Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток"

15 Януари, 2026 20:49 403 14

В трите рудника вече са извършени 10 дълбоки сондажа

Започват проучвания за редкоземни елемнти на площадката на "Мини Марица изток" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът в оставка Росен Желязков инспектира проучвателен сондаж на площадка на "Мини Марица-изток", където се извършват изследвания за редкоземни елементи и критични суровини в българските лигнитни въглища.Той определи като ключова ролята на Българската академия на науките и на специализираните институти и подчерта,че Българската наука има с какво да се похвали.

По-късно при подписването на споразумение между БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" Росен Желязков подчерта, че Маришкият въглищен басейн има потенциал да се превърне в ключов фактор за българската конкурентоспособност. Фокусът по думите му вече е върху разширяване на възможностите на региона чрез проучване на критични суровини и редкоземни елементи. Държавата ще участва активно в тези процеси, включително чрез нова дирекция в БЕХ.

Росен Желязков заяви още, че традициите ни в минно-геоложкото дело са такива, че националният ни капацитет – и научен, и производствен – няма как да не бъде взет под внимание.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Надявам се този проект да даде нова индустриална възможност за страната. Благодаря и на миньорите, на синдикатите и на ръководството за добрата координация – усилията им са в интерес на региона, на работещите и на техните семейства".

В трите рудника на "Мини Марица-изток" вече са извършени 10 дълбоки сондажа. Българската академия на науките ще анализира между 40 и 60 проби от всеки сондаж с цел определяне на концентрациите на редкоземни елементи и критични суровини.
Министърът на енергетиката Жечо Станков отбеляза иновативния характер на проучванията.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "За първи път навлизаме в третия пласт въглища, където досега не са правени подобни изследвания. Първите резултати са обнадеждаващи. Следващата ни задача е да направим детайлно картиране на площадките, за да определим къде е най-големият потенциал."

Част от пробите ще бъдат изпратени за анализ в Университета на Северна Дакота, САЩ, където ще се тества приложимостта на технологията TerraCore, позволяваща производство на концентрат с до 90% съдържание на 17 редкоземни елемента и пречистени висококалорични въглища за индустриални цели.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "Президентът Доналд Тръмп вече е възложил изграждането на подобни машини в САЩ. Нашата цел е технологията да бъде внедрена и в България. Това ще ни позволи не само да увеличим добива, но и вместо да изгаряме въглищата, да извличаме от тях критични суровини с висока добавена стойност."

Станков допълни, че в Старозагорския район над 30 000 души са пряко или косвено свързани с комплекса и Развитието на нови индустриални дейности около рудниците ще гарантира дългосрочен поминък и нови възможности за Маришкия басейн.


  • 1 ?????

    4 0 Отговор
    А проучените отдавна въглища кво ще ги правят?

    20:51 15.01.2026

  • 2 ДСО Редки метали

    4 0 Отговор
    Да търсят около София. В бившите уранови мини. В Софийска област бяха около 35. Затова радиационният фон в София е един и половина пъти над нормата, а в Бухово четири пъти.

    20:52 15.01.2026

  • 3 Започва кражбата на мафията

    4 0 Отговор
    Тези могат само да крадат и лъжат

    20:52 15.01.2026

  • 4 хаха

    3 0 Отговор
    Питеците засилено де-еволюират.

    Е па гайбанчовци...то за мина Кремиковци имаше приказка, че има много по-скъпи минерали/елементи които се "изхвърлят" за сметка на "традиционния добив".

    Ама вие нали сте си кухи парчета, та сега топлата вода ще се мъчите да откривате.

    20:53 15.01.2026

  • 5 Традиционно

    4 1 Отговор
    Глупави коментари! А, У, знаете ли какво знам? Знам къде да търсят!
    Не бе идиоти, важното за коментар е, че тези проучвания се правят за САЩ! Вие няма да печелите, само ще умирате в рудниците!

    20:58 15.01.2026

  • 6 Титк

    2 0 Отговор
    Поредната пунта Мара от Желязков колкото намериха нефт и газ в Черно море

    21:00 15.01.2026

  • 7 Дедо Дончо

    3 0 Отговор
    Събаряйте ТЕЦа, идем за редкоземните елементи!

    21:00 15.01.2026

  • 8 койдазнай

    3 0 Отговор
    "редкоземните елемнти" не са толкова редки, но извличането им е сложно, труно, скъпо и особнено вредно за екологията. Никой не иска да се занимава с подобни добивни производтсва, тъй като се унищожават много големи територии и се трупат огормни количества отровни химикали. А целият пазар на редкоземните елементи в света е колкото кражбите от българската енергетика за година.

    21:00 15.01.2026

  • 9 ЛОШО е

    2 0 Отговор
    300 000 души готови да гълтат радиация, скачащите братя унищожиха хиляди уранови мини на ДСО Редки метали

    21:01 15.01.2026

  • 10 Никой не казва

    2 0 Отговор
    че Марица Изток изхвърля много повече радиация през комините от една АЕЦ ....

    Коментиран от #12, #13

    21:03 15.01.2026

  • 11 АЙДЕ БЕ...?!

    2 0 Отговор
    Докато Тръмп,не употреби този израз-,,редкоземни елементи",никой не се бе сетил за тях,камо ли да ги проучва...!
    А дали всъшност той не е наредил на послушното ни правителство,да започне тази дейност,с цел после да си ги присвои,с неправомерна сделка,както го направи и с Украйна...?!

    21:04 15.01.2026

  • 12 Има и друго

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никой не казва":

    Никой не казва и зящо в тия открити рудници копаят плитичко само най-горния пласт на лигнитните залежи. Надолу имало доста радиация, само не знам дали е от "редкоземните елементи".

    21:06 15.01.2026

  • 13 ЯСНО!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Никой не казва":

    Това ти го е нашепнало на ушенце,онова пъпчивото тинейджърче-Грета Тюнберг...😉😃😝🤣😂!

    21:06 15.01.2026

  • 14 Досега

    0 0 Отговор
    колко изгорихме в тецовете и печките?
    Копаш злато да си купиш въглища.
    Няма такава държава.

    21:08 15.01.2026

