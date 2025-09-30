Новини
Министър Станков с новина за проучването на редкоземни елементи и комплекс „Марица-изток“

30 Септември, 2025 18:10 1 074 25

  • жечо станков-
  • комплекс марица изток-
  • редкоземни метали-
  • редкоземни елементи

Добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%, прогнозира енергийният министър

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Проучването за редкоземни елементи в комплекса „Марица-изток“, в което България си партнира със САЩ, е успех за минната индустрия, технологичния напредък и развитието на нови икономически дейности в региона.“ Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който участва в кръгла маса „Ускорен енергиен преход – политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г.“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

Пред участниците в дискусията министър Станков подчерта ангажимента на държавата да осигури прилагането на нови технологии, гарантирайки сигурността на доставките и устойчивата заетост на работещите в комплекса.

„Няма как да се откажем от производството на електроенергия от въглища от днес за утре“, подчерта министър Станков и припомни подписаното наскоро споразумение между БЕХ ЕАД и университета в Северна Дакота, според което университетът ще подпомогне процеса на картиране на нашите рудници в комплекса „Марица-изток“ за съдържание на редкоземни елементи в лигнитните въглища.

„На база на вече изпращани проби имаме основание да твърдим, че има достатъчно такива елементи, благодарение на които добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%“, прогнозира енергийният министър. По неговите думи, това е шанс за осигуряване на устойчива заетост на миньорите от комплекса.

„Темата за декарбонизацията често се използва в политически контекст за всяване на страх в региона, вместо да погледнем прагматично на потенциала, който имаме и да го използваме пълноценно“, акцентира министър Станков.

България има уникален енергиен микс, в който имат място както въглищата, така ядрената енергия (включително с най-новите технологии за малки модулни реактори), ВЕИ мощностите и системите за съхранение на енергия. „Ролята на държавата е да създаде условия за запазване и развитие на този баланс, което ще гарантира сигурност на енергийните доставки и надграждане водещата роля на страната като нетен износител на енергия за целия регион“, подчерта в заключение министър Станков.


България
Оценка 1.8 от 11 гласа.
Оценка 1.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Росен Желязков в Ню Йорк подари редкоземните минерали на САЩ.

    Коментиран от #14

    18:11 30.09.2025

  • 2 честен ционист

    27 1 Отговор
    И как България си партнира със САЩ? Като е предала картите с находищата проучени през Социализма, а ония само копаят и извличат?

    Коментиран от #19

    18:14 30.09.2025

  • 3 Пич

    26 1 Отговор
    Идиот !!! Признава че козяците го натискат българите да копат , а те да грабят !!! За вас - конфигурация от три пръста !!!

    18:17 30.09.2025

  • 4 Крофр

    15 1 Отговор
    яка демокрация - вземаме ви всичко

    18:18 30.09.2025

  • 5 Сталин

    18 2 Отговор
    Тези негодници продадоха и редките метали на краварите без пари

    18:24 30.09.2025

  • 6 Сталин

    19 2 Отговор
    Такива грабежи никога не е било в историята на България,западните мародери ограбиха всичко ,ресурси за 50 милиарда заминават на запад на година ,а цървулите ходят гладни и жадни и събират капачки за една линейка,няма по тъпо племе в цялата галактика

    18:28 30.09.2025

  • 7 Бай Благой

    10 1 Отговор
    Кажи си че ще ги дадем на САЩ на концесия срещу 2% за България

    18:29 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мда

    13 1 Отговор
    Тези продажници трябва да си ходят и да бъдат съдени и конфискация на имущество на семайство и Рада!
    Кого откупихме този път?
    Самолетите откупихме Буци сега???

    18:34 30.09.2025

  • 10 Щастливеца

    11 2 Отговор
    Имаме си металурзи, имаме химици, имаме и като държава опит в производството на подобни суровини. Може би наистина нямаме необходимия опит, но да дойдат американците, да ни покажат как се прави на практика и ние да си поемем нещата. Цял химико-технологичен университет и минен университет имаме, там специалистите и учените имат знанията и технологиите за производството. За какво ни е партньорство, това означава горе долу, че държавата ще отдаде на концесия на американците добива и ще се получи нещо като 95% за тях и 5% за нас, което си е пладнешки обир.

    Коментиран от #13

    18:37 30.09.2025

  • 11 Сандо

    9 0 Отговор
    Партнира си зайчето с Вълка - и кой ще папка?

    18:40 30.09.2025

  • 12 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    Най-редко земния елемент в Бг естествено е. Svin Ята.
    Крайно време е да го изследване на скенер !!!

    18:42 30.09.2025

  • 13 Сандо

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Щастливеца":

    Имахме,сега нямаме нищо.Всички,или почти всички,са много далеч от знаещи и можещи специалисти.А които все пак стават за нещо,Западът,който следи всички учащи се,веднага ги лапва.

    Коментиран от #16

    18:43 30.09.2025

  • 14 Е че

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма да подари тези от "заведението" ти - кафяви редки "минерали"...

    18:45 30.09.2025

  • 15 123456

    8 1 Отговор
    И тука ли ни надупиха , нашите приятели ?

    18:48 30.09.2025

  • 16 Питане

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Сандо":

    Санде,
    А защо не го "лапва" "матушка", въпросния специалист ???
    Запада не ги "лапва". Специалистите сами се натискат да отидат там.
    Е на този въпрос нашите "другари" и да искат, немогат да си отговорят, защото са заразени с една неизлечима болест носеща името "комунизъм"...

    18:53 30.09.2025

  • 17 Българин

    8 1 Отговор
    Химията необходима за добив и пречистване на редкоземните метали е толкова отровна, че унищожава земята за хилядолетия напред. За това те се добиват само в Китай, тъй като никой друг не може да си позволи подобно отношение към хората и земите си!

    18:53 30.09.2025

  • 18 И правят ток

    4 0 Отговор
    И всичко това, защото сърбите ни изкупуват въглищата.

    19:04 30.09.2025

  • 19 факуса

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    те сащ така си партнират с всички,и с самолетите така, да не ги бракуват на завишени цени на партнерите

    19:08 30.09.2025

  • 20 Министър не е малкото име на Жечо Станко

    5 1 Отговор
    Този начин на изписване е неуважителен към министъра преди всичко и към читателите. Министър не е титла като доцент или професор.

    19:15 30.09.2025

  • 21 Министър не е малкото име на ЖечоСтанко

    3 1 Отговор
    Този начин на изписване е неуважителен към министъра преди всичко и към читателите. Министър не е титла като доцент или професор че да се изписва така.

    19:18 30.09.2025

  • 22 Министър не е малкото име на Станков

    4 1 Отговор
    Сорросоидния коректор в действие два пъти .

    19:20 30.09.2025

  • 23 Име

    1 0 Отговор
    Едно не разбирам, защо само със САЩ трябва да си партнираме?!

    19:41 30.09.2025

  • 24 име

    0 0 Отговор
    Пак ли ще даваме концесия на стратегически американски кърлеж (пардон, инвеститор) за безпари?!

    19:48 30.09.2025

  • 25 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Хамериканците сигурно разполагат с технологии и ресурси за проучване и добив, въпроса е какво ще поискат в замяна, нормално е да се съмняваме в "чиста сделка" изгодна за България.

    19:49 30.09.2025

