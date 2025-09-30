Министър Станков с новина за проучването на редкоземни елементи и комплекс „Марица-изток“

„Проучването за редкоземни елементи в комплекса „Марица-изток“, в което България си партнира със САЩ, е успех за минната индустрия, технологичния напредък и развитието на нови икономически дейности в региона.“ Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който участва в кръгла маса „Ускорен енергиен преход – политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г.“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.
Пред участниците в дискусията министър Станков подчерта ангажимента на държавата да осигури прилагането на нови технологии, гарантирайки сигурността на доставките и устойчивата заетост на работещите в комплекса.
„Няма как да се откажем от производството на електроенергия от въглища от днес за утре“, подчерта министър Станков и припомни подписаното наскоро споразумение между БЕХ ЕАД и университета в Северна Дакота, според което университетът ще подпомогне процеса на картиране на нашите рудници в комплекса „Марица-изток“ за съдържание на редкоземни елементи в лигнитните въглища.
„На база на вече изпращани проби имаме основание да твърдим, че има достатъчно такива елементи, благодарение на които добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%“, прогнозира енергийният министър. По неговите думи, това е шанс за осигуряване на устойчива заетост на миньорите от комплекса.
„Темата за декарбонизацията често се използва в политически контекст за всяване на страх в региона, вместо да погледнем прагматично на потенциала, който имаме и да го използваме пълноценно“, акцентира министър Станков.
България има уникален енергиен микс, в който имат място както въглищата, така ядрената енергия (включително с най-новите технологии за малки модулни реактори), ВЕИ мощностите и системите за съхранение на енергия. „Ролята на държавата е да създаде условия за запазване и развитие на този баланс, което ще гарантира сигурност на енергийните доставки и надграждане водещата роля на страната като нетен износител на енергия за целия регион“, подчерта в заключение министър Станков.
Кого откупихме този път?
Самолетите откупихме Буци сега???
Крайно време е да го изследване на скенер !!!
До коментар #10 от "Щастливеца":Имахме,сега нямаме нищо.Всички,или почти всички,са много далеч от знаещи и можещи специалисти.А които все пак стават за нещо,Западът,който следи всички учащи се,веднага ги лапва.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма да подари тези от "заведението" ти - кафяви редки "минерали"...
До коментар #13 от "Сандо":Санде,
А защо не го "лапва" "матушка", въпросния специалист ???
Запада не ги "лапва". Специалистите сами се натискат да отидат там.
Е на този въпрос нашите "другари" и да искат, немогат да си отговорят, защото са заразени с една неизлечима болест носеща името "комунизъм"...
До коментар #2 от "честен ционист":те сащ така си партнират с всички,и с самолетите така, да не ги бракуват на завишени цени на партнерите
