 17 редкоземни елемента и пречистени висококалорични въглища за индустриални цели.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "Президентът Доналд Тръмп вече е възложил изграждането на подобни машини в САЩ. Нашата цел е технологията да бъде внедрена и в България. Това ще ни позволи не само да увеличим добива, но и вместо да изгаряме въглищата, да извличаме от тях критични суровини с висока добавена стойност."

Станков допълни, че в Старозагорския район над 30 000 души са пряко или косвено свързани с комплекса и Развитието на нови индустриални дейности около рудниците ще гарантира дългосрочен поминък и нови възможности за Маришкия басейн.